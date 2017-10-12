Юрій Васильченко / Depo.ua

После того, как "За життя" образовала фракцию в горсовете Днипра из числа перебежчиков "Оппозиционного блока", стало понятно: эта партия - не только говорящая голова Рабиновича.

Существует так называемая "креольская концепция", согласно которой население, которое находилось в колониальном статусе, после деколонизации продолжает исповедовать ценности культуры колонизаторов, их язык и привычки, при этом "креолы" остаются сознательны относительно своего гражданства. Только живут с комплексом неполноценности и поэтому бывшим колонизаторам легко ими манипулировать. Значительная масса такого населения есть везде, где прошлись колонизаторы. В Украине "креолов" слишком много. Вот именно на такой электорат рассчитывают сразу несколько политических проектов, которые начали процесс поглощения слабых сильными. Так сказать, социал-дарвинизм в действии.

В среду в Днипре произошло знаковое событие: на руинах некогда самой многочисленной фракции горсовета - "Оппозиционного блока" возникли два новых фракционных образования - "За життя" и "Наш край". Последние - это бывшие "регионалы", которые победили в конкурсе по скорости переодевания костюмов "от Витька Януковича" в вышиванки. Политпроект "правильных регионалов" тихой сапой выпалывает "неправильных регионалов", и появление фракции "Нашего края" в горсовете Днипра - доказательство того, что делается это весьма успешно. Что же касается партии Рабиновича, то перетекание в нее днипровских "оппоблоковцев" из когорты Александра Вилкула заставило внимательнее присмотреться к внутрипартийной жизни "За життя". И, как оказалось, там есть много интересного.

Судя по партийному сайту, Рабинович пошел в регионы и уже имеет чем похвастаться. Переход к нему "оппоблоковцев" случился не впервые. Просто в последнее время этот процесс становится похож на тенденцию. Депутатская группа "За життя" существует в Северодонецком горсовете. Ее возглавляет некий Андрей Гавриленко, помощник (говорят, даже родственник) экс-нардепа от Партии регионов, бывшего социалиста и бывшего председателя наблюдательного совета ЗАО "Северодонецкое объединение Азот" (до продажи его Дмитрию Фирташу) Алексея Кунченко. Напомним, это тот Кунченко, который в разгар голосования за Уголовно-процессуальный кодекс в апреле 2012 года переписывался с "котенком", которого в СМИ назвали его молодой любовницей. История была эпической. Так вот, несмотря на отсутствие на первых ролях, Алексей Кунченко оставил за собой влияние в родном городе и регионе. Похоже, сейчас это влияние конвертирует Рабинович. И не только в Северодонецке.

5 октября стало известно о расколе во фракции "Оппозиционный блок" в Лисичанском городском совете. Депутаты Андрей Ажипа и Сергей Кравченко заявили, что присоединяются к рядая партии "За життя". Такое решение они приняли после встречи с председателем Луганской региональной организации партии Ростиславом Дубовым. Лисичанск осенью 2014 года проголосовал за одиозного экс-"регионала" Сергея Дунаева, который находился в орбите Александра Ефремова и "газовщиков". Но, как видим, предотвратить развал фракции "ОБ" в горсовете Лисичанска он не может. Или не хочет.

"За життя" на Луганщине возглавляет киевский предприниматель, уроженец Рубежного Ростислав Дубовой. Еще в 2014 году он был соратником Олега Ляшко и даже баллотировался в ВР по спискам "радикалов". На местных выборах в 2015-м он уже возглавлял список "Нашего края" в горсовет Рубежного. Но партия не прошла. В мае этого года Дубовый стал руководителем Луганского отделения "За життя". И, как видим, сразу принялся разваливать фракции "Оппозиционного блока" в местных советах, чтобы на их руинах поднялся его новый партийный шеф Вадим Рабинович.

Подобные процессы происходят и на Одесчине. В городе Теплодар два депутата перешли из "Оппоблока" в партию "За життя". Объяснили это так: не согласны с политикой "ОБ" в парламенте, потому что он голосует за правительственные законы. То есть, повторили тезисы Вадима Зиновьевича. По словам представителей регионального отделения политсилы, в общем, на 11 октября, из рядов "Оппоблока" в партию "За життя" перешло примерно 15-20 человек, однако это не депутаты, а политические деятели в различных районах области. "К нам приходит много членов "ОБ", которые желают вступить в нашу партию, однако им необходимо выйти из "Оппозиционного блока" и тогда мы сможем их принять", - рассказала Depo.ua представитель политсилы "За життя".

