Новинский против Григоришина: Чем завершится олигархическая война

Дмитро Писарчук / Depo.ua

Проигрыш Григоришиным Новинскому $300 млн еще не означает, что он вернет долг. Скорее речь идет не столько о конфликте между олигархами, тесно связанными с Россией, как о трениях между "башнями Кремля", которым интересны оба влиятельных бизнесмена.

Группа "Энергетический стандарт", которая принадлежит бывшему россиянину Константину Григоришину, окончательно проиграла арбитражный спор еще одному экс-россиянину Вадиму Новинскому на сумму свыше $300 млн по одному из крупнейших машиностроительных предприятий в Украине - ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение". Соответствующее решение еще 5 октября принял Высокий суд Англии и Уэльса, который отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража, вынесенное еще 9 мая прошлого года.

Стоит отметить, что судебные тяжбы между главным акционером предприятия Константином Григоришиным и двумя миноритарщиками - "красным директором" Владимиром Лукьяненко и владельцем "Смарт холдинга" Вадимом Новинским идут давно. В одном из интервью "Новому времени" Григоришин жаловался на своего оппонента. "В 2012 или 2013 году Новинский пришел требовать с меня деньги вот в этот кабинет. Я ему ответил, что со мной так даже бандиты не разговаривали в начале 1990‑х. Я сказал, мол, я же не с тобой договаривался: если хочешь - иди в Лондонский суд, там поговорим. Он почему-то не пошел", - рассказал Григоришин свою версию конфликта в декабре 2015 года. На самом деле, суды тогда уже шли полных ходом.

В чем заключалась суть претензий Новинского? В конце 2012 года "Смарт-холдинг" приобрел у экс-гендиректора Сумского НПО Лукьяненко, который руководил этим заводом чуть ли не с советских времен, 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings Limited. В свою очередь, кипрская компания Stremvol Holdings Lmited владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО". Еще 10% акций принадлежало другой кипрской офшорке "Просцено трейдинг". Также Лукьяненко предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, группа стала владельцем 10,04% акций завода, а в будущем могла получить контроль над 40,04% его акций. В 2013 году Лукьяненко заявил о намерении вместе со "Смарт-холдингом" сменить руководство сумского предприятия, которое находилось под контролем "Энергетического стандарта".

Повод для судебного конфликта заключается в том, что предприятие, которое имело неплохие девиденды, не выделило акционерам (а именно - Новинскому и Лукьяненко) ни копейки. Григоршин, оправдываясь, отметил, что прибыль не была распределена из-за отсутствия собраний акционеров, которые не проводились в течение четырех лет. Заметим, что дела по деятельности олигарха открыты и в Украине. Так, Нацполиция еще в середине января 2016 года возбудила производство по факту вывода средств через "Сумское МНВО" в течение 2010-2016 году на оффшорные компании (а также в Россию) $170 млн. Впрочем, это дело, как и многие другие, забылось и ничем не завершилась.

Теперь проблема Григоришина заключается в том, что решение Высокого суда Англии и Уэльса обжалованию не подлежит. А, следовательно, наличие долга в $300 млн является свершившимся фактом. Будет ли платить что-то Григоришин своим визави? Несмотря на то, что его коллекцию картин, которая находится в Москве, в 2011 году страховая компания lloyd's оценила именно в $ 300 млн, есть сомнения, что Григоришин ее распродаст за долг. Скорее всего он будет тянуть время, а в случае чего обанкротит завод. Тем более, что на протяжении последнего времени в СМИ писали о серьезном падении прибыли и значительных сокращениях на предприятии.

Вместе с тем, история с Сумским МНВО может стать поводом ударить по другим активам Григоришина. Кроме пакетов в облэнерго, у него есть акции "Запорожтрансформатор", "Укрречфлот", а также пакет "Турбоатома". Кстати, в сентябре в СМИ заговорили о возможности выкупа государственного пакета этого завода Григоришиным, но впоследствии премьер-министр Владимир Гройсман опроверг возможность такого развития событий.

С другой стороны, черная полоса в жизни Григоришина является достаточно условной. Напомним, что на России его обвиняли в уклонении от уплаты налогов на десятки миллионов долларов. В прошлом году были и обыски. Но о том деле тоже ничего не слышно. Более того, Россия даже не объявила его в международный розыск. А, следовательно, есть большие подозрения, что война между Григоришиным и Новинским - это разборки на уровне разных "башен Кремля", которые борются за финансовые потоки и влияние в Украине. И на самом деле никто никому никаких денег отдавать не будет, все порешают в Москве...