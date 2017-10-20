Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Венгрия и Румыния согласны ждать. Как Украине использовать языковое "перемирие"

17:12 20.10.2017 |

Политика, Мир

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Будапешт из-за выборов так просто не сдастся. Киеву нельзя допускать ошибок.

Буря вокруг украинского закона "Об образовании" несколько поутихла. Пока. В четверг, 19 октября, пресс-служба Минобразования Украины сообщила о встрече руководителя ведомства Лилии Гриневич, главы МИДа Павла Климкина и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом. Переговоры прошли, как заявил сам Балог, конструктивно.

"Я рад конструктивному диалогу, который состоялся между нами. Я также хотел бы, чтобы широкая общественность Украины понимала, что мы хотим лишь показать позицию венгров в Украине. Для Будапешта хорошо то, что хорошо для венгерской общины в Украине. Также хочу подчеркнуть: мы понимаем позицию Украины, что все граждане должны владеть государственным языком", - заявил гость из Венгрии.

Присыпали топор войны

По итогам встречи стороны договорились, во-первых, что Киев и Будапешт будут сообща работать над возможными поправками в закон касательно учебных планов для школ, учебников и методик подготовки учителей. Во-вторых, до выводов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) в одностороннем порядке Украина ничего не будет менять в процессе обучения в школах на Закарпатье, где на венгерском языке обучаются 16020 детей. И, в-третьих, во время переходного периода, т.е. до 1 сентября 2020 года, и до внедрения окончательной модели языковых норм текущая система преподавания в венгерских школах меняться не будет.

Климкин на своей странице в Twitter подтвердил: "С Лилией Гриневич договорились совместно с Венгрией работать над планом имплементации закона об образовании. Новые возможности для венгерской общины - наша общая ответственность".

Аналогичное временное перемирие, если так можно выразиться, было заключено и с Бухарестом после визита главы нашего МИДа 13 октября в Румынию и встречи с коллегой Теодором Мелешкану. Тогда Климкин также в Twitter среди прочего указал на отличия в позиции румын и венгров: "В Румынии все совсем по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной". А 18 октября в телефонном режиме пообщались президенты Украины и Румынии Петр Порошенко и Клаус Йоханнис. Сообщение АПУ было коротким: обсудили закон об образовании, и румынский президент подтвердил поддержку Бухарестом европейских устремлений и территориальную целостность Украины. Пресс-служба Йоханниса дала более развернутую картину: Бухарест хочет исправления возникших проблем и согласился ждать вердикта Венецианской комиссии по седьмой статье закона "Об образовании", а уже после состоится визит Йоханниса в Украину, который был запланирован на октябрь, но отложен из-за нашумевшего закона.

Статья, которая вызвала "бурный восторг" в некоторых странах ЕС, предусматривает, что уже с 1 сентября 2018 года дети из нацменьшинства с пятого класса (при 12-летнем обучении) будут учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства изучать как отдельную дисциплину. Если же речь идет о языках стран ЕС, то возможно обучение нескольких дисциплин на языке нацменьшинства. С учетом вышеупомянутого переходного периода до 1 сентября 2020 года количество предметов на украинском языке будет увеличиваться постепенно.

В ожидании декабря

Ведомство Климкина отправило документ в ВК 28 сентября. В Комиссии заверили, что решение будет готово к декабрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. С другой стороны, резолюция, принятая на недавней сессии ПАСЕ, вызывает тревогу у украинской стороны.

В резолюцию были внесены ряд поправок под давлением и той же Венгрии, и Румынии. Вкратце: Ассамблея сожалеет, что до принятия закона по ст. 7 не проводились консультации с нацменьшинствами, посоветовала изучить опыт передовых стран-членов СЕ и выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Хотя были предложения, которые ПАСЕ отклонила. Например, представитель Румынии предлагал удалить 12-й пункт о том, что украинские нацменьшинства ведь в других странах тоже не имеют права на одноязычное обучение. Мол, вытащите сперва свое бревно из глаза - предложите украинцам на своих территориях аналогичные условия, которых добиваются от Киева. Понятно, почему в Бухаресте пытались убрать эту норму, учитывая, что с учреждениями на украинском языке обучения там беда. Румынский делегат пытался оправдаться средней школой имени Тараса Шевченко в Сигете.

