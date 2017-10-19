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Почему первая пятерка Саакашвили состоит из экс-россиян и владельцев нехороших квартир
18:01 18.10.2017 |
Даже поверхностный взгляд на протесты "саакашвилианцев" позволяет понять - лидеры оппозиционных партий упорно держатся в тени, как бы боясь лично замараться участием в "третьем майдане".
Все мы чудесно помним Революцию Достоинства и роль тогдашней оппозиции в руководстве акциями протестов. Можно как угодно относиться к Арсению Яценюку, Виталию Кличко и Олегу Тягнибоку, но каждый день во время Майдана они, как лидеры оппозиционных политсил выходили на сцену перед народом, чтобы воодушевлять, наставлять, советовать или обсуждать общие планы. Вместе с ними самую активную роль в майдановских событиях играли и другие политики, занимающие теперь высокие государственные посты - Андрей Парубий, Арсен Аваков, Александр Турчинов, Юрий Луценко да и Петр Порошенко тоже.
И теперь, когда мы смотрим на попытку Михеила Саакашвили с партнерами в очередной раз войти в майдановскую реку, нельзя не заметить, во-первых, старания участников нынешних протестов провести параллели между их акциями и Майданом, а во-вторых, того, что лидеры оппозиционных сил стараются держаться от сцены под Верховной Радой как можно подальше. Так что параллели выходят какие-то совсем непараллельные.
Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко на сцене возле Саакашвили никто так и не увидел, хотя ее партия якобы протесты поддерживает, лидер "Самопомочи" Андрей Садовый, хотя и пообещал быть на протестах и даже взял отпуск во львовской мэрии, появился среди митингующих очень ненадолго и ничем вообще не запомнился. Лидер "Свободы" Олег Тягнибок также упорно игнорирует события на Грушевского равно как и его нынешний ситуативный союзник Андрей Белецкий. Даже "первого непроходного" Анатолия Гриценко увидеть в правительственном квартале непросто. Видные и респектабельные политики, или те, кто просто хочет таковыми казаться, похоже, не горят желанием замараться личным участием в этом мероприятии. Хотя собрать политические сливки протестов никто из них не против.
В то же время на первых ролях нынешних протестов личности, если не с подпорченной, то явно сомнительной репутацией. "Самопомич" на "майдане" представляют Семен Семенченко и Егор Соболев. Первый уже давно лишился ареола героя войны и основателя движения добробатов, скорее наоборот - с тех пор как он затеял прожект по "блокаде торговли на крови" с подноготной его домайдановской биографии ознакомились, наверное, уже все интересующиеся и биография эта, включительно со сменой фамилии, навевает смутные подозрения, что Семенченко-Гришин как минимум политический аферист.
У Соболева с биографией все не настолько подозрительно, хотя и там есть вопросы. Как известно, Соболев в прошлом гражданин Российской Федерации. Что же касается политической деятельности, то Егор запомнился в парламенте преимущественно провокациями и скандалами.
"Свободу" на "Третьем майдане" представляет преимущественно "герой" голосования за реинтеграцию Донбасса Юрий Левченко. Тот самый, кого обозвали "козлом", и тот самый якобы собственник недвижимости в Москве. Как и Соболев Левченко бывший российский гражданин.
Еще одна звезда нынешних протестов внефракционный одиозный нардеп и главный боец нынешней Рады Владимир Парасюк, отметившийся и в эти дни попыткой пнуть ногой экс-министра обороны Валерия Гелетея.
Еще одна важная персона акции протеста - бывший журналист, а ныне депутат от БПП, хотя уже давно к этому БПП оппозиционный - Сергей Лещенко. Последний известен не только своей непримиримой антикоррупционностью и еврооптимизмом, но и как фигурант коррупционного скандала с недешевой квартирой в центре Киева, на которую он якобы одолжал денег у всех, кого только мог. В комплекте с Лещенко идет и его давняя боевая подруга Светлана Залищук, также собственница жилплощади в столице подозрительного происхождения.
Замыкает всю эту компанию разумеется сам Михеил Николозович в паре со своим верным грузинским другом Давидом Сакварелидзе. И в качестве такого себе бонуса в их компании периодически светится непревзойденная Надежда Савченко - герой войны и антигерой политики.
Как видим, Саакашвили уже раскрутил для себя прекрасную первую пятерку на будущих парламентских выборах: Семенченко, Соболев - бывшие граждане России; Лещенко, Залищук - антикоррупционеры с подозрительными квартирами; и Парасюк со своей боевой ногой, Савченко - с головой полной тараканов.
И хотя сам Михеил Николозович, как человек без паспорта, по закону баллотироваться в парламент не имеет права, его пятерка даже без своего "вождя" может обеспечить рейтинги любому телеканалу. Ну, а к тому, что вместо политики будет фрик-шоу, украинцы потихоньку привыкают, наблюдая за протестами саакашвилианцев.
Глядя на тех, кто движет вперед "новую революцию", позиция Тимошенко, Садового дистанцироваться от протестов хотя бы лично, становиться вполне понятной. Но с другой стороны становится и несколько страшно. Опытные политики возможно что-то знают, а может просто подозревают, что с таким личным составом протесты в любой момент могут перерасти в провокации, и дай бог, чтобы не слишком кровавые.
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Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.
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