Региональное отделение партии возглавляет опытный Николай Пундик, экс-председатель Одесского облсовета из орбиты Эдуарда Матвийчука (ныне внефракционный). Пундик - ценный кадр для Рабиновича. Он имеет хорошие связи с местными элитами, а его сын Евгений был секретарем Измаильского горсовета. А это может означать, что уже в ближайшее время ряды "За життя" пополнят не только теплодарцы, но и измаильцы.

Еще один регион, где следует ожидать усиления деятельности партии Рабиновича и Мураева - Харьковщина. Они оба оттуда родом, Мураев избирался депутатом ВР по мажоритарному округу в Змиеве. Пока в регионе депутатов, фракций и групп партии "За життя" нет. Да и разваливать ей некого, потому что "Оппозиционный блок" не принимал участия в выборах ни в однин из городских советов на Харьковщине, ему разрешили участвовать только в выборах в облсовет. Там он имеет в наличии 19 депутатов. Ни в какие альянсы они не вступают, голосуют чаще всего с партией "Видродження" и БПП. Фракцию "ОБ" возглавляет товарищ Михаила Добкина, его доверенное лицо в бизнесе Олег Каратуманов, который также избран в Змиевском районе. Этот район можно назвать "вотчиной" Мураева, поэтому, скорее всего, кандидатуры, которые выдвигались на выборах, были согласованы с ним. Следовательно, можно предположить, что Добкин и Мураев имеют совместные планы. Осуществиться они могут именно сейчас, когда Добкин со злости решил громко выйти из "Оппозиционного блока" в Раде.

Кроме Каратуманова, претендентами на вхождение в депутатскую группу "За життя" в Харьковском облсовете называют депутатов, избранных в Змиевском районе - Дениса Хрусталя, Валерию Мураеву - жену нардепа и руководительницу Харьковского офиса партии "За життя", Евгения Сироткина. Также намекают на Владимира Юркова, Елену Пилипенко и Виталия Кошеленко. Для образования депутатской группы в составе облсовета этого количества депутатов достаточно. Кроме того, нельзя исключать перехода большего количества депутатов "ОБ", на которых влияет Добкин.

А вот в Харьковском городском совете, где все зависит от мэра Геннадия Кернеса, в вероятность создания группы "За життя" не верят. Геннадия Адольфовича устраивает нынешнее большинство с "Видродженням". В областном центре есть несколько баннеров с политической рекламой партии "За життя", однако она не очень заметна. В отличие от Змиевского района, который стал форпостом политпроекта в регионе.

В Запорожье и регионе позиции "Оппоблока", точнее ахметовской ветви партии, выглядят незыблемыми. Видимо, поэтому Запорожскую область Рабинович доверил адвокатессе Елене Кляшторной, которая пока делает в политике первые шаги.

А вот на Кировоградщине ситуация выглядит весьма интересно. Областную организацию здесь возглавляет бывший эсдек (объединенный) Сергей Гринченко. Он когда-то был даже помощником нардепа и первого президента Леонида Кравчука. И о влиятельности этого лица в регионе в последние годы говорить не приходится. На Кировоградщине "рулят" другие люди, и именно от них зависит перспектива "За життя" в области. Следовательно, в горсовете Кропивницкого пятеро "оппоблоковцев", все - люди Сергея Ларина, связанного с группой Сергея Левочкина, против которого воюет Рабинович. Без разрешения Ларина никаких движений эти пятеро не сделают. А вот в облсовете ситуация немного другая. Из 13 депутатов "Оппозиционного блока" шестеро - александрийцы. Всех считают близкими к мэру Александрии Степану Цапюку, который всегда конфликтовал с Лариным. 10 ноября ожидается сессия облсовета, тогда и станет понятно - рушится ли "Оппоблок" на Кировоградщине, или и дальше стоит на глиняных ногах.

На Виннитчине активность "За життя" началась осенью. Но пока на уровне налаживания контактов со СМИ. Центром руководит такой себе Донатас Пискун - исполнительный директор Федерации бокса и спортивный директор профи клуба "Украинские атаманы". Сам также был боксером. Окончил университет Блеза Паскаля во Франции. По боксерской линии связан с предпринимателем Владиславом Продивусом, председателем наблюдательного совета компании "Мостобуд". В прессе его обвиняли в причастности к незаконной добыче янтаря. Но, как говорят, не пойман - не вор. Если реальным опекуном "За життя" в регионе является именно Продивус, тогда у партии Рабиновича есть шансы построить более-менее заметную организацию. Главное - чтобы развитие не сопровождали скандалы с полукриминальным душком.

