Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Будапешт из-за выборов так просто не сдастся. Киеву нельзя допускать ошибок.

Буря вокруг украинского закона "Об образовании" несколько поутихла. Пока. В четверг, 19 октября, пресс-служба Минобразования Украины сообщила о встрече руководителя ведомства Лилии Гриневич, главы МИДа Павла Климкина и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом. Переговоры прошли, как заявил сам Балог, конструктивно.

"Я рад конструктивному диалогу, который состоялся между нами. Я также хотел бы, чтобы широкая общественность Украины понимала, что мы хотим лишь показать позицию венгров в Украине. Для Будапешта хорошо то, что хорошо для венгерской общины в Украине. Также хочу подчеркнуть: мы понимаем позицию Украины, что все граждане должны владеть государственным языком", - заявил гость из Венгрии.

Присыпали топор войны

По итогам встречи стороны договорились, во-первых, что Киев и Будапешт будут сообща работать над возможными поправками в закон касательно учебных планов для школ, учебников и методик подготовки учителей. Во-вторых, до выводов Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) в одностороннем порядке Украина ничего не будет менять в процессе обучения в школах на Закарпатье, где на венгерском языке обучаются 16020 детей. И, в-третьих, во время переходного периода, т.е. до 1 сентября 2020 года, и до внедрения окончательной модели языковых норм текущая система преподавания в венгерских школах меняться не будет.

Климкин на своей странице в Twitter подтвердил: "С Лилией Гриневич договорились совместно с Венгрией работать над планом имплементации закона об образовании. Новые возможности для венгерской общины - наша общая ответственность".

Аналогичное временное перемирие, если так можно выразиться, было заключено и с Бухарестом после визита главы нашего МИДа 13 октября в Румынию и встречи с коллегой Теодором Мелешкану. Тогда Климкин также в Twitter среди прочего указал на отличия в позиции румын и венгров: "В Румынии все совсем по-другому, чем в Венгрии. Есть готовность к открытому диалогу. Но надо предметно работать с местной общиной". А 18 октября в телефонном режиме пообщались президенты Украины и Румынии Петр Порошенко и Клаус Йоханнис. Сообщение АПУ было коротким: обсудили закон об образовании, и румынский президент подтвердил поддержку Бухарестом европейских устремлений и территориальную целостность Украины. Пресс-служба Йоханниса дала более развернутую картину: Бухарест хочет исправления возникших проблем и согласился ждать вердикта Венецианской комиссии по седьмой статье закона "Об образовании", а уже после состоится визит Йоханниса в Украину, который был запланирован на октябрь, но отложен из-за нашумевшего закона.

Статья, которая вызвала "бурный восторг" в некоторых странах ЕС, предусматривает, что уже с 1 сентября 2018 года дети из нацменьшинства с пятого класса (при 12-летнем обучении) будут учиться на государственном языке, а язык национального меньшинства изучать как отдельную дисциплину. Если же речь идет о языках стран ЕС, то возможно обучение нескольких дисциплин на языке нацменьшинства. С учетом вышеупомянутого переходного периода до 1 сентября 2020 года количество предметов на украинском языке будет увеличиваться постепенно.

В ожидании декабря

Ведомство Климкина отправило документ в ВК 28 сентября. В Комиссии заверили, что решение будет готово к декабрьской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. С другой стороны, резолюция, принятая на недавней сессии ПАСЕ, вызывает тревогу у украинской стороны.

В резолюцию были внесены ряд поправок под давлением и той же Венгрии, и Румынии. Вкратце: Ассамблея сожалеет, что до принятия закона по ст. 7 не проводились консультации с нацменьшинствами, посоветовала изучить опыт передовых стран-членов СЕ и выполнить рекомендации Венецианской комиссии. Хотя были предложения, которые ПАСЕ отклонила. Например, представитель Румынии предлагал удалить 12-й пункт о том, что украинские нацменьшинства ведь в других странах тоже не имеют права на одноязычное обучение. Мол, вытащите сперва свое бревно из глаза - предложите украинцам на своих территориях аналогичные условия, которых добиваются от Киева. Понятно, почему в Бухаресте пытались убрать эту норму, учитывая, что с учреждениями на украинском языке обучения там беда. Румынский делегат пытался оправдаться средней школой имени Тараса Шевченко в Сигете.

Или еще один пункт: "...знание государственного языка любой страны является фактором социальной сплоченности и интеграции, и государства имеют право содействовать изучению государственного языка и просить, чтобы он был языком обучения для всех". Представители сразу нескольких стран - Сербии, Боснии и Герцеговины, Германии, Венгрии, Польши и Румынии - хотели заменить ссылкой на статью 8 Европейской хартии региональных языков или меньшинств (ратифицирована Украиной), в которой шла речь о праве обучаться на региональных языках "без ущерба для преподавания официального языка государства". Поправку отклонили.

Как видим есть и позитивные, и негативные моменты в резолюции. Негатив в том, как заявил представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, в том, что документ по сути является способом надавить на ВК. То есть, еще до объективного изучения седьмой статьи, уже есть позиция ПАСЕ, которая может привести к некоторой заангажированности.

Мадьярское упрямство

В то же время, Будапешт, похоже, твердо намерен демонстрировать свою несгибаемость и доказывать преимущество. Для этого после встречи Гриневич и Балога посол Венгрии Эрно Кешкень подчеркнул, что угроза о блокировании евроинтеграции Украины Будапештом не снимается с повестки дня. Впрочем, нет ничего странного в том, что МИД Венгрии продолжает оказывать давление. Оно вынуждено бравировать по внешне- и внутриполитическим причинам.

