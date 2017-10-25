Погромщик Коханивский: Почему власть имеет право снести палатки под Радой

Юрій Васильченко / Depo.ua

Разбитое провокаторами-псевдоатошниками помещение Святошинского суда Киева - это квинтэссенция того бардака, который происходит в головах многих украинцев.

Во-первых, сейчас обществу навязывается ложная мысль, что в Киеве судят героя АТО Николая Коханивского. На судебном заседании, после которого "ОУНовцы" устроили погром, избиралась мера пресечения командиру "Добровольческого движения ОУН". Бойцы батальона находятся на фронте, были в самых горячих точках, однако подавляющее большинство тех, кто начинал с Коханивским, иметь с ним дело сейчас не хотят. Также напомним, что в марте 2015-го в батальоне ОУН произошел раскол: часть бойцов захотела легализоваться в составе ВСУ, что Коханивский воспринял как предательство.

На сегодняшний день группа поддержки этого "хероя" мизерная, но, видимо, что-то этим людям перепадает со стола Николая за участие в провокациях, если они до сих пор стоят за него горой.

Во-вторых, ватага Коханивского, несмотря на наличие в своем названии аббревиатуры ОУН, к ОУН имеет достаточно случайное отношение. Еще год назад глава организации Богдан Червак открестился от погромов, которые совершает Коханивский в столице. Тогда он говорил: подобные события используют враги Украины, в частности Москва, которая, как правило, их анонсирует, а затем использует для пропаганды на своих телеканалах. В отношении главаря добробата, который повел активистов с Майдана Независимости на штурм "штаба Медведчука", то, по словам Червака, тот не связан с Организацией украинских националистов: "Они лишь используют название "ОУН", но эти люди к ОУН не имеют никакого отношения. Так с нашей организацией было всегда. Освежите в памяти те же события Второй мировой войны, когда в форму ОУН и УПА переодевались большевики и учиняли бесчинства под маркой ОУН. В наши времена тоже такие истории были. Всегда кто-то хотел использовать аббревиатуру "ОУН" для того, чтобы дискредитировать национально-освободительное движение, Украину и украинцев. То, что происходит сегодня, - именно из этой оперы". Он также назвал Коханивского маргиналом, который не представляет какой-то реальной политической или общественной значимости. Тогда же руководитель ОУН на всю страну заявил: за Коханивским стоят фейковые бойцы батальона.

В-третьих, мера пресечения избирается по делу о хулиганстве. Напомним, командира "Добровольческого движения ОУН" задержали за драку между ним и Русланом Качмалой с позывным "Рэм". Во время схватки комбат применил травматический пистолет. То есть, Коханивского судят не за какой-то геройский поступок, а за хулиганство. Как судят "гопников". От которых сейчас его соратники отличаются разве тем, что носят форму, а не спортивные штаны фирмы "Адидас". По количеству провокаций, которые совершил этот тип, он уже давно "наработал" на несколько лет тюрьмы. Это и упомянутые выше погромы осенью прошлого года, и попытка силовым способом сорвать шествие к 9 мая в Киеве, которая завершилась блокированием полицией офиса ОУН и масштабной дракой сторонников Коханивского с полицейскими. Проще говоря, где Николая "посеют", там он и "сойдет".

Теперь о том, что делать с отчаянными хулиганами, которые косят под патриотов. Пожалуй, мало кто сомневается в том, что если бы в псевдооуновца не было политической "крыши", он бы уже давно сел. Поэтому следует сделать три вещи. Первая - после зачистки помещения суда от захватчиков все, кто участвовал в беспорядках, должны ответить по закону. Если этого не сделать, у нас каждый бандит будет приводить свою ватагу, чтобы та громила суды и угрожала судьям.

Второе - у нас все про всех знают, но только шушукаются. Знают и о том, кто является "крышей" Коханивского. Отсюда вопрос: сколько нужно времени Нацполиции и СБУ для прекращения деятельности в столице, мы уже не говорим про всю страну, мелких маргинальных групп, которые отрабатывают деньги отдельных олигархов и порочат своими поступками героев АТО. Если силовики отказываются вычистить страну от провокаторов, значит, они их покрывают. События в Святошинском суде станут лакмусовой бумажкой для соответствующих органов. Разогнать хулиганов там - это одно, а не дать повториться подобному - совсем другое.

Третья вещь - беспорядки, совершенные "оуновцами"(?) в суде, дают полное право силовым структурам жестко и бескомпромиссно навести порядок с массовыми мероприятиями, которые используются в политических целях. Возле Рады сидят такие же деятели, как те, что захватили суд. Разница лишь в их командире. Там Коханивский, здесь Семенченко. Не стоит бояться общественного порицания за это. Обществу уже надоел тот хаос, который творится в государстве под прикрытием ура-патриотических лозунгов.