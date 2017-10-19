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Оппозиционное расчленение: Как Добкин и Рабинович будут резать харьковский "Оппоблок"
17:31 18.10.2017 |
Харьковский нардеп, пока формальный глава регионального отделения "Оппозиционного блока", Михаил Добкин задумался над созданием новой политической партии.
"Достало все. Просветления не видно. Начал задумываться над созданием новой политической силы. Мои убеждения, взгляды и принципы вы знаете. Кому не безразлично, давайте свои идеи и предлагайте название. Будем вместе думать", - написал Добкин в своем "Фейсбук".
Следует заметить, что после развала "Оппоблока" в Днипре харьковские проблемы политсилы кажутся скорее закономерными, чем неожиданными. Пост-версия деградированной "Партии регионов", склепанная на скорую руку после Майдана, свою задачу выполнила: помогла деморализованным и слегка напуганным "регионалам" собраться, сплотиться, пройти в Верховную Раду и не исчезнуть с политического небосклона страны. Но с тех времен прошло немало времени, и, похоже, некоторые игроки решили поделить ценный актив.
Добкин вышел из "Оппозиционного блока" 3 октября. Формальное основание - недовольство голосованием его коллег за предложенную провластным большинством судебную реформу. Однако источники в харьковском "Оппоблоке" подтвердили, что серьезные разговоры о выходе Добкина из партии велись еще за несколько месяцев до 3 октября. Якобы задумка создать новую политическую силу у него и, условно говоря, "доноров" возникла ориентировочно одновременно с заявлением Вадима Рабиновича и Евгения Мураева о создании партии "За життя".
На сегодня к процессу создания партии Добкина (ожидается, что она будет общеукраинской структурированной политической силой) уже подключены политтехнологи. А пост Добкина в "Фейсбук" с предложением присоединиться к созданию "народной" партии - не более, чем технологический прием.
На сегодня Михаил Добкин, который уже не является членом партии, все еще формально считается главой харьковской областной ячейки партии "Оппозиционный блок". Однако, по данным источников, уже в эту пятницу, 20 октября, вместо него на партийной конференции областной ячейки могут выбрать нардепа Дмитрия Шенцева. Рокировка, которая должна была состояться еще 17 октября, однако сорвалась из-за отсутствия в Украине Шенцева, уже якобы согласована. Старый и новый руководители харьковского "Оппоблока" сохраняют нормальные отношения.
Харьковский облсовет
В Харьковском облсовете ситуация с фракцией "Оппозиционного блока" гораздо драматичнее. Там центров влияния как минимум три: условно говоря, "добкинские", "шенцевские" и "мураевские". Некоторые источники выделяют во фракции также сторонников партии "Видродження". Поэтому стоит рассчитывать, что фракция "Оппоблока" может разделиться как минимум на три депутатские группы.
По результатам местных выборов 2015 года в Харьковском облсовете фракцию "Оппозиционного блока" образовали 19 из 120 депутатов. По нашей информации, к наименее многочисленной группе - Шенцева - входят четыре депутата: сын нардепа Никита Шенцев, Александр Донской, Светлана Белохвостенко и Олег Бреславский. К группе Мураева - Рабиновича принадлежат семеро членов Харьковского облсовета. Вероятный состав группы: жена нардепа Валерия Мураева, Александр Губин, Антон Новиков, Евгений Сироткин, Денис Крышталь, Виталий Терещенко, Леонид Заярный. "Добкинских" восемь депутатов. Вероятный состав группы: Олег Каратуманов, Дмитрий Мягкий, Игорь Нестеров, Виктория Юрченко, Валерий Белокудря, Вячеслав Коростелев, Василий Кухар и Александр Кухар.
Сегодня речь не идет о том, чтобы фракция "Оппозиционного блока" в Харьковском облсовете юридически прекратит свое существование. Однако окончательно об этом станет известно, скорее всего, на ноябрьской сессии облсовета. Впрочем, уже сейчас понятно, что говорить о единстве фракции ОБ не приходится.
В свою очередь, оживление политической жизни свидетельствует о том, что количество желающих пойти на досрочные выборы возросло. Если под давлением акций под парламентом нардепы примут изменения к избирательному законодательству, очень вероятным представляется сценарий "тестирования" новой системы на досрочных выборах в местные советы. Вероятно, уже весной 2018 года.
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