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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ошибка православного. Почему Сурков должен настучать Новинскому по голове за русский язык

18:35 12.10.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

В борьбе за благосклонность Кремля продукты распада Партии регионов снова вводят в политическую повестку дня вопрос русского языка. Ошибка в том, что Москве сейчас это совершенно не нужно, и у Владислава Суркова в Украине давно другие фавориты.

На фоне европейских дебатов вокруг нового украинского закона об образовании экс-"регионалы" из "Оппоблока" решили снова попытаться разыграть карту ущемления прав русскоязычного населения. Роль защитника русскоязычных в этот раз на себя примерил в недавнем прошлом гражданин страны-агрессора, а теперь главный защитник московского православия в Украине Вадим Новинский.

В Страсбурге, где проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой европейские парламентарии выражают озабоченность судьбой венгерского меньшинства в Украине, Новинский вставил и свои русскоязычные пять копеек. По его словам, плохая киевская власть поссорила Украину со многими странами-соседями - с Польшей, Румынией, Болгарией, Венгрией, Молдовой, но все "почему-то молчат" об униженном и оскорбленном "огромном количестве русскоязычного населения", дискриминируемого этим законом.

При этом гражданин Новинский сослался на данные переписи населения 16-летней давности, дескать, в Украине аж 8 млн задискриминированных русских. После чего, ни на что уже не ссылаясь, повторил старую мантру о том, что больше половины украинцев в быту разговаривают исключительно при помощи "великого и могучего". В завершении православный олигарх высказался словами Торина Дубощита "этого терпеть нельзя" из знаменитой толкиновской фэнтези, пообещав всеми силами бороться за отмену закона.

Собственно, бывшие "регионалы" поднимают на щит вопрос русского языка уже не в первый раз. Точнее, пытаются поднять. В апреле этого года агитпалатки "Оппоблока" с призывами защитить русский язык наделали много медийного шума, но очень ненадолго, да и шум этот скорее был шумом возмущения, чем согласия.

Тем не менее, чем ближе к выборам 2019 г., тем тема русского языка будет подниматься все чаще и не только "Оппоблоком". Уже сейчас останки Партии регионов добиваются благосклонности и поддержки Москвы, демонстрируя свою преданность идеям "русского мира", однако надеяться на слишком большой успех этой затеи пророссийским силам вряд ли приходится.

Сейчас спекулировать на языковом вопросе у экс-"регионалов" получается далеко не так успешно, как это было в посторанжевое десятилетие с 2004-го по 2014-й, чему есть ряд объективных причин.

Во-первых, оккупировав Крым и наиболее густонаселенную часть Донбасса, Путин основательно подрезал электоральную базу своей политической агентуре, надолго выдернув из политического процесса что-то около 6-7 млн русскоязычных избирателей. Причем это были самые убежденные и активные сторонники "русского мира". Так что у пламенных речей Новинского стало намного меньше слушателей и еще меньше тех, кто готов конвертировать услышанное в некие политические действия.

Что касается апеллирования к результатам переписи 2001 г., то тут Вадим Владиславович выглядит и вовсе смешно. Даже не учитывая события последних лет, результаты переписи 16-летней давности, пусть она и остается последней в истории независимой Украины, категорически некорректно использовать сегодня. Как минимум потому, что за это время население страны сократилось на несколько миллионов ввиду естественной убыли, а в условиях независимости выросло целое поколение новых граждан.

Во-вторых, нельзя не заметить, что в результате войны с Россией и оккупации части страны отношение того русскоязычного населения, которое Новинский кинулся защищать, к языковому вопросу заметно изменилось. Многие, увидев, а то и испытав на своей шкуре, какими методами Путин защищает в Украине носителей языка Пушкина и Достоевского, решили, что лучше раз и навсегда забыть "великий и могучий" и никогда больше о нем не говорить, чем стать объектом подобной защиты. Как оказалось, с такими защитниками, как Путин, русскому языку и дискриминаторов не нужно.

Другая часть украинской "ваты" своим русофильским взглядам не изменила, но ушла в подполье по принципу "как бы чего не вышло", так что ожидать от них отклика на языковые инициативы "оппоблоковцев" не приходится.

Еще одна часть, та, что живет поближе к линии фронта, может, и не против потребовать для русского языка каких-то особых статусов, но побаивается, что выбор у нее будет в таком случае небогат - либо лояльность к украинскому государству, либо всем городом под власть ДНР или ЛНР. Последнее же в связи непризнанным статусом "молодых республик" и царящим там правом сильного несколько непрактично и неудобно. Уж лучше как-то смириться с существованием "мовы". Тем более что бандеровская "киевская хунта" на право русскоязычных граждан изъясняться и думать на языке соседней страны не особенно и претендует, даже преимущественно русскоязычные телеканалы не слишком настойчиво украинизирует. В общем, носителям русскоязычной челюсти в Украине живется всяко лучше, чем на отвоеванной у хунты территории.

Ну и, наконец, третье и самое главное. Главный спонсор всех защитников русского языка в Украине - Кремль - сейчас в этих самых защитниках не слишком нуждается. Главный специалист Кремля по украинскому вопросу Владислав Сурков очень неглупый человек и все вышеизложенное прекрасно понимает, а потому крайне маловероятно, что он будет "шатать" Украину старым добрым языковым вопросом, потому что теперь это неэффективно. Более того, активизация пророссийских сил вокруг статуса русского языка может произвести ровно противоположный эффект - Украина в борьбе с очередной языковой экспансией консолидируется. А это то, чего Кремлю хочется меньше всего.

Похоже, сегодня Кремль делает ставку в Украине не на конфликт русскоязычных с украиноязычными, а на борьбу радикальных националистов из национал-популистской оппозиции с рациональными националистами во главе с президентом Петром Порошенко и его партнерами из "Народного фронта". Что бы там не говорили о главе государства его оппоненты, а Порошенко (может, и не по своей воле, а в силу обстоятельств) оказался самым националистическим президентом во всей украинской истории. Так что главные партнеры Кремля в Украине на сегодняшний день, как бы парадоксально это ни прозвучало, - это радикальные националисты. Сознательно или неосознанно все их действия по расшатыванию государственности куда более эффективная помощь Путину, чем все языковые потуги "Оппоблока" и ему подобных. А Новинский, поднимая эту тему, лишь мешает России, объединяя украинцев против себя и отвлекая их от борьбы с режимом "барыг" и "внутренней оккупацией".
 

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