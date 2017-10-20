Почему Порошенко не с кем разговаривать на Михо-майдане

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Нежелание президента Петра Порошенко встречаться с полным составом делегатов от "майдана Саакашвили" вполне понятно и ожидаемо, ведь далеко не со всеми пятью депутатами в принципе возможно вести хоть какой-то диалог.

В среду вечером лидеры акции протеста под Верховной Радой, которую сами участники называют "Большой политической реформой", а обществу она более известна как "майдан Саакашвили", с разочарованием сообщили, что президент якобы не захотел принять группу переговорщиков из пяти нардепов. В частности, речь шла о встрече с тремя еврооптимистами-антикоррупционерами (кстати, все еще членами президентской фракции БПП) Мустафой Найемом, Сергей Лещенко и Светланой Залищук, а также со "свободовцем" Юрием Левченко и членом партии Саакашвили "Рух нових сил" Юрием Деревянко. По словам членов этой группы, президент был готов встречаться, но лишь с тремя депутатами из пяти, дескать, а вот Левченко и Деревянко видеть не пожелал.

Такой избирательный подход к их компании "еврооптимисты" расценили как оскорбительный и неприемлемый, а потому сами отказались от встречи. Тем более, как резонно отметил Найем, президенту все равно известна цель их визита, а потому дать ответ на их требование он может и так.

Собственно, все, чего хотели протестующие - это потребовать от главы государства внести в парламент законопроект об антикоррупционном суде, сообщив, что свой вариант законопроекта на эту тему оппозиционеры снимают. Так что президенту теперь ничто не мешает предложить обществу свой. Вот, собственно, и все. Ведь, что касается двух других требований протестующих, то Порошенко с самого начала говорил о готовности и снимать неприкасаемость с нардепов, и принимать новый избирательный закон. И сегодня у лидеров протестов " есть понимание, как будут выполняться два из трех наших требований".

Но нас в данном случае интересуют не требования Лещенко, Найема и их соратников, а вопрос скорее этический - имел ли моральное право Порошенко отказываться от встречи с некоторыми из депутатов? И ответ на него, разумеется, утвердительный. Более того, президент вполне мог вообще ни с кем из пришедших в Администрацию не встречаться и не разговаривать, и на это есть даже несколько причин.

Первая причина арифметическая. Сколько сторонников парламентеров пришло под Раду? Три тысячи? Пять тысяч? Может целых десять? В любом случае этого слишком мало, чтобы пятерка депутатов имела основания утверждать, что они представители народа. В таком мегаполисе как Киев на улицы должны выйти сотни тысяч человек. Ну, или на худой конец десятки тысяч. А несколько тысяч участников может мобилизовать, даже на несколько дней, любая более-менее крупная политсила.

Но арифметической вопрос в данном случае не так важен. Как бы там ни было участники акции "Большая политическая реформа" сумели, в том числе и благодаря силовым провокациям, привлечь к себе достаточное внимание СМИ. Главный вопрос в том, а кого, собственно, представляли потенциальные переговорщики с президентом и переговороспособны ли они. А тут все крайне запутанно.

Лещенко, Найем и Залищук с одной стороны рядовые депутаты фракции БПП и имеют возможность поднимать и обсуждать любые вопросы, например, на заседаниях фракции, в том числе и с участием президента. Ну, или как минимум, могли, но сами решили от этого отказаться. С другой стороны, все трое представляют достаточно размытую политическую группу еврооптимистов и еще более размытую антикоррупционеров. Они вроде бы уже давно сотрудничают с Саакашвили, но в его политсилу не вступают. Они вроде бы вступили в партию "Демократический альянс", и из нее не выходили, но в правлении этой политсилы их давно нет. Так что с определенностью утверждать, что эти трое представляют кого-то, кроме самих себя, крайне непросто. Тем не менее, Порошенко был готов с ними встретиться.

Что же касается двух других - Деревянко и Левченко, то с их политической ориентацией все куда яснее. Первый сейчас единственный представитель партии Саакашвили "Рух нових сил", являющийся одновременно народным депутатом, а второй - член ВО "Свобода". Правда, на сегодняшний день партию Олега Тягнибока с очень большой натяжкой можно назвать парламентской - в Раду прошло лишь несколько мажоритарников, а что касается РНС, то ее кадровый потенциал похоже ограничивается лишь самим Деревянко да "отцами основателями" в лице Саакашвили и Сакварелидзе. Да и у обоих политсил есть свои лидеры, с которыми вести переговоры куда правильнее и эффективнее.

Нынешние "майдановцы", напомним, всячески проводят параллели между собой и участниками Революции Достоинства. Но тогда самую активную роль в протестах играли в том числе и формальные лидеры оппозиционных парламентских партий. И именно они вели переговоры с властью. Теперь же лидеры оппозиционных партий "нового майдана" явно сторонятся, а на авансцену выходят откровенные политические клоуны и провокаторы.

Именно это и есть главная причина, почему Порошенко не захотел встречаться с Деревянко и Левченко. Эти политики, хоть и не самые яркие представители политического маргиналитета, но они сами вывели себя из круга рукоподаваемого приличного общества. Первый, когда незаконно прорывал государственную границу вместе с апатридом Саакашвили, за что даже попал на сайт "Миротворец", а второй, когда бросался в сессионном зале парламента дымовыми шашками и публично обещал сжечь парламент. Они может и могли бы рассчитывать на личное общение с президентом, если бы именно они вывели на улицы сотни тысяч человек. Но под Радой не набиралось и десятка тысяч, да и этих людей привели далеко не Деревянко с Левченко.

С таким же успехом на переговоры с президентом можно было бы претендовать Владимиру Парасюку, вся политическая активность которого ограничивается драками и матюками или Семена Семенченко, который дерется реже Парасюка, а матюкается ничуть не меньше. А учитывая, что самая респектабельная часть оппозиции в лице Лещенко и антикоррупционеров, тоже начала дистанцироваться от протестов (как говорят источники "ДС", этому поспособствовала разъяснительная работа американского посольства) разговаривать на "саакашвилианском майдане" стало уже совсем не с кем.