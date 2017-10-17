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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

17.10.17. Кто, зачем и как собирает «самый последний Третий майдан»

22:44 13.10.2017 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

На вторник 17 октября под Верховной Радой анонсирована акция, организаторы которой намекают, что она может перерасти в «третий майдан». С палатками, полевой кухней и т.п. - до полного выполнения требований.

Эту акцию придумали еще несколько месяцев назад экс-губернатор Одесчины Михеил Саакашвили и народный депутат Мустафа Найем. Но они решили, что формально Саакашвили не должен фигурировать в числе инициаторов. Была создана организация "Ініціатива реальних дій", в которую вместе с Найемом вошли бывшая заместительница Саакашвили на посту главы Одесской ОГА Соломия Бобровская (после отставки шефа она некоторое время исполняла обязанности губернатора), экс-глава Саратской райгосадминистрации Одесской области Михаил Лев и несколько общественных деятелей.

В конце августа "Ініціатива реальних дій" подала заявку на проведение возле парламента 17 октября митинга численностью пять тысяч человек и затем начала тур по областным центрам с целью мобилизации людей. Уже после этого о поддержке готовящейся акции заявили Саакашвили и его партия "Рух нових сил", а также ряд других структур, в т.ч. "Самопоміч", "Демальянс", "Громадянська позиція" Анатолия Гриценко, "Справедливість" Валентина Наливайченко, "Центр протидії корупції" Виталия Шабунина и др.

На данный момент у акции нет единого центра - ни организационного, ни хотя бы координационного. Различные структуры самостоятельно, как умеют, мобилизируют людей на митинги, которые должны пройти не только в столице, но и в областных центрах. Некоторые (но не все) из этих структур готовятся к более радикальным действиям: установке палаток на Майдане, блокированию правительственного квартала, вплоть до штурма парламента и президентской администрации. Поскольку единого центра нет, то Найем и Саакашвили тут будут как бы и ни при чем.

Посильную помощь организаторам акции оказывает бывший замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. Помнится, 19 февраля 2014 г., в разгар революционных событий, он призывал протестующих сдаться милиции. А сейчас он, не стесняясь, делится планами: "Думаю, ничего не будет страшного, если на митинг 17 октября незаметно подойдут три-пять тысяч дополнительных людей, не обязательно поддерживающих организаторов акции и их лозунги... Подключаться к этим событиям нужно, не согласовывая свои действия с организаторами предстоящих акций".

Зачем собирают

В начале сентября Найем объявил четыре лозунга будущей акции: "Наша ближайшая цель - отмена депутатской неприкосновенности, принятие закона об Антикоррупционном суде, голосование за закон об открытых списках и ограничение политической рекламы на телевидении. Мы не скрываем, что все эти пункты направлены на приход в политику людей, способных конкурировать не кошельками, не ради бизнеса и защиты своих активов, а ради реальных действий и изменений".

Правда, вскоре четвертый пункт - об ограничении политической рекламы на телевидении - выпал из списка требований. Это случилось после того, как выяснилось, что акция может рассчитывать на информационную поддержку ряда крупных телеканалов. Речь о медиа-ресурсах не только Андрея Садового, но и Игоря Коломойского и экс-регионала Евгения Мураева. Кстати, 12 октября в рекламных блоках телеканала NewsOne Мураева появился агитационный ролик Саакашвили. Таким образом, обещание "конкурировать не кошельками" оказалось забыто.

В то же время появляются новые требования. Например, Саакашвили 11 октября на "Украинской правде" выдвинул четыре требования к президенту: начать реальную борьбу с коррупцией в своем окружении, провести открытую и публичную продажу всего своего бизнеса, обновить состав Центральной избирательной комиссии и ввести годовой мораторий на повышение тарифов.

Кстати, что касается моратория, то его введение, конечно же, не входит в полномочия президента, и Саакашвили прекрасно это знает. Но ему очень захотелось воспользоваться моментом, чтобы "украсть" тарифный лозунг у Юлии Тимошенко - наверное, в отместку за то, что та по конкурентным соображениям отстранилась от акции 17 октября.

Во время акции под Верховной Радой список требований может пополниться пунктами о роспуске парламента и объявлении импичмента президенту. Эти пункты могут появиться просто ради того, чтобы привлечь побольше народа. Все-таки требования открытых списков, Антикоррупционого суда и прикосновенности депутатов слишком слабоваты, чтобы поднять украинцев на "третий майдан".

