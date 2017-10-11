Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Минувший вторник, вероятно, был еще не самым черным.



У осенней сессии ПАСЕ 2017 г. есть шансы стать самой трудной для Украины за всю историю участия нашей делегации в заседаниях. А ведь казалось, что сессия может быть очень удачной для Украины. В первый ее день наша делегация получила второе кресло председателя комитета: к возглавляющему комитет свободы слова Владимиру Арьеву (БПП) присоединилась Елена Сотник ("Самопоміч"), избранная председателем юридического комитета ПАСЕ. К тому же было известно, что чересчур пророссийский председатель ПАСЕ Педро Аграмунт после длительных скандалов наконец-то подал в отставку и на осенней сессии ему изберут замену (хоть и временную).

Однако оказалось, что высказывание "да мало ли в Бразилии Педров", относится не только к латиноамериканской стране. И дело тут не столько в том, что Аграмунта до январской сессии будет замещать представитель Кипра Стелла Кириакидес, тогда как украинская делегация голосовала за представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса, о котором Леонид Емец написал так: "Личный друг Немцова, категорический противник агрессии России и враг режима Путина".

Позицию госпожи Кириакидес относительно российской агрессии в Украине называют скорее нейтральной. И хотя, по словам украинского делегата в ПАСЕ Борислава Березы, "это не то, что нужно сейчас Украине", первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что наша делегация "готова активно сотрудничать с ней ради возвращения доверия к ПАСЕ". Она также добавила, что в своей первой речи Стелла Кириакидес заявила, что ее приоритет - борьба с коррупцией. По мнению украинской делегации, "это актуальная тема в контексте политической коррупции", которую "развела РФ во всех международных институциях".

Не стоит только забывать, что коррупция - это и наша головная боль. И если действительно, как предполагает еще один украинский народный депутат Владислав Голуб, "эту сессию на самом деле готовили под то, чтобы уже на следующую сессию состоялось возвращение России", именно нашей делегации, вполне возможно, придется отбиваться от антикоррупционной активности нового председателя ПАСЕ. Не успевая при этом реагировать на происки пророссийских "полезных Педров", направленные на возвращение российской делегации уже на январскую сессию - как раз за пару месяцев до президентских выборов в РФ.

А таких происков следует ожидать в довольно больших количествах. Пока что наиболее тревожным звонком стало распространенное главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым заявление о том, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается финансовым шантажом склонить ПАСЕ к снятию санкций с российской делегации. По словам Арьева, Ягланд заявил фракции Европейской народной партии, что "после отказа России вносить членские взносы перед организацией два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы". Некоторые члены украинской делегации, например вышеупомянутый Владислав Голуб, уже заявили, что в случае возвращения российской делегации до того момента, как она исправит то, из-за чего была выставлена за дверь в 2014 г. (то есть пока не вернет Крым), свою деятельность в ПАСЕ приостановит уже Украина.

Обвинения пресс-секретаря Ягланда Дэниэла Хольтгена в том, что Арьев исказил слова генсека СЕ, только показали еще большую опасность ситуации. Ведь, по словам Хольтгена, "решение о присутствии России в ПАСЕ было бы важным из-за голосования за руководящие должности Совета Европы, за генерального секретаря организации, за комиссара Совета Европы по правам человека, а также судей Европейского суда по правам человека" (спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко действительно заявила недавно, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека, если преемник Аграмунта будет избран без участия представителей этих милых лиц из Москвы).

Слова пресс-секретаря означают как минимум готовность ПАСЕ оглядываться в вопросах защиты прав человека на страну, которая их постоянно нагло, цинично, да еще и показательно нарушает. Что ставит под вопрос способность отстаивать их самим Советом Европы.

Но настоящую бурю в украинском информационном пространстве породило выступление президента Чехии Милоша Земана и его заявление о том, что Украине пора смириться с потерей Крыма, приняв взамен финансовую или нефтегазовую компенсацию. Многих возмутило не столько само выступление давно уже заслужившего репутацию "русской консервы" Земана, от которого открещиваются очень многие из его соотечественников (в том числе и входящие в правительство). А то, что его слова о необходимости "купить" согласие Киева на аннексию Крыма не встретили никакого возмущения у представителей ПАСЕ.

Как уже писала ДС, после выступления чешского президента "слово брали депутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии, но ни один из них не поднял эту тему, выбирая другие вопросы для чешского гостя". А вот когда очередь дошла до Владислава Голуба, председательствующий объявил, что время исчерпано, несмотря на то, что до завершения сессии еще оставалось около 5 минут. Следует отметить, что вел заседание исполняющий обязанности главы ПАСЕ Роджер Гейл, который накануне его заявил, что решение Кремля урезать финансирование ПАСЕ "несет беспрецедентные проблемы для организации".

Все это показывает, что украинской делегации следует быть готовой к серьезному противостоянию с европейскими "полезными Педрами" и в среду, в день выступления в ПАСЕ президента Украины, и особенно в четверг, когда будут обсуждать наш новый закон об образовании (Борислав Береза во вторник в эфире одного из украинских телеканалов обрушился с критикой на наших дипломатов за то, что до сих пор нет перевода этого документа хотя бы на английский). А также в любой другой момент, когда кто-то из "Педров" захочет протащить решение о возврате в зал делегации из страны-агрессора.