Или еще один пункт: "...знание государственного языка любой страны является фактором социальной сплоченности и интеграции, и государства имеют право содействовать изучению государственного языка и просить, чтобы он был языком обучения для всех". Представители сразу нескольких стран - Сербии, Боснии и Герцеговины, Германии, Венгрии, Польши и Румынии - хотели заменить ссылкой на статью 8 Европейской хартии региональных языков или меньшинств (ратифицирована Украиной), в которой шла речь о праве обучаться на региональных языках "без ущерба для преподавания официального языка государства". Поправку отклонили.

Как видим есть и позитивные, и негативные моменты в резолюции. Негатив в том, как заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, в том, что документ по сути является способом надавить на ВК. То есть, еще до объективного изучения седьмой статьи, уже есть позиция ПАСЕ, которая может привести к некоторой заангажированности.

Мадьярское упрямство

В то же время, Будапешт, похоже, твердо намерен демонстрировать свою несгибаемость и доказывать преимущество. Для этого после встречи Гриневич и Балога посол Венгрии Эрно Кешкень подчеркнул, что угроза о блокировании евроинтеграции Украины Будапештом не снимается с повестки дня. Впрочем, нет ничего странного в том, что МИД Венгрии продолжает оказывать давление. Оно вынуждено бравировать по внешне- и внутриполитическим причинам.

Взять хотя бы "предательство" официальной Варшавы Ярослава Качиньского, с которым у премьера Виктора Орбана вроде как дружба против Брюсселя. А тут 16 октября польское министерство иностранных дел выступило против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И призвало решить спор вокруг языковой политики мирным путем. При этом в Варшаве не очень-то переживают из-за закона "Об образовании", ведь "специфика обучения на польском языке в Украине несколько иная, чем венгерского". Через три дня глава МИД Витольд Ващиковский в интервью венгерскому изданию Heti Valasz добил "друзей" в Будапеште, отказав министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто направить совместное письмо Киеву относительно данного закона. Заявления венгерского министра Ващиковский окрестил "эмоциональными декларациями", т.к. украинский закон прежде всего касается ситуации вокруг русскоязычных школ. И в дополнение посоветовал не политизировать проблему, учитывая агрессию РФ в Украине.

При этом намекнул, что Орбан уж слишком часто принимает у себя Путина (в этом году два раза - февраль и август), хотя это, конечно, личное дело Венгрии. "Мы не радуемся (визитам Путина), потому что у нас о России другое мнение...У стран, входящих в ЕС, должна быть единая позиция по России", - уколол Ващиковский венгерского премьера. Но при этом напомнил о своей предыдущей позиции, что под флагами Бандеры Украина в ЕС не попадет. В любом случае, с Варшавой Киеву стоит говорить отдельно и по вопросу истории, и по вопросу языка. К слову, чтобы окончательно развеять сомнения у поляков, Гриневич намерена 26 октября пообщаться с польскими общинами в Украине.

Между прочим, не только Польша выступила против идей Будапешта с блокированием евроинтеграции Украины. Такого же мнения придерживается Таллин, который ныне председательствует в ЕС. В МИД Эстонии напомнили, что соглашение об ассоциации уже вступило в силу, а потому проблему с законом "Об образовании" нужно решать иными и дипломатическими методами.

Зрадой не пахнет

Потому недавние переговоры Киева с Будапештом и Бухарестом, а также резолюцию ПАСЕ не стоит расценивать как поражение украинской дипломатии и государства в целом. Наоборот, время и до выводов Венецианской комиссии, и до вступления в силу той самой седьмой статьи в следующем сентябре следует использовать с пользой - разработать пошаговую стратегию защиты от вероятных новых нападок венгров и румын; а также ответных атак.

Важно помнить, что в апреле-мае 2018 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно сентябрьским соцопросам шести исследовательских учреждений в Венгрии, лидируют в рейтингах правоконсервативная партия Орбана - Фидес ("Венгерский гражданский союз"), у которой 25-36%, и ее главный конкурент - еще более пророссийские праворадикалы из "Йоббик" ("Движение за лучшую Венгрию") - получили 9-12% голосов респондентов. Далее идут Соцпартия с 6-12% и Демократическая коалиция с 3-4%. То есть пока понятно, что как и в случае с провальным референдумом по миграционным квотам, Орбан и Ко будут играть на национализме и внешних угрозах. Только теперь это будет "дискриминация закарпатских венгров", а вкупе с ними румынских, словацких и т.д. Ход кампании в Венгрии следует изучать под микроскопом ради адекватных реакций.

