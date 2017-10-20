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Прерванный полет: Зачем Розенблат устроил пиар НАБУ и САП
11:48 20.10.2017 |
Дать вылететь в Германию и потом иметь проблемы с выдачей нардепа обратно, или просто ссадить его с самолета и дальше отгавкиваться от адвокатов Розенблата. Антикоррупционеры решили, что для их имиджа лучше второй вариант.
Вчера все СМИ облетела новость о попытке побега главного фигуранта "янтарного дела", нардепа Борислава Розенблата. Народного избранника, которого подозревают в получении взятки от агента НАБУ для "решения вопросов" относительно разработки янтаря на Житомирщине, задержали в аэропорту "Жуляны", когда он собирался полететь в Германию. При этом, следователи НАБУ, которые проводили задержание, якобы обнаружили у политика драгоценности, которые он не вписал в таможенную декларацию.
У Розенблата действия детективов назвали произволом, поскольку 16 октября истек срок действия установленного для него запрета на выезд за границу и обязательства носить электронный браслет слежения. "Я лично сообщил НАБУ, о том, что планирую на три дня выехать за пределы Украины, хотя и не обязан был об этом сообщать. Ведь сейчас нет никаких запретов на мое передвижение. Приложил к заявлению копии билетов в обе стороны. Но в НАБУ свои законы и порядки. Беспредел продолжается!", - написал Розенблат в Facebook. По его словам, драгоценности, которые наделали шума в соцсетях, были предназначены как подарки племянницам. Вместе с тем адвокат депутата сообщил об изъятии у клиента заграничного паспорта и даже пригрозил написать заявление в полицию в связи с кражей документов.
В НАБУ парировали: депутата не задерживали, а проводили следственные действия. В то же время СМИ раскопали, что задержание Розенблата якобы происходило по указанию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Кто на самом деле давал отмашку - САП или НАБУ - не столь и важно, важнее другое - почему Розенблат, который летом прогремел на всю Украину "янтарным делом", теперь вольная птица.
Напомним, 18 июля Соломенский суд обязал депутата носить электронный браслет в течение трех месяцев. Которые действительно прошли. Специализированная антикоррупционная прокуратура обещала передать дело депутатов Розенблата и Максима Полякова в суд до 15 октября. Но традиционно не успела вписаться в сроки. САП подала ходатайство, но Соломенский райсуд 13 октября не смог его рассмотреть. Вот и получилось, что следователи, пытаясь отыграть ситуацию, просто высадили Розенблата из самолета. Чем дали в руки его защиты дополнительный козырь. Зато не допустили перелета депутата в Германию. То есть, из двух зол выбрали меньшее для своего имиджа. Если бы опальный политик скрылся, воспользовавшись удобным моментом, то НАБУ и САП обвинили бы во всех смертных грехах. А так и Розенблат остался дома, и Сытнику с Холодницким не намылят шею.
Теперь они будут просить суд отправить потенциального беглеца в СИЗО под еще больший залог и продления срока для электронного браслета. Адвокаты будут доказывать, что их подшефный никуда не убегал, а просто хотел подлечиться. Или родственников увидеть. Иначе говоря, все разборки будут происходить здесь, а это проще, чем объяснять немецким коллегам, почему они должны отдать Розенблата, который может настаивать на его политическом преследовании на Родине. Нам не хватало поссориться с немцами.
В этой истории есть еще один момент. Каждое громкое дело, которое расследует НАБУ в сотрудничестве с САП, имеет свою изюминку. "Янтарное" дело уникально тем, что всей стране показали интересное видео о лице, как две капли воды похожим на Розенблата, однако защита нардепа апеллирует к тому, что доказательства были добыты с нарушением закона. Юристы также сомневаются в том, что депутата смогут посадить, ведь процедуры, особенно в коррупционных делах, должны быть соблюдены до мелочей. Но тут сам подследственный делает финт, от которого, видимо, волосы дыбом стали у всех других клиентов НАБУ - пытается покинуть пределы страны. Имел на это право, не имел, но теперь антикоррупционеры каждый раз в суде будут использовать этот прецедент, требуя от суда отправлять подсудимых в СИЗО без всяких залогов. И общественное мнение будет на их стороне.
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