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Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
14:30 24.10.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет об отказе Государственной миграционной службы в предоставлении экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Рух новых сил" Михеилу Саакашвили статуса беженца.
"У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился", - сказал Ю.Луценко журналистам в Киеве во вторник.
Таким образом, по его словам, "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы сделать невозможной депортацию или экстрадицию М.Саакашвили. "И Государственная миграционная служба знает об этом наверняка", - подчеркнул Ю.Луценко.
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