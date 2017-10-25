Финансовые новости
- |
- 25.10.17
- |
- 10:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
16:44 24.10.2017 |
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отстранении Олега Цвяха от исполнения обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).
"Господин Цвях, с данной минуты Вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, открыть против Вас дело, против всех Ваших руководителей районных управлений, расследовать и будете сидеть", - сказал премьер в ходе заседания Совета развития регионов в Киеве во вторник.
Премьер призвал представителей местных властей предоставить ему до конца дня информацию о "смотрящих".
"Уважаемые коллеги, которые аплодировали, я жду от вас сегодня до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто являются смотрящими в ваших районах и областях", - сказал В.Гройсман.
Президент Петр Порошенко попросил предоставить ему копии данных материалов.
"Смотрящие остались в 2014, далеком 2013 году и я подчеркиваю, что от того, что вы делаете сегодня, если это правда, вы паразитируете сегодня на теле нашего государства и вам прощения нет. Виноваты - будете сидеть. Точка", - сказал премьер.
Соответствующее решение было принято после обращения главы Васильковской райадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова к президенту с просьбой убрать киевских "смотрящих" Госгеокадастра из регионов.
"Господин президент, я выслушал информацию о "смотрящих" и на этом мы останавливаться не будем. Я считаю, что все, что мы здесь услышали должно быть предметом расследования и не просто кого-то куда-то забрать, а посадить нужно в тюрьму", - заявил В.Гройсман.
Президент поблагодарил премьер-министра за принятое решение, а также заявил, что необходимо решить вопрос распоряжения местными общинами госземлями за пределами населенных пунктов и вынести его на заседание Нацсовета реформ.
О.Цвях назначен на должность и.о. главы Госгеокадастра с июля 2016 года. С 2012 по 2015 год работал в должности начальника управления землеустройства департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации).
С февраля по июль 2015 года исполнял обязанности начальника Главного управления Госземагентства в Киеве, 24 июля 2015 года назначен на должность начальника Главного управления Госгеокадастра в Киеве.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
|Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
|Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
|Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банкиры констатируют препятствия для возобновления ипотечного кредитования в Украине
|Погромщик Коханивский: Почему власть имеет право снести палатки под Радой
|Почему Найем, Лещенко и Семенченко с Соболевым не отреагировали на депортиртацию соратников Саакашвили
|Еврокомиссия хочет, чтобы нормы Третьего энергопакета ЕС действовали и в отношении Северного-потока-2
|Защита Садового. Когда Сыроид будет конкурировать с Тимошенко на президентство
|Криптовалютная биржа Bittrex заблокировала аккаунт долларового миллионера из Украины
Это интересно
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году
|Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
|Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
|Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes
|Новый Lexus LS получит «умный» руль
|Перспективы платежного рынка глазами Visa
|Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз