Почему псевдо Майданом остались довольны все. Кроме Коломойского

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Акции протеста, начинавшиеся с размахом и амбициями "третьего Майдана", к четвертому дню существования выродились в рядовое палаточное сидение маргиналов.

При этом все персонажи, задействованные в акции протеста, как по одну, так и по другую сторону баррикад, могут быть довольны достигнутым результатом. Все, кроме двух - Михеила Саакашвили и Игоря Коломойского.

Уже с первого дня "Большой политической реформы" (именно так официально называли свою акцию протеста некоторые участники) вырисовались главные проблемы организаторов действа - ни количество участников, ни заявленные три требования к власти не гармонировали с той истерикой и пафосом, который наворачивали вокруг "третьего майдана" в соцсетях и СМИ. Как ни крути, а пять тысяч участников (это по самым оптимистическим подсчетам), которые требуют отменить депутатскую неприкосновенность, поменять избирательное законодательство и ввести антикоррупционные суды, ну никак не тянут на несокрушимую народную стихию и "революцию".

Причина такой дисгармонии между реальностью и амбициями кроется в первую очередь в разношерстности участников протестов, каждый из которых преследовал свою цель и не слишком любил партнеров по оппозиционному лагерю. Помимо "знамени" протестов Михеила Саакашвили и его партии "Рух нових сил" формально акцию поддержали парламентские оппозиционные силы национал-популистского толка "Самопомич" и "Батькивщина", условно парламентская ВО "Свобода" (в Раде несколько депутатов мажоритарников от этой политсилы), небольшая, но заметная депутатская группа еврооптимистов-антикоррупционеров во главе с Сергеем Лещенко и Мустафой Найемом, националисты Андрея Белецкого из "Гражданского корпуса", а также непарламентские партии калибром помельче вроде "ДемАльянса", "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко, движения "Честно" и им подобные.

В целом список участников выглядел солидно, но лишь на бумаге. В реальности же большинство политсил поддержали акцию лишь формально, и главными двигателями протеста стали несколько достаточно одиозных депутатов: Семен Семенченко и Егор Соболев из "Самопомочи"; Юрий Левченко из "Свободы"; Юрий Деревянко из РНС; троица Лещенко, Найем, Залищук и внефракционный дебошир Владимир Парасюк. Также были замечены, но ничем особым не запомнились Игорь Луценко из "Батькивщины" и Надежда Савченко. При этом важно отметить, что лидеры крупных партий участия в акциях протеста откровенно сторонились. И Юлия Тимошенко, и Андрей Садовый, и Олег Тягнибок, и Андрей Белецкий, и даже Анатолий Гриценко рядом с палаточным городком старались не появляться, что, разумеется, не добавляло акции солидности.

При всей разношерстности участников протестов, среди них можно было выделить два больших крыла. Первое - радикальное во главе с Семенченко, Соболевым, Парасюком и другими. Большинство этих людей связывают с экс-губернатором Днепропетровщины олигархом Игорем Коломойским. Последний, как известно, давно находится в состоянии тихой, но жестоко и непримиримой войны с Порошенко, в которой Игорь Валерьевич потерял не только изрядную долю своего бизнеса, но и политического влияния. Можно предположить, что именно Коломойский был главным заинтересованным лицом в максимально радикальном и силовом характере протестов с прицелом на досрочные выборы. И надо отдать должное, Семенченко и Парасюк как могли провоцировали правоохранителей на применение силы. Иногда им что-то подобное удавалось, но дело часто портила вторая часть "майдана" - либерально-пацифистская, настроенная на небольшой "шатунчик" и легкий шантаж власти. Лицом этой части стали "антикоррупционеры" во главе с Лещенко.

Что же касается лично Саакашвили, то он очень старался, говорил со сцены пламенные речи, пытаясь завлечь на площадь перед парламентом побольше киевлян, но с первого дня протестов стало понятно, что ничего даже близко напоминающего события четырехлетней давности не будет.

И пока Саакашвили с партнерами пытались делать хорошую мину при не слишком хорошей игре, Петр Порошенко использовал свой любимый прием политического Айкидо, поддержав все требования протестующих. Благо, сделать это было совсем не сложно. В снятии неприкосновенности с депутатов президент заинтересован не меньше, а то и больше, своих оппонентов; на организации антикоррупционного суда настаивают европейские партнеры и от этого, скорее всего, не отвертеться: да и новый избирательный закон с открытыми списками не проблема. Так что Порошенко не только поддержал требования на словах, но и инициировал законопроект о неприкосновенности, который парламент в четверг, вместе с аналогичным оппозиционным отправил в Конституционный суд. Что же касается двух других требований, то тут как ни крути, а нужна долгая законотворческая работа, которой также был дан старт инициативой создания соответствующих рабочих групп в парламенте.

Таким образом по истечении трех дней протестов оказалось, что протестовать особенно не за что, ведь почти все участники этой игры получили по большому счету все, что хотели. Порошенко в очередной раз продемонстрировал политическую гибкость и способность прислушиваться к массам и договариваться, лишний раз напомнив своим оппонентам, что в отличии от упертого Януковича, майданы ему не слишком страшны. При этом Петр Алексеевич напомнил всем, что он патриот и реформатор, протолкнув в Раде в самый разгар протестов медицинскую реформу, а параллельно с "соглашательством" раскручивая давнюю тему о том, что в нынешних условиях все попытки организовать Майдан - работа в пользу агрессора. Последнему, кстати поспособствовала достаточно сомнительная репутация главных заводил противостояния под Радой. Соболев и Левченко, как известно, в прошлом граждане России, а Семенченко - более чем сомнительный тип с задатками политического афериста.

Что касается радикального крыла протестов, то они, хоть и не добились большого успеха, красиво попиарили себя, как непримиримых патриотов-оппозиционеров, а заодно отрепетировали на практике оргвопросы акций прямого действия. Семенченко, Соболев и Левченко в эти дни не вылезали из экранов телевизоров и новостных лент, что на фоне незначительного числа участников вполне можно считать успехом. Даже хулиган Парасюк успел проявить себя, затеяв что-то наподобие драки с экс-министром обороны Валерием Гелетеем, видимо, чтобы его поклонники перед телеэкраном о нем не забыли.

Антикоррупционеры-еврооптимисты также смогли представить себя избирателю во всей красе, как револлюционеров-интеллектуалов, успев и горячие революционные лозунги со сцены потолкать, и противоборствующие стороны поразнимать, и к Порошенко в администрацию сходить. Но при этом они решительно осудили все попытки "радикалов" спровоцировать бойню, когда немного запахло жареным, и тут же отмежевались от Семенченко и компании.

Если кто-то и остался недоволен происходящим, так это несостоявшийся вождь революции Михеил Саакашвили и Игорь Коломойский. Первый в очередной раз убедился, что в украинской политике для его буйной натуры нет достаточно места, как нет и искренних друзей среди украинских политиков. Саакашвили, если кому-нибудь и нужен, то только в роли свадебного генерала, а совсем не вождя или патриарха. Но это хотя бы кое-что, а вот у Коломойского все куда печальней. Плохо даже не то, что "Шатун" не получился в этот раз. Дело в том, что нынешняя "революция" доказала, что даже при серьезных организационных и медийных усилиях, шансы поднять людей в ближайшее время на серьезный протест стремятся к нулю. Мало того, что люди не поняли и не приняли близко к сердцу требования протестующих, они в принципе не хотят новых революций. Ведь с последствиями последней никак разобраться не могут. Тем не менее самые радикальные сторонники оппозиции продолжают сидеть в палатках под Радой, и сидеть могут там еще достаточно долго, пытаясь выжать из всей этой затеи хоть что-нибудь.

