Нехорошее место. Как Саакашвили оживил память об антимайдане

Юрій Васильченко / Depo.ua

Отсутствие понятных для людей месседжей и доверия к лидерам акции стали ключевыми причинами того, что сегодняшний митинг под Радой ничем не отличался от массовок, которые время от времени политики ради пиара собирают то под Нацбанком, то под правительством.

Саакашвили проиграл не бой, после чего выиграет войну, а проиграл чуть ли не все. Малочисленный митинг под стенами парламента, подавляющее большинство участников которого, казалось, передислоцировались из-под Нацбанка, где традиционно митингуют протестующие Рабиновича, обнаружил сразу несколько существенных проблем оппозиции.

Проблема первая: три главных требования, которые озвучивал и Мустафа Найем, и другие организаторы мероприятия - новый закон о выборах по открытым спискам, создание антикоррупционного суда и отмена депутатской неприкосновенности - затрагивают очень незначительную часть общества. Это темы для обсуждения экспертами, юристами, представителями политического класса. Разговоры о вариантах выбора депутатов раздражают население. А вокруг неприкосновенности нардепов вообще возник ореол полуправды. К примеру, как полное правовое невежество выглядит идея некоторых сторонников Саакашвили ввести в действие закон об отмене иммунитета уже с 1 января 2018 года. Рада не имеет права изменять полномочия для действующей каденции. С какими правами депутаты пришли, с теми и уйдут.

Поэтому по ходу пьесы добавились также антитарифные заявления и главный посыл - Саакашвили хочет отставки Порошенко. Таким образом, вся акция свелась к ретрансляции экс-главой Одесской области личных комплексов и обид. Что оказалось менее интересным для публики, чем схватка "сотника Володи" Парасюка с руководителем УГО и экс-министром обороны Валерием Гелетеем.

Проблема вторая - Саакашвили не получил должной поддержки со стороны других политиков, на что надеялся. Его сопровождал небольшой круг приближенных соратников, но фигуры первого медиа-калибра проигнорировали акцию. Мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый еще после приезда к нему Саакашвили сразу после пересечения границы в Шегинях дал понять: будет держаться от опального грузина подальше. Анатолий Гриценко на своей странице в соцсетях разместил фото двух партийных стягов "Гражданской позиции", отчитавшись: на митинге были 400 активистов партии. Партия Валентина Наливайченко пока еще не отчиталась о своем вкладе в протесты под руководством Саакашвили. И был ли на площади Конституции сам экс-глава СБУ, пока неизвестно.

В массовке заметили флаги "Батькивщины", "Самопомочи", "Движения новых сил", государственные и красно-черные знамена. Кроме них, под Радой толклись "сектанты" Балашова, вкладчики банка "Михайловский" и целая куча "фриков". Квинтэссенцией происходящего, пожалуй, стали три момента - две сцены, невыполненные обещания блокировать сессионный зал и провокации нацгвардейцев на столкновения. Две сцены на одном митинге - либо ляп организаторов, либо чья-то сознательная подстава. Обещание заблокировать трибуну дают тогда, когда имеешь для этого ресурс. Что же касательно провоцирования силовиков, то это исключительно из-за бессилия.

Проблема третья: пока одни митинговали, другие использовали фактически чужую акцию для повышения градуса собственных политических заявлений. Это касается не только Юлии Тимошенко, которая никогда не упускала таких возможностей. Стоит почитать стенограмму сегодняшнего заседания ВР, чтобы понять: к митингу на словах не примазался только ленивый. Так случалось и раньше, однако сегодня митинг был ничейным - у него не было лидеров, Саакашвили больше выглядел как гость - что-то сказал и ушел, не было видно, чтобы кто-то из организаторов занимался вопросами безопасности. Даже еду начали подвозить после того, как один из митингующих упал в обморок. Проще говоря, если бы, не дай Бог, произошло что-то трагическое, все бы убежали в кусты. Саакашвили нечего вменить, он апатрид. Нардепам также - у них неприкосновенность.

Проблема четвертая: место проведения митинга - это территория антимайдана. Там, где сегодня тусовались сторонники экс-главы Одесчины, почти четыре года назад расположился митинг в поддержку Януковича. На его сцене "зажигали" такие известные политические "жокеи", как Олег Калашников и Михаил Чечетов. Ныне покойные. За годы Независимости, возле стен ВР происходило много мероприятий. Больше всего эти места любили "регионалы". В Мариинском парке они разбивали палатки. А совсем недавно УПЦ МП при поддержке бывших "регионалов" приводила сюда поповский майдан. Теперь по местам "боевой славы" ПР куролесят сторонники Саакашвили. Символично?