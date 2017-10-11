Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Да мало ли в ПАСЕ Педров?" Почему нынешняя сессия - самая жаркая для Украины

11:56 11.10.2017 |

Политика

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Минувший вторник, вероятно, был еще не самым черным.

У осенней сессии ПАСЕ 2017 г. есть шансы стать самой трудной для Украины за всю историю участия нашей делегации в заседаниях. А ведь казалось, что сессия может быть очень удачной для Украины. В первый ее день наша делегация получила второе кресло председателя комитета: к возглавляющему комитет свободы слова Владимиру Арьеву (БПП) присоединилась Елена Сотник ("Самопоміч"), избранная председателем юридического комитета ПАСЕ. К тому же было известно, что чересчур пророссийский председатель ПАСЕ Педро Аграмунт после длительных скандалов наконец-то подал в отставку и на осенней сессии ему изберут замену (хоть и временную).

Однако оказалось, что высказывание "да мало ли в Бразилии Педров", относится не только к латиноамериканской стране. И дело тут не столько в том, что Аграмунта до январской сессии будет замещать представитель Кипра Стелла Кириакидес, тогда как украинская делегация голосовала за представителя Литвы Эмануэлиса Зингериса, о котором Леонид Емец написал так: "Личный друг Немцова, категорический противник агрессии России и враг режима Путина".

Позицию госпожи Кириакидес относительно российской агрессии в Украине называют скорее нейтральной. И хотя, по словам украинского делегата в ПАСЕ Борислава Березы, "это не то, что нужно сейчас Украине", первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко заявила, что наша делегация "готова активно сотрудничать с ней ради возвращения доверия к ПАСЕ". Она также добавила, что в своей первой речи Стелла Кириакидес заявила, что ее приоритет - борьба с коррупцией. По мнению украинской делегации, "это актуальная тема в контексте политической коррупции", которую "развела РФ во всех международных институциях".

Не стоит только забывать, что коррупция - это и наша головная боль. И если действительно, как предполагает еще один украинский народный депутат Владислав Голуб, "эту сессию на самом деле готовили под то, чтобы уже на следующую сессию состоялось возвращение России", именно нашей делегации, вполне возможно, придется отбиваться от антикоррупционной активности нового председателя ПАСЕ. Не успевая при этом реагировать на происки пророссийских "полезных Педров", направленные на возвращение российской делегации уже на январскую сессию - как раз за пару месяцев до президентских выборов в РФ.

А таких происков следует ожидать в довольно больших количествах. Пока что наиболее тревожным звонком стало распространенное главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым заявление о том, что генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд пытается финансовым шантажом склонить ПАСЕ к снятию санкций с российской делегации. По словам Арьева, Ягланд заявил фракции Европейской народной партии, что "после отказа России вносить членские взносы перед организацией два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы". Некоторые члены украинской делегации, например вышеупомянутый Владислав Голуб, уже заявили, что в случае возвращения российской делегации до того момента, как она исправит то, из-за чего была выставлена за дверь в 2014 г. (то есть пока не вернет Крым), свою деятельность в ПАСЕ приостановит уже Украина.

Обвинения пресс-секретаря Ягланда Дэниэла Хольтгена в том, что Арьев исказил слова генсека СЕ, только показали еще большую опасность ситуации. Ведь, по словам Хольтгена, "решение о присутствии России в ПАСЕ было бы важным из-за голосования за руководящие должности Совета Европы, за генерального секретаря организации, за комиссара Совета Европы по правам человека, а также судей Европейского суда по правам человека" (спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко действительно заявила недавно, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека, если преемник Аграмунта будет избран без участия представителей этих милых лиц из Москвы).

Слова пресс-секретаря означают как минимум готовность ПАСЕ оглядываться в вопросах защиты прав человека на страну, которая их постоянно нагло, цинично, да еще и показательно нарушает. Что ставит под вопрос способность отстаивать их самим Советом Европы.

Но настоящую бурю в украинском информационном пространстве породило выступление президента Чехии Милоша Земана и его заявление о том, что Украине пора смириться с потерей Крыма, приняв взамен финансовую или нефтегазовую компенсацию. Многих возмутило не столько само выступление давно уже заслужившего репутацию "русской консервы" Земана, от которого открещиваются очень многие из его соотечественников (в том числе и входящие в правительство). А то, что его слова о необходимости "купить" согласие Киева на аннексию Крыма не встретили никакого возмущения у представителей ПАСЕ.

