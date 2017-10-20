Розенблат попытался вылететь из Украины и был задержан сотрудниками НАБУ

Сегодня в 11 часов утра в аэропорту "Киев" (Жуляны) сотрудниками НАБУ был задержан гражданин Украины, депутат Верховной Рады Борислав Розенблат при попытке вылететь рейсом W67307 Киев - Кельн в Германию.

Об этом сообщил LB.ua источник в аэропорту "Киев".

По его словам, при себе у Розенблата были золото и бриллианты.

Собеседник LB.ua напомнил, что Розенблат вчера и сегодня не явился в суд.

Напомним, 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн гривен залога. Ему вменяют получение взятки $285 тыс. взятки. Около года назад в рамках расследования о нелегальной добыче янтаря на нардепа вышла агент НАБУ. Она назвалась представителем компании "Фуджейра" из ОАЭ, которая якобы намеревалась добывать и экспортировать янтарь из Житомирской области. Депутат должен был помочь агенту получить лицензию на пользование недрами и внести законодательные поправки в Таможенный и Налоговый кодекс специально под "Фуджейру", в том числе чтобы компания платила меньшую ренту за добычу янтаря.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обещала передать в суд дело депутатов Розенблата и Максима Полякова до 15 октября.

13 октября Соломенский райсуд Киева не смог рассмотреть ходатайство САП о продлении обязательств, возложенных на Розенблата.