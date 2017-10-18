Горячая фаза войны: Почему боевики активизировались под Донецком

Руслан Рудомський / Depo.ua

По последним сводкам пресс-центра штаба АТО четко видно, что террористы сосредоточили свою деятельность преимущественно на Донецком направлении. Именно там в последние дни наблюдается повышение огневой активности боевиков и, как следствие, именно там несут наибольшие потери Вооруженные силы Украины.

Так, 16 октября около 18:00 в результате обстрела противника в районе Каменки погиб боец 72-й ОМБр. В этот же день неподалеку Невельского подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил смертельные ранения военнослужащий 57-й ОМПБр. Оба населенных пункта находятся очень близко от линии фронта.

А уже 17 октября под Марьинкой, в результате обстрела укреплений сил АТО из стрелкового оружия, погиб еще один боец ВСУ (подразделение пока не уточнено). Впоследствии стало известно, что за минувшие сутки погибли двое бойцов. И это не считая раненых.

Но чтобы понять мотивы такого поведения боевиков, давайте вспомним - как именно Донецк стал прифронтовым городом.

Как известно, в 2014-м году украинские войска, подойдя вплотную к захваченному сепаратистами областному центру, освободили Донецкий аэропорт и остановились. Вместо освобождения города путем штурма и зачистки тогда военным командованием было принято решение брать его в окружение. И этот замысел тогда почти сработал - чтобы замкнуть кольцо, оставалось освободить лишь Иловайск...

С того времени произошло много событий, в частности ВСУ вынуждены были оставить придонецкое село Спартак, а также с героическими боями отдать Донецкий аэропорт (точнее то, что от него осталось).

С начала 2016-го года ВСУ начали так называемое "ползучее наступление и отвоевали у террористов немалый кусок "серой зоны". Однако, подобравшись вплотную к городу, снова остановились.

Если брать наше время, то сейчас наблюдается некое "просачивание" украинского присутствия на территорию города, в частности в восточные и северные районы. Стоит отметить, что такая тактика имеет свой эффект, и довольно немалый: донецкие боевики постоянно находятся в напряжении, а руководство "ДНР" сидит, что называется, "на чемоданах".

А с другой стороны - происходит все это на фоне боев и артиллерийских перестрелок вокруг Донецка и постоянных попыток боевиков прорвать фронт и потеснить украинцев.

Мы уже писали о неудачных попытках прорыва боевиков "ДНР" в этом направлении, последняя из которых была в конце мая этого года. Тогда штурмовая группа рашистов наткнулась на огневое противодействие украинских войск, после чего остановила наступление и попыталась закрепиться в нейтральной зоне. Однако под воздействием огня ВСУ враг вынужден был отойти на исходный рубеж.

Собственно, с того времени террористы и начали методично и целенаправленно обстреливать позиции ВСУ вблизи Донецка из всего вооружения подряд, с редкими перерывами во время "перемирий". Обстрелы при этом ведутся, преимущественно, с Крутой Балки, Путиловской Рощи (улица на севере Донецка) и Спартака.

Вполне возможно, что Захарченко поставил перед своими головорезами соответствующую задачу: любой ценой отодвинуть украинцев от Донецка и, если не захватить новые позиции самим, то хотя бы сделать их максимально непригодными для пребывания ВСУ.

Ведь украинские диверсионно-разведывательные и штурмовые группы также времени зря не теряют, и время от времени к нам поступают сообщения о стреково-минометных боях в районе Трудовские (Петровский район Донецка), Партизанского проспекта, Железнодорожного вокзала (Киевский район Донецка) и даже ЦУМа (Ворошиловский район, географический центр города). А кому по ту сторону поребрика такое понравится?

Однако, если это действительно так, то боевикам нужно успеть справиться со своей задачей к зиме. Ведь, как показывает пример прошлого года, зимой, когда была лучшая просматриваемость территории, боевики держались чуть подальше и так часто не высовывались, а когда появилась "зеленка", начали возвращаться на свои старые позиции, которые граничат с серой зоной, укреплять их и с них вести обстрелы и вылазки.

Здесь стоит обратить внимание, что один боец погиб от стрелкового оружия, а второй - подорвался на неизвестном предмете (мине или растяжке). Итак, боевики находились совсем близко.

Учитывая все это, можно предположить, что ближайшие недели (пока еще есть остатки "зеленки") будут для ВСУ в этом районе очень горячими. Не исключено даже, что террористы снова пойдут на штурм Песок или другого придонецкого населенного пункта. Как минимум, количество обстрелов наших позиций значительно возрастет - в этом можно не сомневаться.

Также можно не сомневаться, что украинские воины выстоят и не отступятся от так называемой "столицы" так называемой "ДНР". Другое дело - какую цену за это придется заплатить.