Не стоит сбрасывать со счетов возможность создания негласной коалиции против Будапешта. Польша уже обнадежила своей позицией, хотя есть проблемы с отношением к общей истории. Поэтому возможно есть смысл на дипломатическом уровне добиться консенсуса: предложить Варшаве и попросить взамен то, что могло бы удовлетворить обе стороны. Есть смысл попытаться наладить диалог в этом ключе и с Бухарестом, несмотря на критику закона "Об образовании". На руку, к примеру, желание Будапешта пересмотреть Трианонский договор и вернуть себе Трансильванию, которая отошла Румынии после Первой мировой войны. Для ведения соответствующей пропаганды даже был создан специальный отдел Trianon-100.

Впрочем, не успев замирить румын, Киев уже допустил серьезную ошибку. В частности, Лилилия Гриневич 20 октября встретилась с председателем Черновицкой ОГА Александром Фищуком и главой облсовета, а также представителем румынского меньшинства Иваном Мунтяном. И на встрече министр предприняла попытку ответной атаки, когда заметила, что, дескать, не только с украинским языком в румынских школах Черновицкой области проблемы, но и с математикой. "В частности, в Новоселицком районе, где компактно проживает румынская община, 70% детей не преодолевают порог по математике, которую сами выбирают для экзамена и которую могут составлять родном языке. В еще двух районах компактного проживания результаты также плохие - в Глыбокском районе математику не составляет 34% детей, в Герцаивском - 29,4%", - приводит ее слова пресс-служба Минобразования.

Бухарест может воспринять эти слова буквально как намек на недостаточный уровень развития детей румынских общин. В контексте обсуждения пресловутого закона, и острой реакции Румынии, это выглядит именно так. Неуклюжий выпад Гриневич в адрес румынских школ создает трудности для примирения и обсуждения своего рода политического ситуативного союза против великовенгерских амбиций. Во-вторых, происходит это спустя два дня после того, как Бухарест согласился подождать решения ВК и имплементации изменений в закон. Таких ошибок допускать нельзя. И в целом из всего скандала с законом нужно вынести выводы. Да, европейские страны сами проходили через процесс приведения системы образования к государственному языку. С их стороны лицемерием является принуждение Киева смягчить механизмы. Однако нужно признать, что Украина находится не в том же положении, потому как ей приходится прислушиваться к мнению Брюсселя на фоне острого конфликта с Россией и общей усталости блока от санкций и противостояния. Следовательно, в будущем придется более основательно подходить к принятию нормативно-правовых актов, которые в той или иной мере могут затронуть другие страны. Придется достигать компромисса до, а не после дипломатических скандалов.
 

ПО РУБРИКАМ

17:29 Бан­ки обя­за­ли вы­пла­чи­вать вклад­чи­кам не­устой­ки, ес­ли вклад пе­ре­чис­лен на кар­точ­ный счет, но фак­ти­че­ски не вы­дан

17:24 Пер­спек­ти­вы пла­теж­но­го рын­ка гла­за­ми Visa

16:56 Кар­ты Mastercard ста­ли пас­пор­том жи­те­лей Маль­див

16:49 Ма­рио Дра­ги: крип­то­ва­лю­ты еще не со­зре­ли для ре­гу­ли­ро­ва­ния

16:13 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 20 ок­тяб­ря со­ста­вил 26,5389 грн

13:49 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 20 ок­тяб­ря, япон­ский Nikkei под­нял­ся 14-ю сес­сию под­ряд

11:32 Суд аре­сто­вал сче­та ря­да пла­теж­ных си­стем

11:11 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 19.10.2017

11:01 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 20.10.17

10:57 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 20 ок­тяб­ря

10:28 Нор­ма­тив до­ста­точ­но­сти ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла бан­ков в сен­тяб­ре сни­зил­ся на 0,14 п. п. до 15,27%

10:26 НБУ про­дал 19 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 7 044 млн гри­вен

10:23 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 19 ок­тяб­ря умень­шил­ся на $7,9 млн до $172,6 млн

