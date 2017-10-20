В Киеве снова можно купить алкоголь ночью

Более года тому назад, 22 сентября Киевгорсовет своим решением ограничил продажу алкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (кроме ресторанов) с 23:00 до 10:00. С тех пор супермаркеты были вынуждены отказывать покупателям в желании приобрести вино или виски позже указанного времени. Для того, чтобы снять установленный местными депутатами запрет юристам и АМКУ понадобился целый год, передает УНН.

Решение КГС со стороны Антимонопольного комитета было оспорено в суде в июне 2016 года. По итогу, три судебные инстанции, вплоть то Высшего хозсуда, стали на сторону Антимонопольного и постановили:

- депутаты Киевсовета не имели права вводить ограничения на продажу алкоголем, так как это выходит за рамки их полномочий

- подобными запретами местная власть нарушила законодательство Украины о защите экономической конкуренции

Параллельный судебный процесс касательно незаконности "ночных алкогольных ограничений" был инициирован юристами в Окружном административном суде города Киева.

5 октября 2017 года вторая судебная инстанция (Киевский апелляционный административный суд), вслед за первой, признала незаконность действий столичных депутатов и фактически дала "зеленый свет" всем стационарным торговым точкам на возобновление продаж алкогольных напитков в ночное время.

Киевский горсовет, тем временем, ведет себя так, как будто ничего не произошло, и голосовать за отмену своего незаконного решения - не спешит.

Однако, как поясняют юристы, так называемый "ночной запрет депутатов" с самого начала не предусматривал для предпринимателей никакой ответственности. А тем более ее нет, когда пять судов практически отменили решение КГС.

Редакция УНН поинтересовалась у ряда столичных супермаркетов, соблюдают ли они "алкогольный запрет" в виду судебных решений не в пользу столичной власти. Также наши журналисты попытались приобрести алкогольные напитки в "запретные" для продажи часы.

В "Метро" и "НОВУС" в ответ на запрос УНН сообщили, что алкоголь с 23:00 до 10:00 они по старинке пока не продают.

В сети магазинов "ВАРУС", в свою очередь, пояснили, что действуют согласно требованиям законов, которые регламентируют хозяйственную деятельность предпринимателей, а следовательно продают своим покупателям алкоголь после 23.00.

Приобрести вино до 10.00 журналистам УНН удалось в супермаркете "АТБ", "Сильпо", что по словам юриста и адвоката Владислава Билоцкого - вполне нормально и законно.

"Более того, если кассир будет отказывать покупателю в законном праве купить продукт - это уже нарушение прав гражданина", - отметил он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что поскольку незаконные ограничение на торговлю алкоголем действовали почти год, то сегодня предприниматели и производители алкоголя могут взыскать с Киевгорсовета денежную компенсацию за утерянную прибыль.

Подводя итог эксперимента, а также суммируя оценки юристов касательно законности "ночных алкогольных ограничений" можно утверждать, что с точки зрения права - они никчемны.

Следовательно, столичные супермаркеты и АЗС сегодня вправе реализовывать спиртные напитки в любое время суток. И никаких санкций или последствий за продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 не предусмотрено.

Напомним, как сообщал УНН, отменить ночной запрет на продажу алкоголя во Львове могут через три месяца.