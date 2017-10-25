Почему Найем, Лещенко и Семенченко с Соболевым не отреагировали на депортиртацию соратников Саакашвили

На днях на сайте президента Украины Петра Порошенко появилась петиция с призывом депортировать лишенного украинского гражданства экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в Грузию. За три дня она набрала уже более 2600 подписей из 25 тысяч необходимых. То есть, желающие депортировать Саакашвили подписываются с опережением графика. Другое дело, что от петиции, как и от большинства проявлений плебисцита, ничего не зависит.

У Саакашвили, несмотря на статус апатрида, есть еще другой - политический статус. Экс-президент Грузии прекрасно понимает, что благодаря пусть и бывшему весу его еще долго не будут выгонять из Украины. В то же время история троих его соратников - бывшего водителя Михаила Абзианидзе, инструктора украинской Нацгвардии Давида Макишвили и экс-начальника охраны Георгия Рубашвили - доказала: иностранцам от Саакашвили лучше держаться подальше.

Рассказ экс-главы Одесской области о своих товарищах с самого начала напоминал какой-то боевик. "Моего друга, военного, героя войны на Донбассе Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, на самолете Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову", - в свойственной эмоциональные манере рассказал Саакашвили. Но в похищение и мешки на головах не верится. Если бы это было правдой, то вой всяких "грантоедов" вроде Human Right Watch, Amnesty international и Transparency International стоял бы уже на весь мир. Вместо этого какой-то молчаливый заговор вокруг этой истории. Кроме самого Саакашвили подали голос нардеп Юрий Деревянко и журналист Юрий Бутусов, который рассказал о героической биографии Макишвили. А где Найем, Лещенко, Семенченко с Соболевым? Или, может, все не так, как говорит Саакашвили?

Вчера Государственная миграционная служба официально объяснила: в отношении двух граждан Грузии, по представлениям компетентных органов, территориальными органами ГМС в сентябре этого года были отменены разрешения на проживание и аннулированы соответствующие удостоверения. Впрочем в установленный законодательством срок эти лица территорию Украины не оставили. Третий гражданин Грузии в течение длительного времени находился на территории государства незаконно, не имея законных средств существования, отметили там. Очевидно, речь идет именно о "троице Саакашвили". Ради справедливости стоит отметить, что кроме них за прошедшую неделю было выявлено 80 иностранных граждан, которые находились на территории Украины незаконно. В отношении всех нарушителей приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения или в третью страну. Поэтому исключительно о депортации соратников Саакашвили не говорится. Кстати, интересно было бы посмотреть, скольких россиян выдворили за поребрик. Это так, мысли вслух.

Если же говорить о непосредственных "жертвах", то Гуглу известны только две фамилии из трех. Так, Давид Макишвили - известный персонаж. Подполковник грузинской армии в отставке, в течение четырех лет служил во французском Иностранном легионе, затем вернулся в Грузию, командовал разведротой во время российско-грузинской войны, затем был начальником разведки бригады легкой пехоты, командиром бригады спецназа, служил в миссиях НАТО в Косово, Африке, Афганистане, Ираке. Летом 2014-го приехал в Украину. В составе волонтерского учебного центра "Патриот" принимал участие в подготовке подразделений ВСУ, НГУ, МВД, лично воевал в АТО, в том числе в составе добровольческой разведгруппы Нацгвардии, которая два года действует на передовой.

В СМИ фамилия Макишвили впервые появилась в июле 2016 года после сообщения об угоне бронированного автомобиля, который якобы принадлежал Саакашвили. Тогда Макишвили заявил, что джип Toyota Land Cruiser 200, который похитили, на самом деле находился на балансе его частной охранной компании "Варта". А совладельцем этой фирмы был депортированный экс-начальник охраны Саакашвили Георгий Рубашвили. Но вернемся к Макишвили. На днях он попал в антисемитский скандал: с аккаунта соратника Саакашвили прозвучали угрозы в отношении одного из "порохоботов" и обещания поубивать "жидов". Правда, позже Макишвили сообщил, что его аккаунт был взломан, но неприятный осадок остался.

То есть, трое грузин жили себе спокойно в Украине, имели соответствующие разрешения, но, связавшись с Саакашвили, потеряли здесь все. Сейчас Михо требует расследовать депортацию соратников, кричит о политических мотивах и произволе. Погодите, а через границу он по закону прорывался? Когда ты поступаешь не по правилам (а в Шегини о законности речь не шла), тогда подвергнешь риску и себя, и друзей, и близких.

Была ли политическая мотивация у депортации собратьев Саакашвили? Такие мотивы можно найти где угодно. Но с Рубашвили, Макишвили и Абзианидзе совершили за предписаниями и процедурами - задержали и отправили домой. И не Саакашвили, во время президентсва которого тысячи людей в Грузии попали в тюрьмы по политическим мотивам, учить Украину, как ей жить.