Активизировались партийцы Рабиновича и в некоторых других регионах. В частности, на Николаевщине. Здесь областную организацию возглавляет Владимир Пащенко, бывший первый заместитель председателя Николаевского облсовета, экс-"регионал". Его связывают с бывшим нардепом от Николаевщины, экс-"регионалом" Сергеем Майбородой. Городскую организацию Рабинович доверил Геннадию Бессолову, который был депутатом горсовета Николаева от Партии регионов. Входил в состав комиссии по вопросам архитектуры, строительства и земельных отношений. Позиции "Оппоблока" на Николаевщине и в самом областном центре выглядели еще до недавнего времени достаточно сильными, пока правоохранители не взяли местного криминального авторитета "Мультика" (Титова), с которым, согласно данным следствия, связаны и экс-"регионалы", и новая власть. Недавно горсовет объявил импичмент мэру Сенкевичу, а председатель ОГА Алексей Савченко хочет теперь распустить и горсовет. То есть, жизнь бурлит, и почему бы этим не воспользоваться партии "За життя". Говорят, что некоторые городские "оппоблоковцы" рассматривают вариант пойти к Рабиновичу, чтобы спастись от роспуска горсовета. Логика проста: чтобы сохранить мандат, и пусть "Оппоблок" идет ко всем чертям. Впрочем, если в городе корабелов действительно запахло перевыборами, то проект "За життя" может сыграть на них и без людей одиозного Игоря Дятлова, которых в горсовете большинство.

Заговорили о партии Рабиновича-Мураева и на Сумщине. Здесь средоточие возглавляет Анатолий Шадрин, когда-то он руководил областной организацией партии "Центр". Она и стала прототипом "За життя". Партию "Центр" возглавлял Степан Гавриш, который часто появляется на канале NewsOne. Когда-то Гавриш был перспективным политиком, одним из спикеров команды Януковича. Партия "Центр" принимала участие в выборах в ВР дважды - в составе оппозиционного блока "Не так!" 2006 года, и блока "КУЧМА", который создал бывший "директор парламента" Александр Волков в 2007 году. Рабинович когда-то говорил, что вопрос о партии ему следует задавать с того момента, когда он возглавил именно "За життя". Однако связь с политическими пенсионерами Волковым и Гавришем эксперты могут проследить.

Так же, как и еще с одним персонажем из прошлого - социалистом Николаем Рудьковским. Черниговский центр "За життя" возглавляет Виталий Голец, который был сначала помощником нардепа Рудьковского, а сейчас - нардепа из БПП Олега Дмитренко, который избрался по Прилуцкому округу, где были весьма прочны позиции Рудьковского. То есть, соратник оппозиционера Рабиновича на платной основе работает помощником депутата из пропрезидентского БПП. Вам здесь ничего глаза не мозолит?

На Полтавщине "За життя" пока не активна, хотя имеет организации в области (руководитель - малоизвестный Александр Попенко) и в Полтаве (руководитель - предприниматель Тарас Гененко, который баллотировался в Машевский райсовет в 2015 году от партии "Совесть Украины", одним из лидеров которой был мэр Полтавы Александр Мамай). Фракция "Оппоблока" в облсовете не многочисленна - 6 депутатов - которые политическую прописку пока менять не собираются. В горсовете "оппоблоковцев" нет.

На Западной Украине по идеологическим причинам партия Рабиновича выглядит белой вороной. Однако есть ячейки на Львовщине (возглавляет Богдан Кобрин - бывший президент львовских "Карпат", руководитель спортклуба "Сокол" (Золочев), был депутатом Львовского горсовета от "Нашей Украины", а на последних парламентских выборах поразил львовян баллотированием от партии Геннадия Балашова 5.10) и на Закарпатье (возглавляет депутат Закарпатского облсовета Иван Чубирко, мукачевский предприниматель, который в своей политической биографии имел и билет СДПУ (о) и Партии регионов). В облсовете Чубирко входит в состав фракции "Видродження". Способен ли он расколоть эту фракцию и создать "За життя", подобрав четырех "оппоблоковцев"? Закарпатье славится тем, что там сформировались кланы, которые воюют, мирятся, снова воюют, но всегда остаются на плаву. Поэтому ничего исключать нельзя. В центральном "Оппоблоке" представитель Закарпатья, соратник Медведчука Нестор Шуфрич не в слишком хороших отношениях с держателями акций этой политсилы Левочкиным и Ахметовым. Поэтому, не исключено, что за "За життя" на Закарпатье сыграют старые эсдековские кадры.

