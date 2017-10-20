Чем отличаются задачи США и Коломойского в Украине. Почему раскололся Михо-майдан

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Первые двое суток акции, начатой под парламентом 17 октября, дали ее организаторам два итога, которых те совсем не ожидали.

Во-первых, при всем обилии партий и общественных организаций, подвязавшихся обеспечить массовость акции, число участников 17 октября составило всего несколько тысяч человек. Многие из них оказались проплаченными и в 15:00 после получения денег сразу же испарились (некоторые при этом жаловались, что получили лишь часть обещанной суммы).

Один из организаторов, глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин утром 18 октября разразился жалобным постом в фейсбуке. "Что мы должны были сделать иначе, чтобы конкретно вы пришли на вчерашнюю акцию? Ваш комментарий действительно важен, чтобы в следующий раз мы не допустили те же ошибки... Пожалуйста, помогите нам (команде ЦПК) понять, что мы могли сделать по-другому, чтобы вчера вы были на акции", - обратился он к своим фолловерам, которых у него, как показывает счетчик, аж 75 тысяч.

Во-вторых, между организаторами нынешней акции случился публичный раскол. Поводом стали столкновения с нацгвардейцами группы лиц, называющих себя "внутренним корпусом" батальона "Донбасс" и руководимых народным депутатом из "Самопомощи" Семеном Семенченко. Первые стычки случились под вечер 17 октября, следующим вечером произошли новые.

Тот же Шабунин вечером 18 октября поспешил отмежеваться от подобных союзников. "Насильственные методы протеста неприемлемы, - заявил он в фейсбуке. - Подчеркиваем, что ЦПК не имеет никакого отношения к мобилизационным палаткам на Грушевского, мы не были свидетелями событий, которые произошли сегодня вечером под ВР. Однако мы призываем полицию не применять силу к гражданам, а участников акции - не провоцировать насилие. Мы также не разделяем любых других дополнительных требований участников акции, кроме озвучиваемых организаторами с самого начала, а именно: создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и реформа избирательного законодательства. Любые отличные от этих требования являются собственной позицией и инициативой тех, кто их озвучивает. Мы не собираемся участвовать в любых провокациях, захватывать госучреждения и призываем политиков воздержаться от этого".

В том же духе стал высказываться и один из главных инициаторов акции "17.10.17" Мустафа Найем. Раньше ни он, ни Шабунин своих партнеров по акции не критиковали, хотя наверняка знали о планах того же Семенченко, который подстрекал киевлян быть "злыми и нетолерантными" и рассчитывал вынудить власть согласиться на досрочные перевыборы парламента. Более того, Найему и Шабунину тоже хотелось не только трех изначальных требований акции, но и досрочных перевыборов.

Причина возникшего раскола в том, что среди организаторов акции имеются два лагеря, ориентирующихся на разные центры влияния. Один лагерь интенсивно коммуницирует с западными посольствами и прислушивается к их позиции. К этому лагерю можно причислить Найема и близких к нему депутатов (Сергей Лещенко, Светлана Залищук и др.), общественных деятелей типа Шабунина, лидера "Самопомощи", мэра Львова Андрея Садового и некоторых (но не всех) парламентариев от его партии. Они по своей натуре не склонны к силовым акциям, да и западные посольства четко дали понять, что им не нужна политическая дестабилизация и что нельзя выходить за рамки мирного протеста и трех требований. Шабунин фактически просто озвучил эту позицию. Мол, власть необходимо немного попугать, подтолкнуть к определенным шагам, но не более.

Ко второму лагерю относятся депутаты ВР Семен Семенченко и Егор Соболев из "Самопомощи", внефракционные Владимир Парасюк, Юрий Деревянко, Юрий Левченко. Нередко их связывают с Игорем Коломойским, хотя еще со времен организованной ими блокады Донбасса можно услышать и подозрения об их связях с ФСБ РФ. Коломойскому, который попал под жесткий пресс власти и остался без каких-либо козырей, сейчас кровь из носу необходима дестабилизация, которая привела бы к "пересдачи карт". Поэтому лагерь Семенченка был с самого начала настроен добиться досрочных перевыборов. А когда выяснилось, что акция не пользуется большой поддержкой киевлян, деятели из этого лагеря попытались возбудить силовое противостояние. Естественно, лагерь Найема побоялся ответственности и тут же включил задний ход.

А в самом смешном положении оказался Михеил Саакашвили. Он слышал и со стороны лагеря Найема, и со стороны условного лагеря Коломойского заверения в том, что если сейчас в Киеве произойдет революция, то он станет ее лидером. Вот он и старался, выступал с пламенными речами. А теперь он, похоже, не шибко нужен ни тем, ни другим. Тем более, что все требования, озвученные протестующими уже решаются в политической плоскости. В частности, запущен процесс лишения депутатов неприкосновенности. А что касается избирательного закона и Антикоррупционных судов, то идет работа над соответствующими законопроектами. То есть - Саакашвили и компания могли бы уже сказать "самому последнему третьему майдану" - всем спасибо и все свободны. Однако, судя по всему, этого не произойдет - радикальное крыло останется Семенченко и Соболева останется жить под ВР "до победного", а вот - либеральная часть, скорее всего, "съедет". В виду того, что следующая неделя не пленарная и устроить бучу просто не будет с кем, то палатки под ВР, если и останутся, то будут пустовать. И радикалам с "самого последнего третьего майдана" придется попотеть, чтобы придумать как в него вдохнуть жизнь.