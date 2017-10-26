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Бубенчики или депортация. Почему Саакашвили мечтает о выдворении из Украины
14:03 25.10.2017 |
Депортация Михеила Саакашвили, на которую прозрачно намкнул генпрокурор Юрий Луценко, стала бы той красивой точкой Михо-майдана, которой очень не хватает экс-президенту Грузии.
Заявление Луценко о том, что Саакашвили - апатрид без каких-либо спецобстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию, заставило Михеила Николозовича не только наброситься на украинскую власть с новыми нападками и обвинениями, но и переселиться от греха подальше в палаточный городок под Верховной Радой или сделать вид, что туда переселяется.
По большому счету, это как раз то, что и нужно Банковой. В принципе, сегодня власть вполне может себе позволить депортировать активного и неприятного для нее деятеля без паспорта, другое дело, что это будет выгодно только самому Саакашвили. Разумеется, операция по задержанию и выдворению экс-президента Грузии гарантированно спровоцирует громкий политический скандал и даже силовое противостояние с небольшим числом особенно радикально настроенных сторонников Михеила Николозовича. Но у последнего нет достаточного числа сторонников, которые гарантировали бы ему физическую неприкосновенность, а для временных высокопоставленных политических партнеров он гораздо полезнее в качестве жертвы "режима барыг", чем в качестве реального игрока.
При этом даже сам Саакашвили прекрасно понимает, что депортировать его в Грузию, где он почти гарантированно сядет в тюрьму, украинская власть, скорее всего, не станет - слишком некрасиво все это будет выглядеть, с какой стороны ни посмотри. А вот переправить апатрида туда, откуда он в Украину приехал - то есть в Польшу, будет как раз то, что нужно. Там ничто не помешает Михеилу Николозовичу в многочисленных выступлениях и интервью клеймить на чем свет стоит "барыг", делиться опытом грузинских реформ и жаловаться на тяжкую долю человека без паспорта, который почти смог организовать в Украине новую революцию, если бы не коварство киевской власти.
И нужно признаться - такой вариант для Саакашвили на сегодняшний день самый лучший, ведь после сентября, когда после прорыва через границу экс-президент Грузии находился в предвкушении близкого триумфа и ощущал себя едва ли не перешедшим Рубикон Цезарем, дела его идут совсем не в гору. Михо-майдан, который виделся новой революцией, пламенным вождем которой был бы Саакашвили, оказался очередной полумаргинальной протестной акцией, проигнорированной народом. При этом первую скрипку в этих протестах играет далеко не Саакашвили, а профессиональные политические провокаторы Семенченко и Соболев - фигуры куда меньшего масштаба, чем экс-президент Грузии, к тому же упорно нарывающиеся на драку с правоохранителями, чтобы хоть как-то настроить людей против власти. Но даже несмотря на все эти попытки, протест практически задохнулся, и скандальная насильственная депортация стала бы для Саакашвили красивой точкой всей этой истории.
Поэтому Банковая, хоть и может себе позволить выдворить из страны Саакашвили, но совсем не заинтересована в этом. Для власти гораздо лучше пугать Михеила Николозовича депортацией, чтобы тот подольше сидел в палатке под Радой в качестве еще одного политического клоуна. При этом особенности кавказского темперамента Саакашвили лишь способствуют его переходу из реформаторов в комедианты. Собственно, уже сегодня в активе экс-президента Грузии наберется достаточное количество откровенно клоунских номеров. Это и знаменитое "бе-бе-бе" во время перепалки с Арсеном Аваковым, и не слишком удачная роль телеведущего с исполнением песни "шоколадна дупа", и предыдущее "сидение" в палатке на трассе Одесса-Рени. Так что власти не слишком нужно стараться, чтобы окончательно трансформировать Саакашвили в паяца.
Более того, Саакашвили-оппозиционер в роли политического шута - крайне удобный оппонент для Порошенко в свете приближающихся президентских выборов. Разумеется, лишенный гражданства Михеил Николозович баллотироваться в президенты никак не может, но участие в выборах - это отнюдь не обязательное условие, чтобы стать главным заклятым врагом действующего главы государства, и в первую очередь в медиа. Так что Банковой нужно не выдворять Саакашвили из страны, а холить и лелеять его в палатке под Верховной Радой, старательно поправляя на его голове шутовской колпак и добавляя туда все более звонкие бубенчики. Реагируя на его выходки так, как принято реагировать на выходки шутов, - смехом, иронией, а то и самоиронией. В условиях нашей карнавальной политической культуры это, в принципе, могло бы оказаться неплохим ноу-хау. Тем более что несмотря на ее смеховую природу, паяцы всегда очень серьезно относятся к своим ролям и требуют того же от всех остальных. Это, если хотите, цеховое правило украинского политикума, и его откровенное (а не подспудное, а то и анонимное, как зачастую бывает сейчас) нарушение может оказаться тем самым гейм-ченджером, который при соответствующем инструментарии позволит нейтрализовать маргиналов.
И через пару месяцев грамотной медийной работы Михеил Николозович окажется ничуть не менее успешным артистом разговорного жанра, чем нынешний король политической буффонады Олег Валерьевич Ляшко. А тем временем реально более опасные для Порошенко претенденты на президентское кресло вроде Тимошенко или Садового будут топтаться в сторонке, наблюдая за "битвой титанов" - нынешнего президента Украины и бывшего президента Грузии.
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