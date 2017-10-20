Чем отличаются два закона об отмене депутатской неприкосновенности

Тарас КЛОЧКО / Деловая столиуа

Верховная Рада конституционным большинством отправила на рассмотрение Конституционного суда оба законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, что отнюдь не означало отсутствия жарких дискуссий вокруг этого вопроса.

И хотя сам факт необходимости отмены неприкосновенности никто не подвергает сомнению, а президентский законопроект 1776 и депутатский 6773 различаются лишь двумя пунктами, страсти в политической среде кипят нешуточные, а обвинения в "шулерстве" звучат чаще, чем конструктивная критика.

Итак, что же собой представляют конкурирующие законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов. Президентский законопроект предполагает оставить за народными избранниками лишь индемнитет, убрав из 80 статьи Конституции депутатский иммунитет. В переводе на общепонятный язык это означает, что депутата не смогут привлечь к ответственности за его голосования и высказывания в парламенте, кроме ответственности за клевету и оскорбление, зато смогут без разрешения парламента привлечь за уголовное или административное правонарушение.

Депутатский же законопроект убирает всякий иммунитет вообще, то есть предлагает полностью исключить статью 80 из Конституции. Правда, эти отличия законопроектов никого сейчас не волнует. Камнем преткновения стало второе отличие, касающееся срока вступления документа в силу. Президентский законопроект, как известно, предполагает, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть для депутатов следующей каденции, а оппозиционный сразу же после опубликования.

Логика президента в данном случае достаточно прозрачна. Во-первых, голосуя за этот законопроект, депутаты будут снимать неприкосновенность не с себя, а со своих преемников. И хотя, большинство нынешних народных избранников скорее всего в парламент переизберутся, нажимать кнопку "за" им все равно будет легче, ведь результат этого нажатия проявится аж через два года с лишним. Так что норма о 2020 году дает какую-то надежду на позитивное голосование.

Во-вторых, президент в данном случае исходит из принципа, что депутаты должны доработать с теми полномочиями, на которые они избирались народом. И если нынешнюю каденцию избрали под полномочия, включающие иммунитет, то и доработать они должны в неприкосновенном состоянии.

Ну, и в-третьих, процедура внесения изменений в Конституцию настолько долгая, что практически нивелирует отсрочку вступления закона в силу. Окончательно президентский законопроект смогут принять не раньше конца 2018 года, а следующий год пройдет уже под знаком будущих президентских и парламентских выборов. Так что дата 1 января 2020-го выглядит достаточно логичной.

У оппозиции, правда, есть своя логика и свои фобии, и именно последние стали причиной жесткой критики президентского законопроекта. По мнению оппозиционеров, после того, как президентские изменения в Конституцию пройдут все необходимые процедуры, до вступления закона в силу останется слишком много времени для того, чтобы, например, депутаты будущего созыва внесли в уже принятый закон простым большинством (226 голосов) изменения с отсрочкой вступления закона в силу, например, до 3020 года. И так, по логике оппозиции, отмену неприкосновенности можно будет откладывать сколь угодно долго. Такое, мол, хитрое "шулерство" от власти "барыг".

Можно не сомневаться, что нагнетать тему "шулерства" оппозиция будет и дальше. Тем более, что времени, пока оба законопроекта вернуться в парламент, пройдет достаточно много. Правда, фобии оппозиции на счет этого "шулерства", как минимум, несколько преувеличены и больше смахивают на манипулирование сознанием.

Во-первых, право парламента простым большинством голосов вносить изменения в проголосованный уже закон о внесение изменений в Конституцию, пусть и в ту часть, что непосредственно изменений в Основной закон не содержит, далеко не бесспорно с юридической точки зрения. Здесь, как минимум, есть некая юридическая коллизия и такое голосование можно будет оспорить. А во-вторых, голосовать за отсрочку снятия неприкосновенности депутатам придется публично, что неминуемо вызовет соответствующую реакцию общества и к каждому из депутатов, который проголосует за, будет приковано особенно пристальное внимание общественности. Так что далеко не факт, что парламент решится на подобный шаг.

Как бы там ни было, а первое требование протестующих под Радой парламентарии выполнили, в том объеме, в котором им позволяет законодательство на нынешнем этапе. Остаются еще два требования - новый избирательный закон и Антикоррупционный суд, с которыми так просто, как с неприкосновенностью, явно не выйдет. Оба вопроса непростые и требуют долгих дискуссий на всех уровнях, как вне парламента, так и в комитетах, и в сессионном зале. На нынешнем этапе Порошенко инициировал создание в Раде рабочей группы по созданию антикоррупционного суда, а в повестке дня парламента есть три закона о избирательной системе.

Так что процесс "больших реформ" продолжается, вот только быстрого результата явно не будет. И теперь перед протестующими стоит дилема - либо потихоньку расходиться по домам, пригрозив в случае чего вернуться, либо продолжать сидеть в палатках под Радой, пытаясь вникать в тонкости избирательного и уголовного законодательства. А учитывая, что в ближайшие дни бабье лето сменит дождливая и холодная осень, у нынешнего "майдана" больше шансов превратиться в алкопикник в центре города, чем реально повлиять на работу Верховной Рады.