Как уже писала ДС, после выступления чешского президента "слово брали депутаты из Франции, Армении, Великобритании и Сербии, но ни один из них не поднял эту тему, выбирая другие вопросы для чешского гостя". А вот когда очередь дошла до Владислава Голуба, председательствующий объявил, что время исчерпано, несмотря на то, что до завершения сессии еще оставалось около 5 минут. Следует отметить, что вел заседание исполняющий обязанности главы ПАСЕ Роджер Гейл, который накануне его заявил, что решение Кремля урезать финансирование ПАСЕ "несет беспрецедентные проблемы для организации".

Все это показывает, что украинской делегации следует быть готовой к серьезному противостоянию с европейскими "полезными Педрами" и в среду, в день выступления в ПАСЕ президента Украины, и особенно в четверг, когда будут обсуждать наш новый закон об образовании (Борислав Береза во вторник в эфире одного из украинских телеканалов обрушился с критикой на наших дипломатов за то, что до сих пор нет перевода этого документа хотя бы на английский). А также в любой другой момент, когда кто-то из "Педров" захочет протащить решение о возврате в зал делегации из страны-агрессора.
 

ПО РУБРИКАМ

15:10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,5285 грн

12:56 ОВГЗ в об­ра­ще­нии по сум­ме ос­нов­но­го дол­га на 11 ок­тяб­ря

12:47 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 24,9 млрд гри­вен и $547 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

12:41 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре НБУ при­влек 1 995,2 млрд гри­вен средств бан­ков

11:45 Япон­ский ин­декс Nikkei за­крыл­ся на мак­си­му­ме бо­лее чем за 20 лет

11:09 Зо­ло­то кор­рек­ци­он­но сни­жа­ет­ся 11 ок­тяб­ря на си­ту­а­ции с на­ло­го­вой ре­фор­мой в США

11:03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 11 ок­тяб­ря

10:32 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 10.10.2017

10:28 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 11.10.17

10:24 НБУ про­дал 10 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 8 697 млн гри­вен

10:18 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 10 ок­тяб­ря уве­ли­чил­ся на $15,3 млн до $152,2 млн

09:23 Курс дол­ла­ра ко­леб­лет­ся 11 ок­тяб­ря пе­ред пуб­ли­ка­ци­ей про­то­ко­ла ФРС и дан­ных по ин­фля­ции в США

09:17 В сен­тяб­ре кре­ди­ты бан­ков эко­но­ми­ке уве­ли­чи­лись на 1,7% до 973 млрд гри­вен

09:05 В сен­тяб­ре вкла­ды на­се­ле­ния в бан­ках уве­ли­чи­лись на 2,6% до 441 млрд гри­вен

07:51 Крип­то­ва­лют­ная ком­па­ния вы­ку­пи­ла стра­ни­цу в Wall Street Journal, чтобы вы­сме­ять Джей­ми Дай­мо­на

• дальше…

14:58 "Нафтогаз" націли­вся на за­кор­донні ак­ти­ви "Газпрому"

14:52 Це­ны на нефть про­дол­жа­ют по­вы­шать­ся 11 ок­тяб­ря, Brent под­ня­лась до $56,82 за бар­рель

14:49 При­вле­че­ние ев­ро­пей­ской ком­па­нии к управ­ле­нию ГТС Укра­и­ны яв­ля­ет­ся не­об­хо­ди­мым усло­ви­ем со­хра­не­ния тран­зи­та – гла­ва пред­ста­ви­тель­ства ЕС

12:47 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре Мин­фин при­влек в гос­бюд­жет 24,9 млрд гри­вен и $547 млн за счет раз­ме­ще­ния ОВГЗ

12:36 За 9 ме­ся­цев ФГИ про­дал объ­ек­тов ма­лой при­ва­ти­за­ции на сум­му бо­лее 112 млн гри­вен

11:37 Це­ны на СУГ 11 ок­тяб­ря пе­ре­ста­ли сни­жать­ся

11:35 Це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во 11 ок­тяб­ря при­оста­но­ви­ли рост

