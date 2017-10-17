Митинг Михо: Сможет ли Билецкий отобрать славу у Саакашвили

Юрій Васильченко / Depo.ua

События в канун сегодняшней акции свидетельствуют: речь идет не только о мирном мероприятии в поддержку антикоррупционного суда, выборов по открытым спискам и отмены неприкосновенности. Похоже, ходом истории руководит какая-то незаметная рука.

Вкратце напомним, кто именно выступает инициатором сегодняшнего мероприятия. Еще в августе организация "Инициатива реальных действий", ключевой фигурой в которой является нардеп Мустафа Найем, анонсировала акцию именно на 17 октября. Помешать ее проведению мог запрет лишенному гражданства Саакашвили вернуться в Украину. О том, как он в сопровождении Тимошенко и компании 10 сентября пересек границу в Шегинях, все хорошо помнят, напоминать не стоит. После этого Михо месяц катался регионами и в некоторых из них собирал на свои митинги довольно много людей. За это время стало понятно, что его акцию не поддержат "Батькивщина" и "Самопомич", кроме некоторых депутатов вроде Егора Соболева и Семена Семенченко, зато плечом к плечу с "Движением новых сил" Саакашвили пойдет всякая политическая мелочь - "Справедливость" Наливайченко (хотя после недавних разоблачений Рабиновича - не факт), "Гражданская позиция" Гриценко, "ДемАльянс" Гацько и антикоррупционеры от Шабунина к Саши Дрик.

Компания в Саакашвили подобралась еще та, недаром эксперты советовали ему проводить свое мероприятие без лиц, которые связаны с олигархами или имели высокие должности, что делает их удобными мишенями для обвинений в коррупции. И, похоже, речь шла о непременном обеспечения массовости, поэтому к мобилизации людей привлекли всех. Доброжелатели выяснили, что рекрутируют желающих за плату. А еще ходили слухи, что из некоторых регионов людей будут везти в Киев автобусами. Это мало чем напоминаете искреннюю поддержку Саакашвили и его единомышленников.

Впрочем, интереснее выглядит даже не способ сбора митингующих - свозом людей на акцию протеста за деньги никого не удивишь - а события, которые произошли накануне. Событие первое: 14 октября сотрудники СБУ заблокировали попытки двух бывших активистов объединения "Революционные правые силы" купить 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета. Напомним, "РПС" состоит из бывших "правосеков", исключенных из организации, членов одиозного "Белого молота" и нескольких экс-нардепов. Когда в феврале прошлого года члены этой силы захватили отель в Киеве, журналист и блогер Сергей Щербина в соцсетях писал: "Из более современных дел интересны походы Кармазина (его он называет причастным к "РПС") в компании Степана Хмары на форумы Саакашвили и заседания осколков "Правого сектора" под началом деятелей из Закарпатья. Которые до участия в правом движении служили в местной СБУ". Этот пост Щербины вспомнился после того, когда стало известно, что задержанные имеют отношение к охране Давида Сакварелидзе.

Сторонники Саакашвили скажут: власть намеренно задержала этих лиц, чтобы скомпрометировать суть мирной акции. Возразим: после того, как крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев со ссылкой на свои источники предупредил, что во время митинга 17 октября может быть покушение на Саакашвили, за которым будут стоять российские спецслужбы, действия нашей Службы безопасности - абсолютно оправданы. Среди правых организаций могут быть скрытые агенты российских спецслужб. У этих агентов при себе окажутся документы участников АТО, как это было у Павла Паршова, убийцы Дениса Вороненкова. Покушение на Саакашвили, осуществленное таким персонажем, - голубая мечта кукловодов из ФСБ. Иногда ловишь себя на мысли, что кто-то невидимой рукой подгоняет все именно к такому сценарию.

Другое событие - захват "Нацкорпусом", "свободовцами" и "правосеками" вертолетной площадки на парковой аллее в Киеве. Захватчики свои действия объяснили намерениями вернуть помещения в государственную собственность. Впрочем, их заподозрили в попытке захватить крупнейший в Украине дата-центр, размещенный под злосчастной вертолетной площадкой Януковича. И, скорее, дата-центр правым совершенно ни к чему, а цель захвата кроется в желании переключить внимание с акции Саакашвили на себя. Сегодня будет сразу три события - анонсированный митинг "Движения новых сил" и тех, кто к нему примкнул, что-то будет происходить в бизнес-центре на Парковой аллее, а еще - согласительный совет ВР, который традиционно превратится в зачитывание деклараций и громких заявлений, и пленарное заседание. Если оно и состоится, в чем есть значительные сомнения, то на фоне уличных действ просто потеряется. Относительно географическего хода митинга Саакашвили известно - улицы в правительственном квартале по этой причине перекроют. А вот что касается правых, то здесь развитие событий может быть разным - от попытки что-то разгромить или поджечь в захваченных помещениях, чтобы сконцентрировать все внимание СМИ на себя, к участию в митинге Саакашвили в качестве "третьей силы". С Парковой добежать до здания ВР - минут десять, если по склонам лезть. Вспомните, 1 декабря 2013 года было многолюдное мирное мероприятие на Майдане и была провокация на Банковой с грейдером и жестким ответом на нее спецназовцев. Что касается спецэффектов, главную акцию она превзошла. То же может быть и здесь, чтобы использовать ход Саакашвили в совсем других целях.