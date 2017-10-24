Финансовые новости
- |
- 24.10.17
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Криптовалютная биржа Bittrex заблокировала аккаунт долларового миллионера из Украины
08:32 24.10.2017 |
В редакцию ForkLog обратился пользователь криптовалютной биржи Bittrex под ником Sour Orange. Он сообщил, что его аккаунт, на котором находится чуть более $1 млн, 15 октября оказался заблокирован администрацией биржи, хотя имеет статус Enhanced Verified (повышенный уровень верификации), позволяющий выводить до 100 BTC в сутки.
По словам пользователя, такую внушительную сумму он решил завести на биржу, чтобы инвестировать в биткоины перед грядущим хардфорком.
При первом обращении в службу поддержки ему посоветовали подтвердить свою личность и прислать фотографию страниц паспорта. 16 октября данные были взяты на рассмотрение администрацией биржи, но ответ не пришел до сих пор.
Кроме того, Sour Orange оказался заблокирован в Slack-чате биржи. По его собственному предположению, это произошло из-за настойчивых требований разобраться в ситуации.
Чтобы отстоять свои интересы, пользователь завел тематический топик на форуме Bitcointalk.
Несмотря на то, что пострадавший ранее проживал в Крыму, он не связывает свою проблему с политической подоплекой.
«Это здесь ни при чем, я попал под массовый лок 14-15 октября. Была бы проблема, если бы регал на российский паспорт, а мой аккаунт привязан к полученному в этом году украинскому биометрическому паспорту, т.е. европейскому», - отметил мужчина.
Отметим, что в параллельной ветке на BitcoinTalk можно найти похожий топик, в котором говорится о заблокированном аккаунте с $100 000 на счету.
Напомним, 17 октября криптовалютная биржа Bittrex опубликовала официальное заявление о том, что заблокировала 0,1% от общего числа аккаунтов пользователей на время проведения проверки безопасности.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еврокомиссия хочет, чтобы нормы Третьего энергопакета ЕС действовали и в отношении Северного-потока-2
ТОП-НОВОСТИ
|Защита Садового. Когда Сыроид будет конкурировать с Тимошенко на президентство
|Криптовалютная биржа Bittrex заблокировала аккаунт долларового миллионера из Украины
|Беларусь не спешит перенаправить экспорт нефтепродуктов из балтийских портов в российские
|После выплат Гоказначейства финансисты ждут рост курса доллара на межбанке к 26,70 грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Промпроизводство в Украине в сентябре-2017 снизилось 0,3% к сентябрю-2016 – Госстат
|Что Порошенко показывал Волкеру и Суркову в Авдеевке
|У мэра Одессы Труханова проходят обыски в рамках расследования двух уголовных дел - НАБУ
|Итальянская Snam S.p.A и словацкая Eustream a.s. готовы взять в лизинг часть украинской ГТС
|Прага на перепутье. Куда пойдут недовольные граждане чешского Трампа
|Алексей Венедиктов, Сергей Пархоменко и Валерий Соловей о выступлении Путина на Валдайском форуме
Мы увидели мужчину немолодого, полного комплексов, обид и страха. Человека, который бесконечно жаловался. Жаловался на то, что его обманули здесь, обдурили там, недодали ему, обидели его, притеснили его, отодвинули его и так далее, - Сергей Пархоменко.
|Межбанк продолжает жить покупками банкиров и слухами о приближающихся выплатах НДС Госказначейством
Это интересно
|Зарядку электрических мотоциклов Zero удалось ускорить в шесть раз
|В Google Chrome может появиться защита от криптомайнеров
|Daimler попросил Еврокомиссию оформить ему явку с повинной
|Компания Mercedes-Benz представила прощальную спецверсию внедорожника Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition
|У побережья Шотландии заработала первая в мире плавучая ветряная электростанция
|Полицейских научат общаться с беспилотниками
|Названы функции машин, которые мешают водителю