Киев и Киевщина. Столичную организацию возглавляет Владимир Кацман, журналист и давний приятель Рабиновича. О каком-то влиянии этой партии в пределах столицы говорить сложно, поскольку кроме рекламы на билл-бордах, Рабиновича в телеэфирах и массовках, которые собирает "За життя" под Нацбанком, ничего больше не предлагается. На Киевщине партией руководит финансовый директор ассоциации "Украинско-израильская торговая палата" Андрей Алешин. Кроме того, он действующий помощник Вадима Рабиновича в Верховной Раде. Алешин также имеет яркую политическую биографию: он несколько раз баллотировался в ВР от разных партий - от Народной партии, от Партии зеленых и даже от партии "Райдуга". Была когда-то такая. С Рабиновичем он знаком еще со времен работы на канале 1+1.

Есть регионы, где развитие партии на зачаточном этапе. К примеру, на Хмельнитчине несколько месяцев назад создали областную и городскую организацию и создают районные. Региональное отделение возглавляет Евгений Бейдерман, бывший военный. Известен тем, что в течение семи лет руководит детско-юношеским клубом "Подолье", создал молодежный футбольный клуб, недавно возглавил областную федерацию кикбоксинга. Говорят, дружит с городскими депутатами "Самопомочи" и Гереги. Имеет конфликт с мэром Хмельницкого, "свободовцем" Александром Симчишиным. Тот немногим больше года назад уволил его маму Брониславу с должности директора 17 лицея (тогда мэр уволил сразу 12 директоров школ и 14 детсадов). За нее тогда вступились депутаты из "Самопомочи" Худецкий, Вавринюк, Палий и Колищак.

Но в конце снова вернемся к Днипру. В областном центре, где Рабинович одержал победу над "Оппоблоком", организацию возглавляет также спортсмен - дзюдоист и самбист Данил Миро. Он имеет милицейское образование, возглавляет общественную организацию "Спортивный клуб "Спарта", занимается бизнесом в сфере розничной торговли. Говорят, что Миро - протеже Мураева. Последний, несмотря на имидж "ботана", является поклонником боевых искусств, в частности, спонсирует всеукраинский турнир по самбо. Но спортсмен Миро - только лицо "За життя" в Днипре, реальным руководителем проекта называют бывшего депутата горсовета, председателя комиссии по коммунальной собственности, "регионала" Геннадия Гуфмана. Довольно противоречивая фигура, с которой связано несколько громких скандалов, которые всплыли на поверхность после прихода к власти в Днипре команды Игоря Коломойского. Гуфман по этому поводу конфликтовал со своим тезкой Корбаном. Два Геннадия обвиняли друг друга в теневых схемах с коммунальной собственностью. Сейчас экс-"приватовцы" не в фаворе, а вот экс-"регионалы" даже имеют политический выбор - оставаться в "Оппоблоке" или идти в "За життя".

Активизировалась партия Рабиновича-Мураева и на Днепропетровщине: в Павлограде устроили экскурсию для воспитанниц спортшколы по художественной гимнастике, в Каменском, наоборот, ищут общий язык со взрослыми, обсуждая вопросы благоустройства города. Областную организацию "За життя" возглавляет Игорь Внуков. Такое лицо значилось в качестве помощника экс-нардепа из Днепропетровской области, генерал-майора и бывшего заместителя министра транспорта Анатолия Клименко. Традиционно - "регионала", который имел отношение и к партии "Трудовая Украина". Во времена Януковича Внуков работал заместителем начальника Управления общественной безопасности ГУМВД Украины в Днепропетровской области. Шансы на повторение днипровского прецедента в облсовете зависят от того, насколько быстро ослабеют позиции Вилкулов в регионе. Хотя в Днипре предполагают, что Вилкул и сам дрейфует в сторону Рабиновича, потому что в "Оппозиционном блоке" ему ничего не светит...

