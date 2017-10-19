Когда Михо-майдан деградирует в алкосотню

Ігор Петренко / Depo.ua

Полиция не поддалась на провокации нахрапистых митингующих и не разогнала палаточный городок под Радой. Однако организаторы еще лелеют надежду, что кому-то из активистов морду все же набьют.

Второй день подряд центральная часть Киева парализована из-за митинга под парламентом. Учитывая то, где именно протестующие поставили палатки, паралич продлится не один день. Горячие головы призывают быстрее убрать самоселов с Грушевского, чтобы восстановить нормальное движение в правительственном квартале, но в МВД решили не применять жесткие меры, если митингующие будут вести себя без агрессии. Им из рупора, установленного на спецавтомобиле МВД, читают лекции о правилах поведения во время массовых акций, чем, как говорят сами участники протеста, напрочь выносят мозг. Очевидно, кое-кто из организаторов акции надеялся, что правоохранители будут действовать как "Беркут" и будут выносить мозги в прямом смысле слова, дубинками. Поэтому и провоцировали драки. Но ничего не получилось, и из-за бессилия беснуются аналогиями своей массовки с Евромайданом.

Интересно было проанализировать реакцию на вчерашние события так называемых лидеров общественного мнения. Начнем с лиц, причастных к акции. Нардеп из "Самопомочи" Егор Соболев постил новости прямо из-под ВР. "Нас окружили отрядом спецназовцев. Начали выдавливать людей из палаточного лагеря, который расположен на Грушевского под парламентом. Первое наступление вместе с людьми мы остановили. Приходите, чтобы не повторилось 29 ноября 2013 года", написал он. На предложение Соболева отреагировали сарказмом: "Не бойтесь повторов. С 29 ноября 2013 года началась Новая Эра. И у вас есть шанс стать первыми жертвами и героями. Покажите людям, что ничего не изменилось. Умрите за Украину! А мы вас будем помнить молодыми".

Утром Соболев выдал новый пост: "Насколько я понял на ночных переговорах, больше всего руководство государства боится образования независимого антикоррупционного суда. Согласие на отмену депутатской неприкосновенности уже появляется". То есть, нардеп не в курсе последних новостей: о необходимости внесения изменений в Конституцию относительно неприкосновенности президент заявил еще в День Конституции. Что же касается антикоррупционного суда, то создать его абы создать - для этого большого ума не нужно. Бездействующий суд не нужен ни украинцам, ни нашим западным партнерам.

Другой инициатор Михо-майдана, Мустафа Найем, писал, что устанавливать палатки прямо на улице Грушевского митингующим якобы разрешили. Что-то не верится. В парке, может, и разрешили, но не на проезжей части. А еще Найем похвалил полицию. Мол, сработали профессионально. У него, как в пословице: и к богатым, и к красивым. Что дальше? Следующую массовку анонсировали на завтра. Это может свидетельствовать об отсутствии не только человеческого ресурса у организаторов, но и об отсутствии мотивации у самих участников. Согласно источникам Depo.ua, организаторы выбрали тактику активизации митингов под какое-то событие. Поскольку в среду ничего чрезвычайного не предвидится, активность стишили. В четверг, в день голосования, соберутся снова. Что делать на следующей непленарной неделе - будут решать на ходу. Главное, делать это быстрее, чтобы революционеры не превратились в "алкосотню".

По крайней мере вывод, что все делается спонтанно, напрашивается после ознакомления с обнародованной в сети перепиской нардепов и активистов в чат-группе "Карфаген". "Сегодня мотивировать большое количество людей, чтобы они стояли день и ночь до вечера четверга, вряд ли удастся. Таковы реалии. Наверное, стоит дать людям отдохнуть и подумать о сборе в четверг", - пишет лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. "Нужно разбить... штаб из организаторов до четверга и призывать людей прийти в четверг. Подал ли кто-то оформленную заявку на завтра или четверг?", - предлагает исполнительный директор общественной организации "Центр UA", координатор общественного движения "Честно" Инна Борзило.

Но интересной выглядит не только информационная работа инициаторов акции, но и ее критиков. Им удалось заклеймить Михо-майдан "антимайданом" из-за места проведения митинга, которое традиционно было территорией акций "регионалов", и присутствием на нем персонажей, которых принято называть "профессиональными протестующими". А еще Саакашвили критиковали за то, что рядом с ним оказались скандальные фигуры - Соболев с Левченко, которых попрекают российским гражданством, еврооптимисты, которые "зашкварились" на покупке недвижимости за непонятные средства, отставные силовики Наливайченко с Гриценко, у которых при желании можно найти не один скелет в шкафу. То есть, революционеры оказались с пятнами на мундирах. Но в качестве приговора Саакашвили звучит даже не это. Ему напомнили: майданы рождаются в низах, а не высасываются из пальца политиками.