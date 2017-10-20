Финансовые новости
- |
- 20.10.17
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Стивен Пайфер: Сразу после вступления в НАТО Украина попросит военной помощи, а это никому не нужно
13:06 19.10.2017 |
Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что США необходимо предоставить Украине летальное оружие.
Стивен Пайфер является директором Института Брукингса по контролю над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения, а также экспертом по странам бывшего СССР и контролю над вооружениями. "ДС" удалось пообщаться с ним на XIV ежегодной встрече YES, которая состоялась в Киеве.
Украина настойчиво просит от США предоставить летальное вооружение. Есть мнение, что это может спровоцировать Россию на военную эскалацию. На ваш взгляд, есть такая вероятность?
В Вашингтоне сейчас активно обсуждается вопрос предоставления вашей стране летальной военной помощи, особенно переносных противотанковых вооружений. По моим наблюдениям, в американском правительстве довольно большая поддержка этой идеи. Но последнее слово - за президентом Дональдом Трампом. Украине и США следует учитывать, что существует риск того, что предоставление летальной помощи может спровоцировать РФ на военную эскалацию конфликта.
В Украине уверены в противоположном...
Уже три года длится мое общение с украинскими официальными лицами на эту тему, и они утверждают, что готовы пойти на такой риск. Если хотите знать мое мнение, то я бы не преувеличивал значение этого риска (хотя он все-таки есть). Потому что масштабные военные действия со стороны РФ приведут к большим российским потерям. А также к партизанским действиям против российских войск на новых оккупированных украинских территориях и, возможно, к усилению западных экономических санкций.
США могут присоединиться к "нормандскому формату" переговоров по Донбассу. Такое возможно?
На мой взгляд, США сейчас не стремятся присоединиться к "нормандской четверке" особенно, что касается представительства на высшем уровне. Кроме того, не все участники данного формата желают видеть в его составе Соединенные Штаты. Когда год назад поднимался этот вопрос, то три из четырех стран-участниц "нормандского формата" выступили против такого новшества.
А вот назначение с июля 2017 г. Курта Волкера специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины, по моему мнению, свидетельствует о желании Соединенных Штатов подтолкнуть "нормандский процесс".
Курт Волкер общается со многими людьми (так или иначе, связанными с конфликтом на Донбассе), в том числе и с россиянами, для того, чтобы понять, насколько можно облегчить продвижение к урегулированию конфликта. Конечно, если бы стало ясно, что присоединение Соединенных Штатов способно привести к прорыву в решении конфликта на Донбассе и в работе "нормандского формата", возможно, американская позиция была бы пересмотрена. Но на данный момент, мне кажется, что американцы готовы лишь помогать и поддерживать "нормандский процесс", но не присоединяться.
Есть мнение, что французский президент Эммануэль Макрон близок к тому, чтобы разменять позицию по Украине на влияние в Сирии. Такое возможно?
Восемь месяцев назад я слышал о похожей истории. Якобы президент США Дональд Трамп готов обменять определенное влияние в Сирии на интересы Украины. Но, на мой взгляд, малейших оснований для подобных предположений никогда не было. Я думаю, что французская версия истории - тоже безосновательна. Не спорю, у французов вполне могут быть свои интересы в Сирии. Но, я думаю, что и французы, и немцы заинтересованы в достижении такого урегулирования конфликта на Донбассе, которое обеспечит стабильность и независимость Украины.
В августе и октябре текущего года состоялись встречи Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Возможно ли появление нового двухстороннего формата переговоров по Донбассу "Волкер-Сурков" (США-Россия) как альтернативы "нормандской четверке?"
По моему мнению, беседы Курта Волкера и Владислава Суркова с американской стороны призваны поддержать "нормандский формат", а не заменить его.
И поэтому представителей Украины не пригласили на эту беседу?
Хочу заметить, что Курт Волкер до августовской встречи с Владиславом Сурковым приезжал в Киев. К тому же после встречи с Сурковым он рассказал об их разговоре официальным украинским лицам.
Это не выглядит так, что Украину воспринимают как объект в международной политике, а не как независимого игрока?
Я думаю, что Курт Волкер иного мнения и считает, что Украина не может являться объектом в международной политике и, в частности, в переговорах по Донбассу. Именно поэтому он консультируется и с украинцами, и с французами, и с немцами.
Кроме того, государственный секретарь США Рекс Уэйн Тиллерсон открыто сказал Сергею Лаврову (министру иностранных дел России), что самым большим препятствием на пути к улучшению взаимопонимания между США и Россией являются действия Российской Федерации по отношению к Украине. И назначение Курта Волкера на должность специального представителя американского Госдепа по вопросам Украины, в то время как Тиллерсон пытается избавиться от других специальных представителей, по моему мнению, это свидетельствует о том, какое важное значение Рекс Тиллерсон придает украинскому вопросу. А именно, украинско-российскому конфликту. Поэтому в данном случае разговоры американской стороны с Россией необходимы. Вы разве хотите, чтобы у господина Волкера не происходили такие беседы с Владиславом Сурковым?
А как Украине реагировать на подобные встречи?
