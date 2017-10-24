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Что Порошенко показывал Волкеру и Суркову в Авдеевке
17:39 23.10.2017 |
В минувшее воскресенье президент Украины Петр Порошенко посетил прифронтовую Авдеевку - самую горячую точку на Донбассе в последние годы. И цель этого визита далеко не ограничивается традиционным пиаром на войне и армии.
Программа визита главы государства в Авдеевку проходила в достаточно традиционном ключе - встреча с рядовыми военными, на которой было объявлено о большой ротации на фронте; встреча с мирными жителями, где говорили прежде всего о возможном мире; и встреча с высшим генералитетом во главе с министром обороны Степаном Полтораком, где обсуждалась оперативная обстановка на линии соприкосновения.
Можно было бы подумать, что воскресный визит - это очередная пиар-акция главы государства, каковых в последнее время немало, в том числе и с посещением военных частей. Однако Авдеевка на нынешнем этапе войны на Донбассе - это далеко не рядовой опорный пункт наших военных, а практически ключевая точка противостояния.
Тут нужно напомнить, что Авдеевская "промка" вот уже несколько лет, как стала не только местом наиболее интенсивного противостояния Украины с оккупантами, но и своеобразным символом сопротивления.
Кроме того, начиная с весны этого года, как раз когда в Киеве проходил европейский песенный конкурс "Евровидение" жилые районы Авдеевки начали подвергаться систематическому уничтожению. Делается это в разное время и с разной интенсивностью, но неизменно приводит к разрушениям жилых домов и гибели мирных жителей.
Особое значение Авдеевки для оккупантов объясняется сразу несколькими причинами. Во-первых, это достаточно крупный город с довоенным населением более 30 тыс. человек. Во-вторых, это часть Донецкой агломерации, вплотную примыкающая, собственно, к Донецку. Из Авдеевки до любой точки Донецка не более 20 км, что позволяет вести обстрел по любым объектам в самом сердце "столицы ДНР". В-третьих, в Авдеевки расположен коксохимический комбинат критически важный для промышленности "молодой республики". В-четвертых, в непосредственной близости от Авдеевки находится Донецкая фильтровальная станция - стратегический объект, обеспечивающий водой, в том числе и оккупированный Донецк. Ну, и в-пятых, рядом с Авдеевкой находится Ясиноватская развязка - дорожный узел, соединяющий Донецк с Горловкой вдоль линии разграничения, то есть практически рокадная дорога.
Понимая, что лобовой штурм Авдеевки вряд ли будет успешен, а если даже и будет, то неминуемо приведет к огромным потерям в живой силе и технике, "гибриды" пытаются получить контроль над городом "дипломатическим" путем. С одной стороны, они терроризируют украинских военных и мирное население Авдеевки обстрелами, а с другой, чтобы это прекратить, требуют на переговорных площадках превращения Авдеевки в так называемую "демилитаризованную зону", то есть, чтобы ВСУ оставили свои позиции в городе.
Разумеется, такая перспектива украинское командование совсем не прельщает, ни с точки зрения военной, ни уж тем более с точки зрения политической.
Тем не менее идея "демилитаризации Авдеевки" все еще звучит, как в руководстве "ДНР", так и, возможно, в Кремле. Не исключено, что вопрос Авдеевки поднимался и на недавних переговорах помощника Путина Владислава Суркова со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
На этой неделе, в пятницу 27 октября, переговоры все с тем же Волкером предстоят теперь уже президенту Петру Порошенко, после чего произойдет еще одна встреча американца с Сурковым. Всех деталей будущих переговоров мы, конечно, знать не можем, но нельзя исключать, что Волкер будет пытаться выторговать у Украины какие-то уступки Москве и это вполне может быть "демилитаризованная Авдеевка".
Если размышлять в этом ключе, то показательный визит Порошенко в Авдеевку делался не столько для украинского избирателя, хотя и для него тоже, сколько для мистера Волкера. После того, как Авдеевка усилиями Порошенко превратилась, едва ли не в "центральный штаб" АТО, где лично верховный главнокомандующий и министр обороны обсуждают "оперативную обстановку", где президент встречается с мирными жителями и рядовыми ВСУ, Волкеру будет куда сложнее поднимать вопрос о возможной "демилитаризации" города, чего бы ему за это не обещал Сурков.
Ну, и еще один немаловажный адресат, которому Порошенко передал привет из Авдеевки - это его критики, которые уже видят, как президент вместе с западными партнерами капитулирует и "сливает Донбасс" Путину. Тут Порошенко в какой-то степени попытался сыграть на опережение. Нередко перед очередными важными международными переговорами в сеть сливают очередные конспирологические планы сдачи Донбасса, утверждая, что вот-вот нам окончательно выломают руки. Не исключено, что также будет и перед встречей с Волкером, но "капитуляционный" эффект от таких вбросов на фоне визита президента в Авдеевку будет гораздо ниже ожидаемого.
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