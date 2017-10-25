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Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
17:31 24.10.2017 |
Террористы усилили обстрелы наших позиций на Приморье и пытаются вклиниться в оборону ВСУ.
С прошлой недели на линии фронта ситуация заметно обострилась. Мы уже писали о потерях, которые после длительного перемирия без погибших стали свидетельством традиционного осенне-зимнего обострения на Донбассе. Причем, обстрелы и активность врага заметны от Луганщины до Приазовья.
Впрочем, если говорить именно о Мариупольском направлении, то в официальных сводках чаще фигурируют бои под Водяным, обстрелы Талаковки, Новотроицкого, окраин Павлополя и др. Хотя ребятам под Широкино, по информации Depo.ua, регулярно достается не только из стрелкового оружия и гранатометов, но и из минометов 82-мм и 120-мм калибра.
Вчера пресс-центр АТО привел слова одного из наших бойцов, который рассказал, что боевики пытаются занять серую зону под Широкино и обстреливали наши позиции из 82-мм минометов.
"Боевики пытаются прокопаться и занять так называемую "серую зону", чтобы подкрасться к нам поближе. Если раньше расстояние между нами составляло километр и более, то сейчас - 500-600 метров", - отметил боец.
Для того, чтобы понимать ситуацию, стоит показать, где именно сейчас находятся позиции врага.
Понятно, что позиции ВСУ мы не будем приводить, однако отметим, что после боев за Широкино и деоккупации села, которое превратилось в руины, наши ребята заняли господствующую высоту, которая дает стратегическое преимущество и является важной для обороны не только позиций поблизости и в самом селе, но и Мариуполя, который находится на расстоянии 20 км.
Вот здесь мы видим позиции врага.
Они достаточно профессионально укреплены. По нашим данным, недавно большинство из них заливали бетоном. В частности, вот эти.
Когда мы говорим о серой зоне, которая еще осталась в этом районе, то прежде всего имеем в виду территорию от зеленки, где скрытые вражеские позиции, до следующей зеленки, которая уже под нашим контролем.
Также замечается активность огневых групп противника, которые применяют минометы под прикрытием БМП-2. И именно во время таких налетов враг пытается продвинуться и закрепиться в серой зоне. Боевики делали это не только в последние дни - тенденция замечалась еще в августе-сентябре, когда под прикрытием перемирия не было риска нарваться на наш агрессивный ответ по причине договоренностей о прекращении огня.
Также боевики активно обстреливают наши позиции из 82-мм минометов из лесополосы в районе западной окраины Саханки. Бьют по позициям ВСУ южнее Водяного и по окрестностям Широкино.
В настоящее время ситуация остается стабильной. Украинские армейцы отвечают на провокации огнем, до серьезного обострения ситуация не доходит. Впрочем, вполне возможно, такие попытки приблизиться и в итоге вклиниться в нашу оборону продолжатся до зимы. И когда мариупольская степь замерзнет возможно даже серьезное обострение на этом участке фронта с потенциальным наступлением боевиков. Все зависит, конечно, от дипломатии и прочности нашей обороны. Само же Широкино обладает стратегическим значением для потенциального наступления на Лебединское-Водяное, а также захвата господствующей высоты, с которой вполне возможно обстреливать даже Мариуполь. Впрочем, с 2015-го года наша оборона на данном участке фронта является достаточно прочной для боевиков.
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