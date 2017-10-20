Конец перемирия. Где ждать нового большого наступления гибридов

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На линии соприкосновения последние пару дней произошло давно ожидаемое обострение, которое фактически означает окончание "школьного перемирия".

О том, что в ближайшее время начнется очередной этап позиционной войны, говорили практически в один голос все военные наблюдатели, которые следят за развитием ситуации. Именно середина-конец октября на Донбассе в плане погодных условиях являются чуть ли не идеальными для какого-либо продвижения в степной зоне. Тем более, в этом году, когда погода бьет тепловые температурные рекорды.

Несмотря на обострение во вполне конкретных точках - это пригороды Авдеевки (позиция "Алмаз-1" "Алмаз-2", венствол шахты "Бутовская"), Марьинка, окраины Песков, а также Широкино и Водяное - ожидать серьезного обострения все же стоит на совсем других участках фронта.

Тем временем внутри так называемой "ДНР" начались непонятные движения с выборами "главы республики" - в этом плане характерно "самовыдвижение" Ходорковского, снятие с должности руководителя "общественного движения" "Донецкая республика". И это на фоне того, что их вооруженные формирования деградируют очень быстрыми темпами - чуть ли не каждую неделю всплывают факты дезертирства, убийств, расправ с местными жителями.

Тем не менее, оружия и боеприпасов на оккупированных территориях еще достаточно, чтобы российские офицеры высшего звена могли спланировать локальную операцию. Причем в двух вполне конкретных точках - украинских плацдармах за Кальмиусом (в районе Староигнатьевки) и на Северском Донце (район Трехизбенки). На всех остальных направлениях продвижение просто не имеет никакого смысла - "серая зона" уже закончилась, а к полноценным уличным боям "армии ЛДНР" явно не готова - начиная от уровня потерь и заканчивая отсутствием подготовки штурмовых групп (стоит вспомнить хотя бы опыт зимней кампании в Дебальцево и Марьинке в 2015 году).

А вот создав локальное превосходство в танках, продвинуться на несколько километров до реки "гибриды" вполне могут решиться. Но опять-таки с большими потерями как в живой силе, так и технике. Наше командование тоже отдает себе отчет (даже лучше, чем кто-либо) где могут начаться активные боевые действия и уже подготовило достойный ответ.

О том, что на приморском направлении возможно локальные бои свидетельствуют сразу несколько косвенных признаков. Так, в последние дни в прифронтовых Тельмановском и Старобешевском районе силами "донецкого МГБ" происходит зачистка территории под предлогом проведения "антитеррористической операции". Причем сценарий стандартный - перекрываются въезды и выезды в населенный пункт, после чего происходит проверка жилых и нежилых помещений на предмет наличия оружия и боеприпасов, попутно проверяется и прописка местных жителей.

И еще - буквально на днях оккупационные власти заявили представителям миссии ОБСЕ, что в ближайшие дни не могут обеспечить безопасность наблюдателям. Оставим за скобками, что безопасность европейцев при поездке на оккупированные территории уже давно проблема самих европейцев, однако столь неприкрытая угроза прозвучала чуть ли не впервые.

Мало того, 18-го числа все те же наблюдатели ОБСЕ отметили, что в районе села Зерновое (опять-таки Тельмановский район) "гибриды" разгружали (по всей видимости, с трейлеров) шесть танков (как написано в отчете - неустановленного типа). Налицо явная попытка усиления группировки на этом направлении.

Некоторую реалистичность планам боевикам может придавать очередная ротация группировки на Донбассе - так, с "передка" выведена часть артиллерии 44-й артиллерийской бригады и части корпусной разведки (в частности, 130-й отдельный разведбат). И это только те части, о ротации которых сведения тем или иным образом попали в открытую печать.

Как правило, вновь прибывшие части пока осваиваются на новом участке, какое-то время несут серьезные потери в виде бойцов, подорвавшихся на растяжках в прифронтовой зоне, погибших во время внезапных огневых налетов. А уже сегодня кроме танков, боевики активно применяют гаубицы - по большей части самоходные, так как наши артиллеристы уже научились адекватно и оперативно "насыпать" в ответ.

В ближайшее время также можно также ожидать продолжения откровенно террористической тактики уничтожения инфраструктуры прифронтовых территорий - тут, под прицелом артиллерии боевиков остается Авдеевский коксохим, объекты инфраструктуры Южнодонбасского водопровода.

В целом же можно говорить, что, по всей видимости, нас ждет горячее окончание октября и при продолжении нынешней теплой погоды - и начало ноября. Какие же будут реальные шаги командования "гибридов" и готовы ли они к наступлению - покажут уже ближайшие выходные.