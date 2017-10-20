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Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине
18:22 19.10.2017 |
За принятие за основу законопроектов №1068, №1068-1 и №1068-2 проголосовали 46, 91 и 169 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Законопроект №1068 депутата Юрия Мирошниченко (фракция "Оппозционный блок") предусматривает, что все кандидаты выдвигаются списком от партий или блоков партий, а избиратель своим голосом поддерживает весь список.
Минимальный барьер составляет 1%.
Законопроект №1068-1 депутатов от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" вводит пропорциональную избирательную систему с 5%-м барьером.
Партии формируют свой общегосударственный список количеством от 100 до 450 кандидатов, за который предлагается голосовать в 450 территориальных избирательных округах.
Первые десять человек списка проходят в Раду гарантированно, а очередность остальных в списке решается партией уже после выборов на съезде.
По своей сути документ "Батьківщини" предлагает пропорциональную систему с закрытыми списками.
Законопроект №1068-2 ряда депутатов (в частности Виктор Чумак (внефракционный) и Леонид Емец ("Народный фронт") предусматривает, что каждая партия формирует свой общий список, а также распределяет этих же кандидатов по 28 региональным спискам.
В каждом из этих региональных списков предлагается представить не менее пяти кандидатов.
Избиратели будут голосовать за одного кандидата из регионального списка одной партии в своем избирательном регионе (или по желанию могут поддержать список в целом).
450 мандатов распределяются между партиями, набравшими 3% и более голосов.
Количество мандатов, которое будет распределяться в каждом из округов, будет зависеть от уровня явки избирателей в регионе.
Как сообщали Українські Новини, около 500 активистов митингуют возле Рады за создание Антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности и изменение избирательного законодательства.
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