09:32 Но­вые тре­бо­ва­ния: укра­ин­ских стро­и­те­лей за­ста­вят от­ве­чать за каж­дый кир­пич

09:17 В сен­тяб­ре кре­ди­ты бан­ков эко­но­ми­ке уве­ли­чи­лись на 1,7% до 973 млрд гри­вен

10.10 Бо­рясь с ре­фор­мой финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, лю­дей пы­та­ют­ся пу­гать и ма­ни­пу­ли­ро­вать ими

• дальше…

12:32 По­че­му США и Тур­ция об­ре­че­ны на друж­бу

09:54 Пре­мьер Че­хии рас­кри­ти­ко­вал сло­ва пре­зи­ден­та Зе­ма­на о Кры­ме

08:22 Ка­та­лон­ская рес­пуб­ли­ка анон­си­ро­ва­на, но не про­воз­гла­ше­на

08:11 Ки­бер­раз­вед­ка Из­ра­и­ля бо­лее двух лет на­зад об­на­ру­жи­ла, что софт Кас­пер­ско­го со­дер­жит ла­зей­ки для ки­бер­шпи­о­на­жа

07:39 МВФ про­гно­зи­ру­ет Ве­не­су­э­ле па­де­ние ВВП и ин­фля­цию бо­лее чем в 2300%

07:29 Ва­шинг­тон при­сту­пил к от­мене пла­на Оба­мы по за­щи­те кли­ма­та

10.10 Ка­та­ло­ния от­ло­жи­ла объ­яв­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти от Ис­па­нии

10.10 Что Ки­ев вы­иг­ры­ва­ет от ссор Эр­до­га­на с Брюс­се­лем, Ва­шинг­то­ном и Моск­вой

10.10 Тур­ция огра­ни­чи­ла по­став­ки про­до­воль­ствия из Рос­сии

10.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 ок­тяб­ря 2017 го­да

10.10 20 са­мых быст­ро­рас­ту­щих го­ро­дов ми­ра

10.10 Мор­ков­ка для Моск­вы: ку­пит ли Эр-Ри­яд рос­сий­ские С-400?

10.10 Ве­ли­ко­бри­та­ния мо­жет вый­ти из ЕС без до­го­во­ра с Брюс­се­лем

10.10 СБ ООН за­пре­тил че­ты­рем су­дам за­хо­дить во все пор­ты ми­ра

09.10 Опол­чен­цы в за­коне. За­чем Пу­ти­ну лич­ная гвар­дия из бо­е­ви­ков Дон­бас­са

• дальше…

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

02.10 В этом го­ду в Ки­е­ве нач­нет­ся стро­и­тель­ство пе­ше­ход­но­го «лег­ко­го» мо­ста

29.09 Меж­ду­на­род­ные ком­па­нии го­то­вы вло­жить $500 млн в парк раз­вле­че­ний в Гид­ро­пар­ке в Ки­е­ве - Клич­ко

27.09 Укра­и­на в еже­год­ном рей­тин­ге кон­ку­рен­то­спо­соб­но­сти WEO под­ня­лась на 81-е ме­сто

22.09 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

• дальше…

15:03 По­ро­шен­ко ис­клю­чил воз­мож­ность ре­фе­рен­ду­ма по Кры­му

11:56 "Да ма­ло ли в ПАСЕ Пе­дров?" По­че­му ны­неш­няя сес­сия - са­мая жар­кая для Укра­и­ны

10.10 Бо­рясь с ре­фор­мой финан­со­во­го мо­ни­то­рин­га, лю­дей пы­та­ют­ся пу­гать и ма­ни­пу­ли­ро­вать ими

10.10 Что Ки­ев вы­иг­ры­ва­ет от ссор Эр­до­га­на с Брюс­се­лем, Ва­шинг­то­ном и Моск­вой

10.10 Дет­ская бо­лезнь пра­виз­ны. По­мо­жет ли на­цио­на­ли­сти­че­ский ма­невр ам­би­ци­ям Са­до­во­го

