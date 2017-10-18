Неприкосновенность от Порошенко: Почему оппозиционеры никогда ее не отдадут

Ігор Петренко / Depo.ua

Интересно, но сегодняшнее представление президентом проекта изменений в Конституцию относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов вызвало возмущение именно у тех политиков, которые горячо выступали за принятие такой нормы.

Петр Порошенко подал в парламент проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно снятия неприкосновенности с народных депутатов Украины. Это произошло практически синхронно с началом акции во главе с Михаилом Саакашвили под стенами Верховной Рады. Фокус в том, что одно из требований организаторов митинга как раз и заключалось в необходимости снятия депутатской неприкосновенности. Впрочем, намерения президента оппозиционно настроенные деятели встретили в штыки.

Стоит напомнить, что впервые о возможности снятия неприкосновенности с нардепов Порошенко заявил еще 28 июня, на День Конституции. А в начале сентября, во время выступления в Верховной Раде, президент уже более детально озвучил свое предложение: в случае принятия, закон вступит в силу с 1 января 2020 года. То есть со следующего созыва ВР. Сейчас именно за эту норму в проекте закона, представленном президентом, цепляются представители оппозиции. Так, нардеп Сергей Лещенко считает, что депутатская неприкосновенность должна быть отменена до весны 2018 года. Можно сколько угодно рассказывать о немедленном снятии неприкосновенности, но компромисс, предложенный президентом, в конце концов, дает возможность народным избранникам выполнить свои предвыборные обещания. Если нынешний состав ВР не даст 300 голосов - это будет приговор всем действующим депутатам парламента.

Впрочем, сроки вступления в силу норм закона - не единственная претензия оппозиционеров. Кое-кто считает, что снятие депутатской неприкосновенности угрожает политической деятельности нардепов. В частности, об этом говорит соратник Юлии Тимошенко Игорь Луценко. А устами отдельных экспертов в общественное сознание вбрасывается тезис, что Порошенко, в случае победы на президентских выборах, сможет полностью взять под контроль следующую Верховную Раду. Мол, депутаты, не имея неприкосновенности, будут легко поддаваться влиянию Банковой, которая прочно контролирует силовой блок.

Еще одна претензия - в пакете со снятием депутатской неприкосновенности следует принять и закон об импичменте. То есть, откровенно ищут зацепки, чтобы заболтать президентские инициативы или подстелить себе соломку перед отказом голосовать за закон об отмене депутатской невинности.