Взять хотя бы "предательство" официальной Варшавы Ярослава Качиньского, с которым у премьера Виктора Орбана вроде как дружба против Брюсселя. А тут 16 октября польское министерство иностранных дел выступило против пересмотра соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И призвало решить спор вокруг языковой политики мирным путем. При этом в Варшаве не очень-то переживают из-за закона "Об образовании", ведь "специфика обучения на польском языке в Украине несколько иная, чем венгерского". Через три дня глава МИД Витольд Ващиковский в интервью венгерскому изданию Heti Valasz добил "друзей" в Будапеште, отказав министру иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто направить совместное письмо Киеву относительно данного закона. Заявления венгерского министра Ващиковский окрестил "эмоциональными декларациями", т.к. украинский закон прежде всего касается ситуации вокруг русскоязычных школ. И в дополнение посоветовал не политизировать проблему, учитывая агрессию РФ в Украине.

При этом намекнул, что Орбан уж слишком часто принимает у себя Путина (в этом году два раза - февраль и август), хотя это, конечно, личное дело Венгрии. "Мы не радуемся (визитам Путина), потому что у нас о России другое мнение...У стран, входящих в ЕС, должна быть единая позиция по России", - уколол Ващиковский венгерского премьера. Но при этом напомнил о своей предыдущей позиции, что под флагами Бандеры Украина в ЕС не попадет. В любом случае, с Варшавой Киеву стоит говорить отдельно и по вопросу истории, и по вопросу языка. К слову, чтобы окончательно развеять сомнения у поляков, Гриневич намерена 26 октября пообщаться с польскими общинами в Украине.

Между прочим, не только Польша выступила против идей Будапешта с блокированием евроинтеграции Украины. Такого же мнения придерживается Таллин, который ныне председательствует в ЕС. В МИД Эстонии напомнили, что соглашение об ассоциации уже вступило в силу, а потому проблему с законом "Об образовании" нужно решать иными и дипломатическими методами.

Зрадой не пахнет

Потому недавние переговоры Киева с Будапештом и Бухарестом, а также резолюцию ПАСЕ не стоит расценивать как поражение украинской дипломатии и государства в целом. Наоборот, время и до выводов Венецианской комиссии, и до вступления в силу той самой седьмой статьи в следующем сентябре следует использовать с пользой - разработать пошаговую стратегию защиты от вероятных новых нападок венгров и румын; а также ответных атак.

Важно помнить, что в апреле-мае 2018 года в Венгрии пройдут парламентские выборы. Согласно сентябрьским соцопросам шести исследовательских учреждений в Венгрии, лидируют в рейтингах правоконсервативная партия Орбана - Фидес ("Венгерский гражданский союз"), у которой 25-36%, и ее главный конкурент - еще более пророссийские праворадикалы из "Йоббик" ("Движение за лучшую Венгрию") - получили 9-12% голосов респондентов. Далее идут Соцпартия с 6-12% и Демократическая коалиция с 3-4%. То есть пока понятно, что как и в случае с провальным референдумом по миграционным квотам, Орбан и Ко будут играть на национализме и внешних угрозах. Только теперь это будет "дискриминация закарпатских венгров", а вкупе с ними румынских, словацких и т.д. Ход кампании в Венгрии следует изучать под микроскопом ради адекватных реакций.

Не стоит сбрасывать со счетов возможность создания негласной коалиции против Будапешта. Польша уже обнадежила своей позицией, хотя есть проблемы с отношением к общей истории. Поэтому возможно есть смысл на дипломатическом уровне добиться консенсуса: предложить Варшаве и попросить взамен то, что могло бы удовлетворить обе стороны. Есть смысл попытаться наладить диалог в этом ключе и с Бухарестом, несмотря на критику закона "Об образовании". На руку, к примеру, желание Будапешта пересмотреть Трианонский договор и вернуть себе Трансильванию, которая отошла Румынии после Первой мировой войны. Для ведения соответствующей пропаганды даже был создан специальный отдел Trianon-100.

Впрочем, не успев замирить румын, Киев уже допустил серьезную ошибку. В частности, Лилилия Гриневич 20 октября встретилась с председателем Черновицкой ОГА Александром Фищуком и главой облсовета, а также представителем румынского меньшинства Иваном Мунтяном. И на встрече министр предприняла попытку ответной атаки, когда заметила, что, дескать, не только с украинским языком в румынских школах Черновицкой области проблемы, но и с математикой. "В частности, в Новоселицком районе, где компактно проживает румынская община, 70% детей не преодолевают порог по математике, которую сами выбирают для экзамена и которую могут составлять родном языке. В еще двух районах компактного проживания результаты также плохие - в Глыбокском районе математику не составляет 34% детей, в Герцаивском - 29,4%", - приводит ее слова пресс-служба Минобразования.

Бухарест может воспринять эти слова буквально как намек на недостаточный уровень развития детей румынских общин. В контексте обсуждения пресловутого закона, и острой реакции Румынии, это выглядит именно так. Неуклюжий выпад Гриневич в адрес румынских школ создает трудности для примирения и обсуждения своего рода политического ситуативного союза против великовенгерских амбиций. Во-вторых, происходит это спустя два дня после того, как Бухарест согласился подождать решения ВК и имплементации изменений в закон. Таких ошибок допускать нельзя. И в целом из всего скандала с законом нужно вынести выводы. Да, европейские страны сами проходили через процесс приведения системы образования к государственному языку. С их стороны лицемерием является принуждение Киева смягчить механизмы. Однако нужно признать, что Украина находится не в том же положении, потому как ей приходится прислушиваться к мнению Брюсселя на фоне острого конфликта с Россией и общей усталости блока от санкций и противостояния. Следовательно, в будущем придется более основательно подходить к принятию нормативно-правовых актов, которые в той или иной мере могут затронуть другие страны. Придется достигать компромисса до, а не после дипломатических скандалов.