Здесь один ответ: либо Украина доверяет Соединенным Штатам и Курту Волкеру, либо нет. И я предлагаю вашим читателям и вообще всем гражданам Украины послушать в записи на YouTube речь господина Волкера, которую он произнес на сентябрьской конференции YES в Киеве. Он пытается найти решение украинско-российскому конфликту и, на мой взгляд, этот поиск базируется на трех принципах - украинский суверенитет, независимость и территориальная целостность. И, по моему мнению, именно этими принципами руководствуется в своих действиях Курт Волкер.
Вы сказали о доверии: либо Украина всецело полагается на Соединенные Штаты и его специального представителя, либо нет. Но в военных и политических вопросах никому доверять нельзя...
И все-таки, я думаю, что Курт Волкер пытается найти решение в интересах Украины. И Волкер пытается сделать так, чтобы Украина знала, о чем он говорит с россиянами и что говорит.
Как быть с тем, что во время своей предвыборной риторики Дональд Трамп стоял на откровенно пророссийских позициях. Сейчас мы наблюдаем накал страстей между США и Россией, кто знает, чего ожидать завтра?
На самом деле, завтрашнее поведение Дональда Трампа - это вопрос не только для Украины и Европы, но и для самих американцев. Что касается поддержки Украины, то для этого есть вице-президент США Майкл Ричард Пенс, советник президента США по национальной безопасности Герберт Рэймонд Макмастер, министр обороны США Джеймс Норман Мэттис и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Но даже они и приближенные лица президента Трампа задаются вопросом, что он может сказать на следующий день.
Тем не менее нынешняя политика Соединенных Штатов по отношению к Украине меня намного больше успокаивает, нежели то, чего я опасался в ноябре прошлого года сразу после результатов президентских выборов. И я буду надеяться, что господин Трамп будет и дальше слушать своих основных советников по украинской проблематике. И должен отметить, что первые восемь месяцев президентства Дональда Трампа указывают на то, что он будет прислушиваться к ним.
Не могу не спросить о вашем мнении касательно перспектив членства Украины в НАТО. Какие перспективы Украины на пути к Альянсу?
Я бы не чертил график в этом вопросе. Так как сегодня у НАТО нет заинтересованности, чтобы Украина становилась в ее ряды либо готовилась к этому процессу.
Почему?
Как мы можем принять вашу страну в НАТО в ситуации, когда Крым аннексирован, а часть Донбасса - оккупирована и там постоянно идут активные военные действия?
Ведь на следующий день после вступления в НАТО Украина, цитируя статью №5 устава Североатлантического альянса, попросит военной помощи. Но НАТО не готово начинать войну с Россией из-за Украины!
Поэтому мой совет Украине: не говорите сейчас о плане действий для вступления в ряды Североатлантического альянса, а лучше осуществляйте совместные ежегодные планы действий Украина-НАТО и сосредоточьтесь на проблеме своих внутренних экономических реформ. А когда появится более реальная возможность для членства Украины в НАТО, ваша страна уже будет намного лучше подготовлена к такому серьезному шагу. И, возможно, это случится.
Вы сказали, что причинами отказа Украине в членстве НАТО являются аннексия Крыма и война на востоке страны. Но я слышала, что "соль проблемы" в другом - в том, что большинство членов Альянса просто боятся провоцировать Москву...
Да, это так. И мы это видели, в частности в 2008 году. На самом деле, поставить Украину на курс членства в Североатлантическом альянсе - это весьма сложно. Но ваше государство уже сегодня может делать немало, дабы подготовить себя к этому членству, даже не поднимая вопроса о нем. Поэтому я снова повторюсь: составьте план действий и внедрите его в жизнь. Ибо Украина часто не выполняет своих обещаний, что наносит ущерб репутации Украины в штаб-квартире НАТО.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке снова дорожает: банкиры набивают свою валютную кубышку
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем украинским депутатам закон о биткоинах
|Рада отклонила три законопроекта об изменении системы выборов в Украине
|Почему Супрун осталась не совсем довольна принятой медреформой
|Чем отличаются два закона об отмене депутатской неприкосновенности
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада включила в повестку и направила в КС президентский и депутатский законопроекты об отмене неприкосновенности нардепов
|Розенблат попытался вылететь из Украины и был задержан сотрудниками НАБУ
|Почему Порошенко не с кем разговаривать на Михо-майдане
|Стивен Пайфер: Сразу после вступления в НАТО Украина попросит военной помощи, а это никому не нужно
|Рада приняла за основу необходимые для медреформы изменения в Бюджетный кодекс
|Рада утвердила в целом медицинскую реформу, "за" - 240 народных депутатов
Это интересно
|В детское автокресло впервые встроили подушки безопасности
|Украинцы представили на Kickstarter универсальный контроллер для игр
|Microsoft представила Surface Book 2 — свои самые мощные ноутбуки
|Представлен ZTE Axon M — складной смартфон с двумя экранами, одной камерой и массой 230 г
|Первое купе Polestar: 600 сил, карбоновый кузов и производство в Китае
|Samsung размышляет над смарт-браслетом нового типа
|Представлены смартфоны Huawei Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design