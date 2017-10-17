Гаага для воинов АТО: Зачем популисты пугают военным трибуналом

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вслед за Романом Бессмертным, отставным участником минской переговорной группы, тему наказания украинских военных за участие в АТО подхватил соратник Тимошенко Игорь Луценко.

Социальный популизм, которым еще несколько лет назад играли оппозиционеры, не цепляет. Украинцы сетуют из-за роста цен и тарифов, но клянут не только президента и правительство, но и парламент, где именно и сосредоточились сказочники про доллар по восемь и тарифы времен Януковича. Проще говоря, спровоцировать уличные протесты из-за экономических проблем не удается. Поэтому "кузнечиков" начали лепить из военного теста, паразитируя на эмоциональном состоянии населения и незнании, а то и нежелании людей глубоко прониматься юридическими хитромудростями.

Еще когда с блокированием трибуны и дымовыми шашками в сессионном зале и парламентском сортире принимали закон о реинтеграции Донбасса, оппозиция затянула старую песню: если конфликт на востоке не признать войной, тогда нас ждут проблемы, потому проведение антитеррористических операций должно четко регламентироваться законом и международными правилами, ведь применение армии в мирное время строго ограничено. Недавно этот тезис подхватил Роман Бессмертный, который начал пугать тюрьмой не только руководство государства, особенно секретаря СНБО Александра Турчинова, на которого повесили всех собак, но и силовиков. В пятницу в эфире ток-шоу "Народ против" Бессмертный поспорил с заместителем министра ТОТ Юрием Грымчаком, доказывая, что ВСУ в зоне АТО действуют незаконно. Гримачак настаивал: в закон о борьбе с терроризмом были внесены изменения, которые и унормировали использование вооруженных сил в антитеррористической операции, а Бессмертный кормит народ "фейками".

Похоже, спекуляции на разночтениях законов, которыми регулируются действия силовых структур в зоне АТО, становятся трендом второй половины осени. Теперь еще и нардеп Игорь Луценко убеждает: применение вооруженных сил на территории своей страны может осуществляться исключительно в условиях правового режима военного состояния. Если коротко, то это, фактически, пение мантр "Самопомочи" и Бессмертного о проблемах, которые могут возникнуть из-за того, что в свое время в стране или на отдельных ее территориях не было введено военное положение. Игорь Луценко объясняет отсрочку властью ратификации Римского устава боязнью отвечать в Гаагском трибунале, куда обратится Россия. "То, что происходит на востоке Украины в условиях правового режима мирного времени под названием АТО, это - сознательное грубое нарушение законов и обычаев войны. Для наказания нарушителей именно и существует Международный уголовный суд", - отмечает Луценко. И добавляет: закон о реинтеграции, за который, напомним, в первом чтении "Батькивщина" не голосовала, призван ликвидировать такой юридический нонсенс, как война без войны.

Относительно ратификации Римского устава до сих пор ведется много дискуссий. Интересно, что присоединиться к нему призывают некоторые неправительственные организации, которые отличились предвзятыми в отношении Украины отчетами о ситуации в зоне АТО. Чего только стоит заявление Amnesty International о "тайных тюрьмах СБУ". А учитывая крайне неприятную для Украины резолюцию ПАСЕ, в которой едва не открыли двери перед российской делегацией в Парламентской ассамблее, стало ясно: Кремль вкладывает огромные средства для того, чтобы не только добиться снятия санкций, но и повернуть ситуацию так, что именно Украина виновата в конфликте на востоке. Поэтому многие юристы предостерегают от поспешных шагов с ратификацией Римского устава.

В Минюсте говорят: де-факто нормы этого документа у нас уже действуют. Так, по словам министра юстиции Павла Петренко, Украина, подав два заявления в международный уголовный суд (относительно событий на Майдане и относительно событий на Донбассе и в Крыму), признала действие Римского статута на своей территории. Остались только технические нюансы по ратификации и здесь вопрос в ВР.

Если так, тогда разговоры о нежелании присоединяться к этому документу только манипуляции? Скорее всего, два в одном. Власть не спешит, пока не решен главный вопрос - что будет дальше с Донбассом. А оппозиция педалирует эту тему, чтобы посеять среди граждан недоверие к действиям власти. Мол, если боится, значит, наделала ошибок. И хуже всего, что эти жонглируют судьбами участников АТО, которых пугают уголовной ответственностью за то, что защищали Родину. Поэтому насущным выглядит разъяснение гражданам всех тонкостей ситуации. Ведь уже сейчас очевидно, что имеет место опасная политическая технология, которая грозит не только психологическому состоянию наших защитников на Донбассе, но и провоцирует нестабильность в тылу.

И еще несколько слов о том, как рождаются "зрады". Украина превратится в конфедерацию и будет вынуждена самостоятельно восстанавливать разрушенный Донбасс, боевиков амнистируют, они станут "народной милицией", территория получит собственную прокуратуру, суды, пограничников, которые не подчинятся Киеву. Нет, это не бред Гиркина, а комментарий украинского эксперта Дмитрия Снегирева канала "24". Он знает, что именно об этом договариваются спецпредставитель США Курт Волкер и представитель России Владислав Сурков. Откуда знает? Видимо, информация из того же пальца, откуда высосаны апокалиптические сценарии об уголовной ответственности наших военных в Гааге.

