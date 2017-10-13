Резолюция ПАСЕ о языках меньшинств: Почему Украина не проиграла

Роман Федюк / Depo.ua

Фактически единодушное принятие резолюции об образовании на языках меньшинств в Украине на сегодняшних дебатах в ПАСЕ свидетельствует, что независимо от реального содержания закона об образовании, процедура его принятия, разъяснения и дипломатического сопровождения оставляет желать гораздо лучшего.

Сегодняшние срочные дебаты ПАСЕ по языковой статье нового закона "Об образовании", потенциально, могли стать еще одной внешнеполитической катастрофой. Но не стали.

Конечно, ПАСЕ приняла достаточно острую резолюцию, в которой призвала Украину внимательно следить за правами меньшинств и увеличить, по возможности, период адаптации к новому закону.

Конечно, из документа вычистили все упоминания о том, что обучение исключительно на языке меньшинств делает юных представителей этих меньшинств менее конкурентоспособными на рынке труда и затрудняет их доступ к всеукраинскому рынку труда.

Конечно, нам порекомендовали ознакомиться с методиками преподавания официальных языков представителям меньшинств, которые наработаны другими странами СЕ.

И даже заявили о наличии "ряда юридических вопросов к закону".

Но сухой остаток от эволюции оказался не совсем таким, на который надеялись в Будапеште, Бухаресте и Варшаве.

В документе остался упор на праве Украины защищать государственный язык, а также на том, что язык объединяет страну.

Вместе с тем ПАСЕ посоветовала соседям, которые стремятся защитить права меньшинств в Украине, обеспечить аналогичный объем прав для украинского меньшинства в их странах. Что, очевидно, не будет проблемой для Польши, где украинские учебные заведения появляются, как грибы после дождя - но выглядеть будет серьезным вызовом для Венгрии.

И, самое главное, наибольшим практическим призывом стало требование дождаться заключений Венецианской комиссии и принять их к сведению.

Что вряд ли вписывалось в сценарий полного успеха для венгерских и румынских дипломатов, которым с самого начала конфликта явно хочется самим стать источником юридического истины в последней инстанции - и которые берутся толковать как букву и дух европейских договоров, так даже и Конституцию Украины, которой, на их взгляд, противоречит новый закон об образовании.

При том Украине повезло с докладчиком. Андрес Херкель, член делегации Эстонии, наверное, достаточно хорошо понимает причины, которые подтолкнули украинский парламент к принятию закона об образовании в той редакции, в которой он был принят. Если бы доклад сегодня готовил кто-то другой - и не обязательно даже симпатик венгров или румын - результат мог бы быть для Украины заметно худшим.

Еще одним фактом, который добавил украинской стороне симпатий, стала мутная афера руководства Совета Европы вокруг антироссийских санкций, которая нравится далеко не всем европейским парламентариям, и которая подталкивает их к более дружественному к Украине отношению.

Но несмотря на все эти преимущества случилось то, что случилось. И весьма значимым является тот факт, что несмотря на отрицательное голосование украинской делегации, резолюцию поддержали 82 из 110 депутатов. Что является гарантией того, что заключительный документ не был результатом "заговора венгров, румын и их друзей" - а почти единодушной позицией европейских парламентариев.

Поэтому вся история с законом об образовании наглядно демонстрирует достаточно простую вещь. В случае принятия законов, которые могут привести к конфликту с европейскими соседями, Верховной Раде было бы совсем-совсем неплохо предварительно консультироваться с Министерством иностранных дел. И, в особо сложных случаях, отправлять в Венецианскую комиссию противоречивые законопроекты, а не противоречивые законы.

И тогда на гипотетических будущих заседаниях ПАСЕ украинская делегация могла бы защищать свою позицию, опираясь на выводы авторитетных юристов, а не исключительно силой собственного авторитета опровергая не совсем правдивые трактовки принятых документов со стороны откровенных противников. В таком случае, наконец, и противники не стали бы доводить дело до срочных дебатов.