09:01 Дол­лар до­ро­жа­ет на но­во­стях об утвер­жде­нии про­ек­та бюд­же­та США

07:22 Фон­до­вые ин­дек­сы США 19 ок­тяб­ря за­мед­ли­ли рост под вли­я­ни­ем по­то­ка пес­си­ми­стич­ных от­че­тов

• дальше…

16:59 Укра­и­на за 8 мес. им­пор­ти­ро­ва­ла 8,9 млрд куб. м га­за на $2 млрд - Гос­стат

16:30 98% та­мо­жен­ных де­кла­ра­ций оформ­ля­ет­ся в элек­трон­ном ви­де, - ГФС

15:45 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре объ­ем на­зна­чен­ных суб­си­дий на опла­ту жил­ко­му­слуг уве­ли­чил­ся на 22,7% до 3,3 млрд гри­вен

14:42 Нефть пе­ре­шла к сни­же­нию 20 ок­тяб­ря на фоне ослаб­ле­ния гео­по­ли­ти­че­ских рис­ков, Brent ни­же $57

14:05 По­сле ре­фор­мы: сред­няя пен­сия в Укра­ине вы­рос­ла на 559 гри­вень

13:45 60% экс­порт­ных опе­ра­ций про­хо­дят через оф­шо­ры - ГФС

13:22 Транс­порт­ные пред­при­я­тия Укра­и­ны в ян­ва­ре-сен­тяб­ре уве­ли­чи­ли пе­ре­воз­ку гру­зов на 2,8% - Гос­стат

13:17 МЭРТ вы­сту­па­ет про­тив про­дле­ния мо­ра­то­рия на про­вер­ки в 2018 го­ду - Не­фе­дов

13:04 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре при­ва­ти­за­ция при­нес­ла гос­бюд­же­ту 3,3 млрд гри­вен

13:00 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре ди­ви­ден­ды от го­с­па­ке­тов ак­ций при­нес­ли гос­бюд­же­ту 917,4 млн гри­вен

• дальше…

17:12 Вен­грия и Ру­мы­ния со­глас­ны ждать. Как Укра­ине ис­поль­зо­вать язы­ко­вое "перемирие"

16:56 Кар­ты Mastercard ста­ли пас­пор­том жи­те­лей Маль­див

16:25 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 20 ок­тяб­ря 2017 го­да

14:24 По­сред­ник из За­гре­ба: за­чем пре­зи­дент Хор­ва­тии по­еха­ла к Пу­ти­ну

12:42 Ирак на­звал сдел­ку Рос­неф­ти с вла­стя­ми Ирак­ско­го Кур­ди­ста­на не­за­кон­ной

07:57 Се­нат США от­крыл путь для ре­а­ли­за­ции на­ло­го­вой ре­фор­мы Трам­па

07:52 Пре­зи­дент Ав­стрии по­ру­чил Се­бастья­ну Кур­цу сфор­ми­ро­вать пра­ви­тель­ство

07:48 Ев­ро­па под­твер­ди­ла под­держ­ку ядер­ной сдел­ки с Ира­ном - за­яв­ле­ние сам­ми­та ЕС

07:43 Фран­ция офи­ци­аль­но при­зна­ла флаг ЕС

07:34 Bellingcat счи­та­ет но­вое фо­то "Бука" до­ка­за­тель­ством при­част­но­сти Рос­сии к кру­ше­нию MH17

19.10 ЕС не го­тов об­суж­дать от­но­ше­ния с Лон­до­ном по­сле Brexit

19.10 ВТБ сно­ва по­мо­жет ино­стран­цам ку­пить до­лю в Рос­неф­ти

19.10 Пра­ви­тель­ство Ис­па­нии при­оста­но­вит ав­то­но­мию Ка­та­ло­нии

19.10 Вла­сти Ва­ну­а­ту опро­верг­ли про­да­жу граж­дан­ства за бит­ко­и­ны: нас ин­те­ре­су­ют толь­ко дол­ла­ры

19.10 В Ав­стра­лии офи­ци­аль­но от­ме­не­но двой­ное на­ло­го­об­ло­же­ние бит­ко­и­на

• дальше…

08:53 В Ки­е­ве сно­ва мож­но ку­пить ал­ко­голь но­чью

19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

12.10 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

• дальше…

17:12 Вен­грия и Ру­мы­ния со­глас­ны ждать. Как Укра­ине ис­поль­зо­вать язы­ко­вое "перемирие"

