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В ПАСЕ приняли "неприятненькую" для нас резолюцию - Арьев
23:06 11.10.2017 |
В ПАСЕ приняли резолюцию, которая теоритически может открыть дорогу к изменениям в регламент, что позволит вернуть в зал заседаний делегацию РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава украинской делегации в ассамблее Владимир Арьев.
"В ПАСЕ приняли одну неприятненькую резолюцию, которая в теории может открыть дорогу к изменениям в регламент, чтобы вернуть РФ. А может и не открыть. Но мы, грузины и северные страны были против. Прошла она только потому, что документы с общими вещами в Ассамблее проходят значительно легче, чем с конкретикой. И если в будущем делегатам предложат утвердить механизм, который станет реальной дорожной картой для безапелляционного возвращения РФ, то это в ПАСЕ будет воспринято совсем-совсем иначе", - написал Арьев.
"Ну и в политкоме Гончаренко и Унгурян провели поправку, в которой привлечение к совместной работе в Ассамблее должно базироваться на обязанностях и выполнении резолюций. А РФ пока ни одной не выполнила", - добавил он.
По словам депутата, единственным механизмом возврата РФ являются конкретные изменения в регламент. "До сих пор об этом речь не шла", - отметил Арьев.
По данным Европейской правды, проект резолюции подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти.
Издание сообщает, что почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. "В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны "гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обоих уставных органах", - сказано в сообщении.
Конкретный механизм реализации новых положений может быть разработан руководящими органами ПАСЕ в ближайшие месяцы, отмечает ЕП.
Вчера, 10 октября, Арьев заявил, что на встрече с группой Европейской народной партии генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд якобы убеждал парламентариев предпринять шаги для возвращения РФ в ПАСЕ. "К нам пришел генсек СЕ и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы у организации есть два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы", - утверждал депутат.
Пресс-секретарь генсека пояснил, что Ягланд на встрече с членами Парламентской ассамблеи СЕ 9 октября действительно говорил о необходимости возвращения в ПАСЕ делегации России, однако это не связано с уплатой Москвой членских взносов в организацию.
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