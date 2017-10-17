Украина избрана членом Совета ООН по правам человека на 2018-2020

Украина избрана членом Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека на 2018-2020 годы.

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"177 голосами Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 годы", - сказано в нем.

Отмечается, что членство Украины предоставит дополнительные возможности для продолжения борьбы против нарушений прав человека на оккупированных территориях.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 членов, которые избираются сроком на три года Генеральной ассамблеей.

Члены совета должны исполнять свои полномочия в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание.

При этом ни одно государство не может быть членом совета больше двух сроков подряд.

Места распределяются между региональными группами ООН следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 - для государств Азии, 6 - для стран Восточной Европы, 8 - для стран Латинской Америки и Карибского бассейна и 7 мест для западноевропейских и других государств (включая США, Канаду и Израиль).

Как сообщали Українські Новини, в феврале министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина рассчитывает на членство в Совете ООН по правам человека в 2018-2020.