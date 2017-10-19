Почему львовский Михо-вояж Садового растворился в воздухе

Ігор Заболотний / Depo.ua

Мэру Львова, по сути, не удалось не то что заработать каких-то баллов в Киеве, а даже попиариться на митингах в своем городе.

Несмотря на напряженные ожидания громко анонсированной акции протеста 17 октября, на которую все "оппозиционно-еврооптимистические" силы обещали вывести тысячи и тысячи возмущенных граждан, готовых тут же если не "скрутить", то "надавать по шее" действующей украинской власти, митинг под Верховной Радой закончился, по сути, пшиком. Если судить по картинке - собрать более-менее убедительную "массовку" организаторам так и не удалось, по политическому и, главное, самому главному - пиар-"выхлопу". Если сама акция еще была хоть как-то замечена, то ее руководители каких либо более-менее продолжительных следов в информационном пространстве не оставили.

Не исключением стал и львовский мэр, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый. Номинально председатель Львова к событиям в Киеве подошел ответственно. Он взял однодневный отпуск за свой счет. Оставив все хозяйственные вопросы в городе, Садовый отправился в Киев с единственной, по сути, целью - "засветиться" на всех центральных телеканалах и новостных лентах. Садовый просто не мог позволить, чтобы "оппозиция" пикетировала "преступную власть" без него.

Здесь можно провести аналогию со штурмом польско-украинской границы Михаилом Саакашвили при пылкой и действенной поддержке Юлии Тимошенко. Тогда лидер "Батькивщины" не столько поддержала экс-главу Одесчины (об этом и речи быть не может), сколько быстро сориентировалась, куда дует ветер, и так же мгновенно этим воспользовалась, не упустив возможности напомнить о себе во всех медиа, как украинских, так и международных. Именно поэтому она и поехала. И ей все удалось.

Садовый, который вроде как претендует на роль общенационального лидера, попытался сделать примерно так же. Он тоже решил попиариться на Саакашвили - чего стоит хотя бы их встреча за закрытыми дверями во Львове после эпического штурма "грузинским варягом" украинских пунктов пропуска. По данным источников Depo.Львов, помимо самого Садового, в Киев поехали также отдельные работники Львовского горсовета среднего звена, которые приняли участие в пикете под флагами "Самопомочи". Но их лидера в столице, можно сказать, практически никто не заметил.

Так, Садовый выступил перед Михо-Майданом, и это выступление сейчас довольно заметно продвигают в "Фейсбуке", но даже в новости он не попал. В СМИ куда больше наследил соратник Садового по партии - Егор Соболев, который и громких заявлений наделал побольше, и попиарился лучше. Мэр Львова же фактически съездил в столицу зря.

Удивительно, но и во Львове, на, так сказать, своей территории, "оппозиционная" деятельность Садового также оказалась, по сути, отсутствующей. Так, 17 октября под стенами Львовской ОГА и облсовета собрался "тематический" пикет, но несмотря на то, что эта акция вполне "вписывалась" в контекст активности Садового, и многие с Садовым ее и связали, мэр Львова здесь оказался ни при чем. Ведь на митинг пришли отдельные члены местной Украинской галицкой партии и неизвестные активисты, которые принесли зонтики, пофотографировались и через полчаса разошлись. Львовская "Самопомич" даже не присоединилась к пикету во Львове, хотя имеет опыт даже установки палаток под стенами ОГА с требованиями остановить мифическую мусорную блокаду. Почему так случилось - вопрос, скорее, из риторических. Возможно, дело в том, что Садовый теряет благосклонность среди электората даже во Львове. А кроме того, понимает, что митингом во Львове не получит такого пиара, как в столице.

Следует заметить, что поддержка Садовым бурных инициатив Саакашвили и компании в целом была осторожной, незаметной, без желания. Собственно, самым ярким эпизодом была встреча во Львове, а после того - только какие-то заявления "по теме" и пустота "в действиях". Такое впечатление, что Садовый пытался использовать ситуацию в своем фирменном стиле: чтобы и попиариться при случае, и не заработать в свой адрес серьезных обвинений. Между политическими капельками. И в этом Садовый оказался настолько старательным, что где-то между теми капельками и растворился.