Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Националистические партии предпочли попиарить себя 14 октября на Марше славы УПА, чем играть роль массовки для чужого пиара 17 октября.

Между Маршем славы УПА, который прошел вечером субботы 14 октября, и "самым последним третьим майданом", назначенным на утро вторника 17 октября, - всего лишь два дня. Было бы совсем не трудно сделать так, чтобы первая акция стала прелюдией ко второй. Тем более что организаторы их обеих декларируют остро критическое отношение к нынешней власти.

Однако на Марше славы не звучало никаких призывов прийти во вторник утром под Верховную Раду. Наоборот, складывается впечатление, что акция 14 октября стала своего рода противовесом акции "17.10.17". И если во вторник ожидаются ультимативные требования к парламенту и президенту, попытки разбить палатки на Майдане Независимости, блокировать правительственный квартал, штурмовать парламент и президентскую администрацию, то в субботу, наоборот, все прошло спокойно, мирно и без эксцессов, притом что акция была впечатляющей.

Перед началом марша участники собрались у памятника Тарасу Шевченко на праздничное вече, посвященное Дню защитника Украины, празднику Покрова и 75-летию Украинской повстанческой армии. Оттуда колонна активистов двинулась по бульвару Тараса Шевченко и Крещатику. По оценкам МВД, в марше приняли участие около 10 тыс. активистов (плюс 5 тыс. работников органов системы МВД), организаторы заявляют о большем количестве - до 20 тыс.

Когда голова колонны вышла на Майдан Независимости, была объявлена минута молчания в память о погибших в борьбе за Украину. После этого участники зажгли факелы и двинулись на Контрактовую площадь, где их ждал праздничный концерт.

Марш славы УПА проводится в годовщину создания УПА уже 12-й год подряд. Начиная с 2014 г. этот день является государственным праздником - Днем защитника Украины, а с 2015 г. - выходным днем. И факельный марш националистов стал, по сути, праздничным атрибутом. Конечно, у организаторов была возможность использовать эту дату для акций гражданского неповиновения, а сам марш превратить в демонстрацию против власти. Однако националисты использовали праздник с совершенно иной целью - как демонстрацию своей силы и своего единства.

Напомним, что в марте лидеры трех партий - "Свобода" (Олег Тягнибок), "Национальный корпус" (Андрей Билецкий) и "Правый сектор" (Андрей Тарасенко) - торжественно подписали манифест об объединении усилий. К подписанию этого документа были приглашены также лидеры других националистических организаций Украины. И вот на вече 14 октября можно было услышать выступления не только Тягнибока, Билецкого и Тарасенко, но и представителей Конгресса украинских националистов, Организации украинских националистов, а также Организации украинских националистов (бандеровской), движения С14, объединения "Сокол" и др.

Организаторы акции излучали уверенность в том, что они сохранят единство и что в следующем парламенте у них будет мощная собственная фракция. Ну а их популярность должна была засвидетельствовать колонна участников марша, растянувшаяся на километры.

Что же касается отношения к нынешней власти, то выступавшие на вече были на удивление благодушны и от резких выпадов воздерживались. А Тягнибок подчеркивал достигнутые националистами победы: "То, что Покрова стала государственным праздником, - наша идеологическая победа. Так же как и то, что по Украине упали истуканы Ленина. И то, что во многих городах, а главное - в столице появились улицы Бандеры и Шухевича. Нынешняя власть обязана немедленно восстановить историческую справедливость. Мы хотим увидеть указы о восстановлении звания героев Степану Бандере и Роману Шухевичу!".

Как видим, если у националистов и есть требования к власти, то они радикально отличаются от требований, выдвинутых организаторами "самого последнего третьего майдана" 17 октября. Более того, информация из разных источников говорит о том, что между властью и националистами достигнуты некоторые взаимовыгодные политические договоренности. Конечно, это не означает, что все рядовые участники Марша славы 14 октября обязательно проигнорируют акцию "17.10.17". В частности, известно, что некоторые приехавшие на марш в Киев из областей собрались остаться в столице до 17 октября. Тем не менее официально "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" в организации вторничной акции не участвуют, как и не планируют выводить в тот день под парламент своих активистов под собственными партийными знаменами и лозунгами.

У лидеров националистических партий весьма прохладное отношение к той разношерстой компании, которая занимается подготовкой акции 17 октября, а особенно - к таким ее предводителям, как Мустафа Найем и Михеил Саакашвили. Среди требований, озвученных организаторами вторничной акции, нет ни одного, которое было бы свойственно националистам. Поэтому лидерам националистических партий нет никакого резона быть на разогреве у идеологически чуждых деятелей, пытающихся создать помесь либерализма и популизма.

К тому же в организации протестных выступлений 17 октября как в столице, так и во Львове и некоторых других городах деятельное участие принимает партия "Самопоміч" мэра Львова Андрея Садового. Она является главным политическим и электоральным конкурентом "Свободы" на Галичине. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тягнибок заботился о максимальном эффекте от Марша славы УПА, а не об успехе "17.10.17".

Конечно, украинская политика - как погода, в ней возможны очень быстрые перемены. Но пока что лидеры националистов не имеют никакого интереса обеспечивать массовость акции под Верховной Радой 17 октября. Наоборот, им выгоднее, чтобы она не дотянула по масштабам и произведенному пиар-эффекту до субботнего Марша славы УПА.

Если вспомнить Евромайдан, то именно националистические организации тогда были наиболее готовы к силовому противостоянию. В особенности те, которые имеют вполне реальное членство (а не бумажное, как у подавляющего большинства украинских партий), полувоенную организационную структуру, тренировочные лагеря и т.п. И если они не будут присутствовать на акции 17 октября, это снижает вероятность того, что дело дойдет до силового сценария.

Еще один интересный нюанс заключается в том, что в числе требований акции 17 октября есть отмена депутатской неприкосновенности. В принципе это соответствует чаяниям Петра Порошенко, который уже несколько лет говорит о том же. Не далее как 7 сентября президент вновь призвал Верховную Раду согласовать и внести изменения в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Но если парламент сделает это, то неприкосновенности лишатся и те народные депутаты, которые сейчас, как Семен Семенченко, подстрекают украинцев быть 17 октября "злыми и нетолерантными". Для народного депутата Андрея Билецкого это еще один повод не подставлять себя и свой "Национальный корпус".