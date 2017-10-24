Криптовалютная биржа Bittrex заблокировала аккаунт долларового миллионера из Украины

В редакцию ForkLog обратился пользователь криптовалютной биржи Bittrex под ником Sour Orange. Он сообщил, что его аккаунт, на котором находится чуть более $1 млн, 15 октября оказался заблокирован администрацией биржи, хотя имеет статус Enhanced Verified (повышенный уровень верификации), позволяющий выводить до 100 BTC в сутки.

По словам пользователя, такую внушительную сумму он решил завести на биржу, чтобы инвестировать в биткоины перед грядущим хардфорком.

При первом обращении в службу поддержки ему посоветовали подтвердить свою личность и прислать фотографию страниц паспорта. 16 октября данные были взяты на рассмотрение администрацией биржи, но ответ не пришел до сих пор.





Кроме того, Sour Orange оказался заблокирован в Slack-чате биржи. По его собственному предположению, это произошло из-за настойчивых требований разобраться в ситуации.

Чтобы отстоять свои интересы, пользователь завел тематический топик на форуме Bitcointalk.

Несмотря на то, что пострадавший ранее проживал в Крыму, он не связывает свою проблему с политической подоплекой.

«Это здесь ни при чем, я попал под массовый лок 14-15 октября. Была бы проблема, если бы регал на российский паспорт, а мой аккаунт привязан к полученному в этом году украинскому биометрическому паспорту, т.е. европейскому», - отметил мужчина.

Отметим, что в параллельной ветке на BitcoinTalk можно найти похожий топик, в котором говорится о заблокированном аккаунте с $100 000 на счету.

Напомним, 17 октября криптовалютная биржа Bittrex опубликовала официальное заявление о том, что заблокировала 0,1% от общего числа аккаунтов пользователей на время проведения проверки безопасности.