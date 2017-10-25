Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отстранении Олега Цвяха от исполнения обязанностей главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

"Господин Цвях, с данной минуты Вы отстранены от исполнения своих обязанностей. Завтра я обращусь в Генеральную прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, открыть против Вас дело, против всех Ваших руководителей районных управлений, расследовать и будете сидеть", - сказал премьер в ходе заседания Совета развития регионов в Киеве во вторник.

Премьер призвал представителей местных властей предоставить ему до конца дня информацию о "смотрящих".

"Уважаемые коллеги, которые аплодировали, я жду от вас сегодня до конца дня конкретные факты, конкретные фамилии тех, кто являются смотрящими в ваших районах и областях", - сказал В.Гройсман.

Президент Петр Порошенко попросил предоставить ему копии данных материалов.

"Смотрящие остались в 2014, далеком 2013 году и я подчеркиваю, что от того, что вы делаете сегодня, если это правда, вы паразитируете сегодня на теле нашего государства и вам прощения нет. Виноваты - будете сидеть. Точка", - сказал премьер.

Соответствующее решение было принято после обращения главы Васильковской райадминистрации Днепропетровской области Сергея Литвинова к президенту с просьбой убрать киевских "смотрящих" Госгеокадастра из регионов.

"Господин президент, я выслушал информацию о "смотрящих" и на этом мы останавливаться не будем. Я считаю, что все, что мы здесь услышали должно быть предметом расследования и не просто кого-то куда-то забрать, а посадить нужно в тюрьму", - заявил В.Гройсман.

Президент поблагодарил премьер-министра за принятое решение, а также заявил, что необходимо решить вопрос распоряжения местными общинами госземлями за пределами населенных пунктов и вынести его на заседание Нацсовета реформ.

О.Цвях назначен на должность и.о. главы Госгеокадастра с июля 2016 года. С 2012 по 2015 год работал в должности начальника управления землеустройства департамента земельных ресурсов исполнительного органа Киевсовета (Киевской городской государственной администрации).

С февраля по июль 2015 года исполнял обязанности начальника Главного управления Госземагентства в Киеве, 24 июля 2015 года назначен на должность начальника Главного управления Госгеокадастра в Киеве.