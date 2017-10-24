Защита Садового. Когда Сыроид будет конкурировать с Тимошенко на президентство

Юрій Васильченко / Depo.ua

Женщины в политике нынче в тренде. Даже в Кремле это поняли. Поэтому подобрали Путину светскую львицу Ксюшу Собчак. Похоже, и наших избирателей ожидает целый "цветник" в списке желающих получить булаву.

Пока сама Оксана Сыроид о своих президентских амбициях не заявлял, однако в кулуарах парламента ходят слухи, что именно на нее, а не на лидера партии Андрея Садового, сделает ставку на президентских выборах "Самопомичь". Точнее, та ее часть, на которую непосредственно оказывает влияние львовский мэр, а не Игорь Коломойский или осенняя хандра. Эксперты предполагают, что решение заменить господина Садового в качестве кандидата в президенты №1 от "Самопомочи" принималось с учетом последних событий. Которые поставили под сомнение президентские перспективы львовского градоначальника.

Первое - мусорный скандал. Городскому главе так и не удалось убедить горожан и украинцев в целом, что это была мусорная блокада, а не результат многолетнего бездействия городской власти. То есть, местами люди понимали, что касательно мусора ведутся политические игры, однако никто не мешал Садовому не допустить тех проблем, из-за которых его упрекали. Вероятно, просчитав серьезные риски для городского главы Львова попасть в подобную передрягу в течение ближайшего времени, и было решено искать запасной вариант.

Кроме того, Андрей Иванович не захотел, или не смог выйти на общенациональный уровень, а стартовать в президенты с мэрской должности - политическая авантюра с заранее известным результатом. В общественном сознании "Самопомич" больше ассоциируется не с ним, а с Олегом Березюком, Оксаной Сыроид, даже с Егором Соболевым и Семеном Семенченко. То есть теми, кто регулярно мелькает на центральных каналах.

Второе - Садовый не воспринимается в качестве радикального оппозиционера. Разве Березюк накормит его озвирином. С ним сыграл злую шутку тот имидж, который ему выстраивали годами - мэр европейского города, либерал, хороший семьянин, верующий человек и так далее. Сегодняшние фавориты - радикальные социальные популисты, красноречие которых затуманивает здравый смысл. Именно такие кандидаты, острые на язык и способные провоцировать медийные, а не только мусорные скандалы, получат шансы повоевать за протестный электорат в 2019 году. У "Самопомочи", несмотря на значительное количество спикеров, кадровая скамейка достаточно коротка - это или люди без высшего образования, но с больными амбициями, или из бизнеса, которым это президентство ни то, ни се. Либо же специалисты намолоть семь мешков гречневой шерсти вроде Березюка. На их фоне Сыроид выгодно отличается: имеет хорошую стартовую площадку - должность вице-спикера, и за ней не тянется шлейф скандалов, как за ее шефом Садовым.

Третье - фактор следующих парламентских выборов. Лидерам "Самопомочи", которая в последнее время потерпела несколько мощных имиджевых ударов особенно в регионах, последний - недоверие, выраженное горсоветом Николаева мэру города Александру Сенкевичу, стоит хорошо задуматься над тем, как попасть в следующий парламент. Ниша между оппозицией и властью узковата, более того, в ней окопались "радикалы" Ляшко, которые ведут себя куда проворнее. Если в нише "и к красивым, и к умным" появится еще несколько поспешных проектов, а это обязательно произойдет, ловить "Самопомочи" будет нечего. На ее беду крайний оппозиционный фланг застолбила за собой "Батькивщина" и пролезть туда будет крайне трудно. И в случае, если Садовый сделает ставку на Сыроид, Тимошенко придется либо уничтожать ее сразу, либо договариваться о временном мире, при котором Оксана согласится быть в тени госпожи Юлии. Понятно, что отдавать кому-то придуманный исключительно под нее миф о женщине-спасительнице нации, Тимошенко никому не собирается. Поэтому скорее речь пойдет об уничтожении конкурентки.

Исходя из этого можно выстраивать прогнозы парламентского будущего "Самопомочи": вывод на выборы Сыроид означает сразу несколько вещей. Во-первых, так Садовый намекает властям на мировую, поскольку его выдвиженке придется выступать в роли антитимошенко. И для Банковой это хорошо. Поэтому, не исключено, при таких раскладах Андрей Иванович надеется, что мир с властями все же продлится до парламентских выборов. Во-вторых, территориально "Самопомичь" пересекается на электоральном поле со "Свободой", кандидат от которой, а это будет Олег Тягнибок, иначе в этой партии быть не может, получал шанс набрать баллы в войне с Садовым. А вот воевать против Сыроид Тягнибоку будет очень некомфортно. Хоть Фарион выпускай, ей Богу. Так что выгода от выдвижения Оксаны для Садового очевидна.

Правда, существует и значительный риск - если она не займет высокого места, на парламентских выборах, партийцы разлетятся по разным политическим лагерям, спасая свои мандаты. И вряд ли этот процесс остановит возвращение Садовым своей руководящей и направляющей роли в "Самопомочи".