Как собирают

Для мобилизации людей организаторы применяют разные технологии - кто на что горазд. Например, некоторые блогеры пытаются создать в фейсбуке и твиттере моду на "17.10.17". Делается это просто и единообразно, справится любой бот. Вылавливаешь из информпотока первую попавшуюся новость негативного характера - и распространяешь со своим комментарием: "Задолбала эта власть. 17.10.17". Фразу про отношение к власти можно варьировать, но в конце обязательно должно быть "17.10.17" - как символ будущей акции и призыв в ней участвовать.

Тем временем другие организаторы привычно прибегают к финансовому ресурсу, тем более что он у них есть (злые языки почему-то упорно вспоминают в этой связи Коломойского). На сайте платных объявлений OLX открытым текстом предлагают за участие в акции 17 октября заплатить 180 грн. Указан даже рабочий график - с 9:30 до 15:30. А тем, кто приведет с собой более 10 человек - еще по 20 грн за каждого. Тут расчет на то, чтобы люди приходили сразу компаниями.

Еще интереснее то, что номер телефона, указанный в объявлении на сайте OLX, принадлежит некой Маргарите Лавровой. Она же разместила предложения об участии в митинге 17 октября в социальной сети Вконтакте. Добрые люди, которые всегда найдутся в уанете, быстро выяснили, что Лаврова подписана на страницы и паблики террористических организаций ОРДЛО.

Саакашвили рассчитывает, что на акцию придут 20 тыс. человек. Но чтобы оплатить хотя бы 5 тыс. участников, нужен почти миллион гривен. Очевидно, этот праздник демократии финансирует не сам Саакашвили. Причем вопрос с финансированием, похоже, решен основательно - по крайней мере, на пресс-конференции 13 октября Саакашвили заявил, что в случае невыполнения требований митингующих акция протеста у здания Верховной Рады может стать бессрочной.

Чего ждать дальше

Есть две опасности. Первая из них, конечно, связана с Россией, которая прямо заинтересована в политических катаклизмах в Украине. Кремль имеет немалые возможности поспособствовать тому, чтобы во время акции 17 октября пролилась кровь. И есть серьезные основания подозревать, что он этими возможностями воспользуется.

Журналист Айдер Муждабаев, ссылаясь на свои источники, сообщил, что может быть организовано покушение на Саакашвили во время акции. "Михеилу Саакашвили грозит убийство, возможно, 17 октября. За ним следят агенты российского ГРУ, и в случае приказа из Москвы они сделают свое дело. Отдадут ли приказ - вопрос. Но если отдадут, то затем, конечно, будет попытка переложить вину за это на украинскую власть в целом и косвенно на президента Порошенко", - предупредил журналист.

Разумеется, это не единственный способ, который может быть использован российскими спецслужбами, чтобы события в Киеве пошли по кровавому сценарию. Но проблема не только в России. Есть и другая, не менее серьезная опасность: в том же сценарии могут быть заинтересованы и некоторые силы внутри Украины, из числа организаторов акции 17 октября.

Нужно сразу уточнить, что речь не идет о тех организаторах, которые сейчас на первых ролях. Найем, Саакашвили и их близкие союзники рассчитывают на покровительство со стороны Запада, но западные посольства достаточно прозрачно намекнули, что они не будут поддерживать ничего, что выйдет за рамки мирного протеста и за пределы заранее объявленных (вероятно, даже согласованных с посольствами) трех требований.

Однако к изначальным инициаторам акции примкнули очень разные структуры, и некоторым из них совершенно плевать на то, что думают в западных посольствах. Например, есть депутаты, которые полностью игнорировали мнение европейских партнеров Украины, когда организовывали блокаду украинских предприятий в ОРДЛО. Один из этих депутатов Егор Соболев уже предупреждает: "Много пассионарных граждан имеют в голове надежду во вторник добиться не столько принятия законов об антикоррупционном суде, об отмене депутатской неприкосновенности, о выборах следующего парламента по открытым спискам партий, сколько физически лишить полномочий тех, кто топчется по многим законам".

Да, он заявил именно это: о планах "физически лишить полномочий". И после этих слов Егора Соболева почему-то сразу вспоминается та плохо скрытая угроза, которая прозвучала в слова Андрея Портнова.
 

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