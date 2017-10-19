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Рада включила в повестку и направила в КС президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления, который включает эти вопросы, одним голосованием поддержали 336 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Кроме того, народные депутаты поддержали включение в повестку дня сессии и направление для выводов в Конституционный суд депутатского законопроекта (№6773) о внесении изменений в Конституцию Украины в части отмены неприкосновенности народных депутатов.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий проект постановления, который включает два эти вопроса, проголосовали 328 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.
Президентский законопроект №7203 был зарегистрирован в парламенте 17 октября 2017 года. Документ предлагает изложить в новой редакции статью 80 Конституции Украины, исключив из нее норму, согласно которой народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность, оставив лишь часть, согласно которой народные депутаты не несут юридическую ответственности за результаты голосований или высказываний в парламенте, за исключением ответственности за оскорбления или клевету.
Из ст.80 Основного закона, в случае принятия законопроекта о внесении изменений, будут изъяты норма, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность". Также из Конституции изымается также норма о том, что "народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".
Аналогичные положения содержит проект закона, который был внесен в Верховную Раду в июле текущего года более 150 народными депутатами.
По своей сути законопроекты №7203 и №6773 отличаются лишь тем, что согласно президентской инициативе, изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Однако, как заявлял ранее народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев, положение о сроке вступления в силу изменений в Конституцию не будет включено в тело Основного закона, а останется в переходных положениях закона после его принятия, что позволит 226 голосами откладывать дату вступления в силу отмены депутатской неприкосновенности.
В ходе обсуждения законопроектов на пленарном заседании в четверг некоторые народные депутаты указывали на то, что президентский проект закона является альтернативным депутатскому, однако зарегистрирован почти через 3 месяца после внесения депутатской инициативы, что является нарушением сроков подачи альтернативных законопроектов.
Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии вывода Конституционного суда относительно соответствия документа требованиям ст.157 и 158 Основного закона.
После получения выводов КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами нардепов. И на следующей очередной сессии парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого потребуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.
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