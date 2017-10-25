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Бои за "Дерзкий". Зачем "гибриды" наращивают свои войска под Мариуполем
09:00 25.10.2017 |
Почти месяц нашим бойцам на фронте удавалось обходиться без серьезных потерь. И вот 24 октября только за один день на линии соприкосновения погибло четверо наших воинов.
За один день двое погибло на Светлодарской дуге (из состава отдельного штурмового батальона "Айдар" из 53-й отдельной механизированной бригады) и еще двое - на мариупольском направлении (с большой долей вероятности можно говорить, что это "черные береты" морской пехоты).
Синхронно пресс-служба штаба АТО озвучила информацию о продвижении противника на направлении населенного пункта Водяное. Причем по мнению военных "серая зона" там уменьшилась на 500-600 м.
Совершенно непонятно, о чем идет речь - таких расстояний на линии соприкосновения там уже давно нет - со времен осенних боев 2016 г. как минимум, когда "серая" зона как с одной так и с другой стороны уменьшилась до минимальных 400-500 метров. Вполне очевидно, что реальная картина линии противостояния на этом участке пока совершенно непонятна и будем ждать, когда развеется "туман войны".
Однако уже сейчас очевидно, что обострение тут носит предсказуемый характер. Дело в том, что за год - начиная с осени 2016 г. - морпехам не удалось решить главную задачу - выдавить тем или иным способом противника с взводного опорного пункта "Дерзкий", который нависает над всей линией фронта здесь и позволяет противнику держать под огневым контролем большой участок противостояния. Дело в том, что местность тут типично степная - ровная, единственной естественной преградой являются исключительно скудные лесопосадки, а контроль над любой возвышенностью является серьезным тактическим преимуществом. Причем в отличии, например, от каменистой почвы Светлодарской дуги, почва тут позволяет организовать инженерные сооружение что называется "по уставу" в полный профиль (чем пользуются как наши бойцы, так и противник).
Поэтому фактически линии фронта как такой тут не существует - есть опорные пункты (на редких курганах и в населенных пунктах) и целая сеть вынесенных в разные стороны наблюдательных пунктов. Поэтому "продвижение" одной из сторон определяется только уничтожением или захватом такого наблюдательного пункта. Причем зачастую это обеспечивается только работой артиллерии - благо населенных пунктов тут совсем немного и "работа" ничем не ограничивается. Это такой "гибридный" вариант позиционной войны, которая в силу разных причин никак не перетечет в маневренную.
При этом полномасштабного наступления именно тут вряд ли стоит ждать в ближайшее время - у нас пока все ограничивается Минскими соглашениями, а у противника просто нет сил и средств.
Хотя тут нашим морпехам и противостоит одно из самых подготовленных и вооруженных подразделений противника - так называемый "9-й отдельный штурмовой полк морской пехоты", сформированным на базе "1-го семёновского батальона" (основные пункты базирования - Новоазовск и Безыменное). В его составе несколько десятков танков Т-72, БМП-2 и БМП-1, БТР-80, 120-мм минометы, артиллерийские орудия "Нона-К".
Однако в последние несколько недель отмечается нездоровая тенденция по "накачиванию" вооруженных формирований на Донбассе как личным составом, так техникой и боеприпасами. По неподтвержденным данным, после очередной инспекции российское командование поставило перед оккупационными властями задачу срочно нарастить "корпуса" за счет вербовки местного населения. Планируется за очень короткое время довести численностью "армейских подразделений" с 30 до 40 тысяч "штыков".
Сейчас в ход пущено буквально все - от билбордов до вербовочных пунктов на улицах городов и сел. Боеспособность таких пополнений весьма сомнительна, но видимо российские военные по-прежнему придерживаются стратегии Второй мировой войны, где основным преимуществом было количественное. Новое и современное оружие боевикам не спешат давать - все более или менее технологичные вещи типа беспилотников находятся под полным контролем россиян.
Несомненно, что враг постарается и в дальнейшем перманентно создать угрозу выхода на подступы к Мариуполю. И остановить противника можно только активной тактикой - путем нанесения серьезных потерь "гибридам".
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