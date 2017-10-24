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Еврокомиссия хочет, чтобы нормы Третьего энергопакета ЕС действовали и в отношении Северного-потока-2
10:04 24.10.2017 |
Еврокомиссия (ЕК) предложит распространить правила Третьего энергопакета Евросоюза на трубопроводы, которые идут в ЕС из третьих стран, то есть, и на "Северный поток-2". Об этом в понедельник, 23 октября, сообщает dpa со ссылкой на источник. ЕК хочет внести это предложение 8 ноября.
Третий энергопакет ЕС, в частности, предусматривает, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС. Он также требует от владельцев газопроводов предоставлять доступ к транспортным мощностям другим компаниям.
С начала этого года ЕК пытается получить мандат от стран-членов ЕС на переговоры об условиях эксплуатации "Северного потока-2". Пока ей это не удается.
"Северный поток-2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком-1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м.
На то, что газопровод будет запущен в 2019 году, как это сейчас планируется, в Еврокомиссии не рассчитывают, сказал собеседник dpa.
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