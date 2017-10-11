Сергій Чугайнов / Depo.ua

В Днипровском горсовете фракция "Оппоблока" второй раз за текущий созыв испытала болезненный раскол.

На сегодняшнем пленарном заседании на развалинах некогда самой многочисленной фракции горсовета - "Оппозиционного блока" возникли два новых фракционных образования - "За жизнь" и "Наш край".

О создании "За Жизнь" было слышно уже давно, недоумение вызвали только имена депутатов, которые перебежали под крыло к Вадиму Рабиновичу. Прежде всего, это Вячеслав Сергеев, который на протяжении последних лет был главным пиарщиком одного из лидеров "Оппоблока" - нардепа Александра Вилкула. Компанию ему составили Сергей Никитин, Вадим Рублевский, Елена Степанян, и Назарий Постольник.

Объединяет большинство этих депутатов, кроме недавней партийной принадлежности, прежде всего, отсутствие серьезного, или вообще своего бизнеса. Например, Сергеев работает заведующим кафедрой в ДНУ, Степанян - временно безработная, Постольник еще в прошлом году стоял на учете в центре занятости, а сейчас просто нанятый менеджер. Рублевский скорее исключение из правил, хотя кто знает, как на самом деле обстоят дела с его бизнесом.

Поскольку Вилкул и Рабинович - оба основывали "Оппоблок", но каждый со своими амбициями, пока трудно прогнозировать, за кого больше будет "топить" новообразованная фракция. Впрочем, "новый хозяин" Рабинович таким образом показал способность ангажировать новых членов в свои ряды на местном уровне. Что касается Вилкула, то потеря близких соратников, конечно, оказалась для него еще одной тяжелой имиджевой потерей. Тем более, если вспомнить, то еще два года назад Вилкул был основным оппонентом Борису Филатову на мэрских гонках, а уже сегодня имеет в два раза меньшую "укроповскую" фракцию. Впрочем, все может быть не так однозначно, как может казаться на первый взгляд. Трудно поверить, что такие близкие соратники, как, например, Сергеев, взяли и добровольно "подставили" Вилкула-младшего.

На сегодняшний сессий была создана еще одна фракция - "Наш край". В нее вошли депутаты из депутатской группы "За Днепропетровск", которую в народе прозвали не очень благозвучно - "ЗАД". Еще раньше именно из-за этих депутатов и произошел первый раскол во фракции "Оппоблока", когда после длительных попыток запустить работу нового состава горсовета они перешли на сторону так называемого промэрского большинства. Это - Руслан Вишневецкий, Василий Губерт, Олег Григорук, Наталья Демидова, Анжелика Пилипенко, Сергей Пустовой и Николай Царенко. Плюс один представитель "Гражданской силы" - Виталий Верба.

Так называемым "тушкам" теперь вновь придется кардинально менять риторику. Все помнят, что когда эти депутаты перебежали в коалицию Филатова, они заявляли, что остаются верными главным идеологическим скрепам "Оппозиционного блока" - в частности, против переименования Днепропетровска. Теперь они - члены фракции партии, которую тесно связывают с Банковой, и вынуждены будут объяснять избирателям свою непоследовательность.

Очевидно, уже вскоре станут известны мотивы, по которым "оппоблоковцы" перешли в другие фракции, и каким образом внутрипартийные "разборки" повлияют на расклады в сессионном зале.

Нельзя обойти вниманием и заявление о выходе из "Оппозиционного блока" Михаила Гликмана. Несмотря на то, что он не примкнул к какой-то фракции, оставшись внефракционным, поговаривают, что ему может "светить" какая-то должность.

В настоящее время можно констатировать тот факт, что мэрская коалиция в горсовете окрепла. Об этом свидетельствует и тот факт, что ранее во время голосования за конфликтные решения едва набирались необходимые 33 голоса, то теперь - менее 40. "Рекордный минимум" на последней сессии - 36.

В том, что последние события добавили позитивного настроения Филатову, свидетельствует и его поведение во время последних сессий. Он все меньше "троллит" политических оппонентов и даже позволяет себе ставить на место соратников. То есть мэрские коалиционные аппетиты временно удовлетворены, но проблема "тушек" остается актуальной. Ведь тот, кто перебежал один раз, сделает это и во второй раз.