09.10 Лу­цен­ко: за­каз­чи­ком убий­ства Во­ро­нен­ко­ва был под­кон­троль­ный ФСБ РФ кри­ми­наль­ный ав­то­ри­тет Тю­рин, быв­ший граж­дан­ский муж Мак­са­ко­вой

09.10 Укра­и­ну с офи­ци­аль­ным ви­зи­том по­се­тит пре­зи­дент Тур­ции

09.10 Но­вый по­сол США в Москве на­звал Укра­и­ну клю­чом к улуч­ше­нию от­но­ше­ний с РФ

09.10 По­че­му встре­ча Вол­ке­ра и Сур­ко­ва долж­на рас­стро­ить Пу­ти­на

09.10 В 2020 го­ду в Укра­ине впер­вые прой­дет ПА НАТО, - де­пу­тат Ра­ды Фриз

07.10 Что На­са­ли­ку со­ве­ту­ет Зю­ков, сы­на ко­то­ро­го по­до­зре­ва­ют в про­да­же уг­ля "ЛНР" в Поль­шу

06.10 По­че­му скан­даль­ные за­ко­ны по Дон­бас­су уда­лось при­нять лег­ко

06.10 Во­ен­ное при­сут­ствие РФ на Дон­бас­се не вы­зы­ва­ет со­мне­ний, нет не­об­хо­ди­мо­сти предо­став­лять до­ка­за­тель­ства США - Вол­кер

06.10 По­ро­шен­ко: За­ко­но­про­ект по вос­ста­нов­ле­нию су­ве­ре­ни­те­та Укра­и­ны на Дон­бас­се клю­че­вым про­воз­гла­ша­ет мир­ный, по­ли­ти­ко-ди­пло­ма­ти­че­ский путь

06.10 Воз­мож­ность вы­пол­не­ния за­ко­на по "осо­бо­му статусу" ОРДЛО обу­слов­ле­на ря­дом тре­бо­ва­ний к РФ - По­ро­шен­ко

• дальше…

13:26 Samsung на­учит та­ч­па­ды но­ут­бу­ков рас­по­зна­вать бес­кон­такт­ные же­сты

10:15 Cortana бу­дет сле­дить за пе­ре­пиской поль­зо­ва­те­лей Skype

09:47 Пол­но­стью бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Bose SoundSport Free сто­ят по­чти на 100 дол­ла­ров боль­ше Apple AirPods

08:11 Ки­бер­раз­вед­ка Из­ра­и­ля бо­лее двух лет на­зад об­на­ру­жи­ла, что софт Кас­пер­ско­го со­дер­жит ла­зей­ки для ки­бер­шпи­о­на­жа

10.10 Google за­пла­ти­ла $7,2 мил­ли­ар­да Apple и Android-про­из­во­ди­те­лям за свое по­ис­ко­вое по­ле

10.10 Microsoft и General Electric бу­дут по­вы­шать эф­фек­тив­ность ра­бо­ты вет­ря­ных элек­тро­стан­ций

09.10 Ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли об­лач­ные сер­ви­сы Amazon для скры­то­го май­нин­га бит­ко­и­на

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

09.10 Пла­теж­ные дан­ные бу­дут хра­нить­ся в бра­у­зе­ре на­по­до­бие па­ро­лей

09.10 Смарт­фон BlackBerry Motion с ак­ку­му­ля­то­ром в 4000 мА·ч и за­щи­той от во­ды оце­ни­ли в 460 дол­ла­ров

09.10 Toyota скре­сти­ла фур­гон с вне­до­рож­ни­ком

09.10 Google Home най­дёт за­те­ряв­ший­ся в до­ме смарт­фон

07.10 Но­вой ма­ши­ной Бэт­ме­на станет кон­цеп­ту­аль­ный су­пер­кар Mercedes-AMG

07.10 Го­ло­со­вой по­мощ­ник Alexa поз­во­ля­ет ча­стич­но управ­лять ав­то­мо­би­ля­ми Nissan

06.10 Airbus под­твер­жда­ет на­ме­ре­ние в бу­ду­щем го­ду при­сту­пить к лет­ным ис­пы­та­ни­ям воз­душ­но­го так­си CityAirbus

• дальше…

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

25.09 Apple и Google ста­ли са­мы­ми до­ро­ги­ми брен­да­ми пя­тый год под­ряд

22.09 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно