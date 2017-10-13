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Генсек Совета Европы обсудит в Москве будущее вместе с Россией
17:42 13.10.2017 |
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в конце будущей недели нанесет визит в Москву, чтобы обсудить будущее Европы вместе с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Ягланда Даниэль Хёльтген (Daniel Höltgen) в интервью DW в пятницу, 13 октября. По его словам, Ягланда ожидает в Москве насыщенная программа переговоров.
"В первую очередь он встретится с министром иностранных дел России и наверняка с высокопоставленными представителями Думы, вероятно, и с ее председателем. Конкретная программа сейчас разрабатывается", - сказал пресс-секретарь генсека СЕ.
Он добавил, что "по сути дела, речь идет о будущем Европы вместе с Россией". "Генеральный секретарь уже четко выразил свою позицию. Он за то, чтобы Россия оставалась в европейском правовом пространстве, и считал бы ошибкой, если бы дело дошло до ее ухода из Совета Европы. Теперь необходимо найти политическое решение. Он попытается внести свой вклад", - указал Даниэль Хёльтген в интервью DW.
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