14:46 Ко­нец пе­ре­ми­рия. Где ждать но­во­го боль­шо­го на­ступ­ле­ния ги­бри­дов

14:32 По­че­му псев­до Май­да­ном оста­лись до­воль­ны все. Кро­ме Ко­ло­мой­ско­го

11:48 Пре­рван­ный по­лет: За­чем Ро­зен­блат устро­ил пи­ар НАБУ и САП

09:17 Док­тор Дур­нев, Ти­мо­шен­ко и Бо­го­мо­лец про­тив. По­че­му они оста­лись в мень­шин­стве

07:34 Bellingcat счи­та­ет но­вое фо­то "Бука" до­ка­за­тель­ством при­част­но­сти Рос­сии к кру­ше­нию MH17

19.10 Трейд Ком­мо­ди­ти ма­ни­пу­ли­ру­ет дан­ны­ми о це­нах на дизтоп­ли­во

19.10 Ра­да от­кло­ни­ла три за­ко­но­про­ек­та об из­ме­не­нии си­сте­мы вы­бо­ров в Укра­ине

19.10 Чем от­ли­ча­ют­ся два за­ко­на об от­мене де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти

19.10 Чем от­ли­ча­ют­ся за­да­чи США и Ко­ло­мой­ско­го в Укра­ине. По­че­му рас­ко­лол­ся Ми­хо-май­дан

19.10 Ра­да вклю­чи­ла в по­вест­ку и на­пра­ви­ла в КС пре­зи­дент­ский и де­пу­тат­ский за­ко­но­про­ек­ты об от­мене не­при­кос­но­вен­но­сти нар­де­пов

19.10 Ро­зен­блат по­пы­тал­ся вы­ле­теть из Укра­и­ны и был за­дер­жан со­труд­ни­ка­ми НАБУ

19.10 По­че­му По­ро­шен­ко не с кем раз­го­ва­ри­вать на Ми­хо-май­дане

19.10 Сти­вен Пай­фер: Сра­зу по­сле вступ­ле­ния в НАТО Укра­и­на по­про­сит во­ен­ной по­мо­щи, а это ни­ко­му не нуж­но

19.10 Что за со­гла­ше­ние о во­ен­ном со­труд­ни­че­стве с Рос­си­ей рас­торг­ло пра­ви­тель­ство

• дальше…

17:24 Пер­спек­ти­вы пла­теж­но­го рын­ка гла­за­ми Visa

16:07 За­ряд­ку элек­три­че­ских мо­то­цик­лов Zero уда­лось уско­рить в шесть раз

12:55 В Google Chrome мо­жет по­явить­ся за­щи­та от крип­то­май­не­ров

12:22 Daimler по­про­сил Ев­ро­ко­мис­сию офор­мить ему яв­ку с по­вин­ной

11:42 Ком­па­ния Mercedes-Benz пред­ста­ви­ла про­щаль­ную спе­цвер­сию вне­до­рож­ни­ка Mercedes-AMG G 65 AMG - Final Edition

19.10 У по­бе­ре­жья Шот­лан­дии за­ра­бо­та­ла пер­вая в ми­ре пла­ву­чая вет­ря­ная элек­тро­стан­ция

19.10 По­ли­цей­ских на­учат об­щать­ся с бес­пи­лот­ни­ка­ми

19.10 На­зва­ны функ­ции ма­шин, ко­то­рые ме­ша­ют во­ди­те­лю

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

18.10 Все боль­ше вла­дель­цев ма­шин счи­та­ют Android Auto и Apple CarPlay обя­за­тель­ны­ми си­сте­ма­ми

18.10 Нац­банк по­валь­но про­ве­ря­ет бан­ков­ские хра­ни­ли­ща по­сле ограб­ле­ний и атак «обо­рот­ней»

18.10 В дет­ское ав­то­крес­ло впер­вые встро­и­ли по­душ­ки без­опас­но­сти

18.10 Укра­ин­цы пред­ста­ви­ли на Kickstarter уни­вер­саль­ный кон­трол­лер для игр

18.10 Microsoft пред­ста­ви­ла Surface Book 2 — свои са­мые мощ­ные но­ут­бу­ки

17.10 Пред­став­лен ZTE Axon M — склад­ной смарт­фон с дву­мя экра­на­ми, од­ной ка­ме­рой и мас­сой 230 г

• дальше…

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно