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Каталонская республика анонсирована, но не провозглашена
08:22 11.10.2017 |
Глава Каталонии анонсировал независимость своего региона, основываясь на результатах незаконного референдума, но отделяться от Испании не спешит. DW разбиралась почему.
Карлес Пучдемон, председатель Женералитата, органа каталонского самоуправления, включающего региональный парламент и правительство, анонсировал 10 октября перед каталонскими депутатами создание независимой республики. Однако он тут же объявил, что официальное провозглашение ее суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и на котором 38 процентов каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса, высказались за суверенитет. Этот референдум был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.
Что касается приостановки процесса отделения, то каталонский лидер сослался на необходимость сесть за стол переговоров с правительством Испании "для диалога", чтобы "полюбовно решить" спорные вопросы. Этого якобы требуют обстоятельства, многие каталонцы и европейские лидеры.
Однако подобная "дорожная карта" обретения Каталонией независимости отвергается испанским правительством, заявляющим, что не допустит развала государства: ни сейчас, ни через несколько недель. Она же, судя по первым откликам, резко критикуется оппозиционными силами Испании - Испанской социалистической рабочей партией и центристской партией "Граждане". Ее лидеры изъявили готовность поддержать центральное правительство во всех мерах, направленных на сохранение целостности государства.
"Дорожная карта" сторонников независимости
"В этом предложении Пучдемона я не нахожу ничего нового", - заявила в беседе с DW политолог Мария дель Кармен Родригес, научный сотрудник мадридского Центра политических исследований. О своем намерении анонсировать независимость, а потом обсуждать с центральным правительством детали отделения сторонники независимости говорили еще несколько лет назад. Новое в этом вопросе лишь желание привлечь к переговорам неких международных посредников, "учитывая жесткую отрицательную позицию испанских властей в вопросе о суверенитете".
Политолог отметила, что заявление Пучдемона о независимости и его "дорожная карта" вызвала даже более резкую реакцию правительства, чем можно было ожидать. Одновременно его "карта" разочаровала каталонских сепаратистов-радикалов, которые надеялись уже сегодня отпраздновать "историческую дату". Так что, каталонский лидер "оказался между двух огней": его критикуют как сторонники независимости, так и ее противники, резюмировала политолог.
Жесткое предупреждение
Возможные действия правительства в случае официального объявления независимости пояснил пресс-секретарь правящей Народной партии (НП) Пабло Касадо. В его заявлениях, в первую очередь, обращает на себя внимание изменение тона НП и правительства. Так, если раньше они называли своих каталонских оппонентов "сторонниками независимости", то теперь употребляется термин "мятежники". Касадо отметил, что лидер партии и премьер-министр Мариано Рахой "готов применить все положения, предусмотренные конституцией и уголовным кодексом, для недопущения каталонской независимости".
Представитель НП обещал, что правительство будет действовать "твердой рукой, без комплексов", что "инициаторы независимости могут попасть в тюрьму" и, в любом случае, "им ничего не сойдет с рук". Касадо напомнил о трагической судьбе каталонского лидера Льюиса Компаниса, который провозгласил независимость Каталонии в 1934 году, за что поплатился жизнью. Затем пресс-секретарь НП полностью исключил какое-либо международное посредничество в конфликте между Испанией и Каталонией, подчеркнув, что речь идет о сугубо внутреннем деле" испанцев. К тому же, правительству в подобной ситуации "не о чем договариваться с мятежниками".
Поступить по закону
"Конечно, сравнение с Компанисом несколько утрировано, - отметил в беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Антонио Лосада. - В Испании давно нет смертной казни. Однако, такие деяния как мятеж, в организации которого может быть обвинен Пучдемон, если все же объявит независимость, карается 30 годами заключения". Кроме того, на всех членов каталонской администрации уже заведено дело за проведение референдума. Они обвиняются в неподчинении суду, запретившему голосование, превышении служебных полномочий и нецелевом использовании госсредств. Если два первых правонарушения наказываются штрафом, то последнее - сроком до 8 лет лишения свободы, заключил юрист.
Но взятие под стражу руководителя Каталонии по обвинению в мятеже - это лишь часть мер, которые может принять правительство, отмечает газета АВС. Основная мера - это введение прямого правления в регионе с предварительной заморозкой его автономных прав и полномочий. Как заявил газете профессор конституционного права Мадридского университета Хорхе де Эстебан, "правительство в виду складывающейся ситуации имеет все основания действовать самым решительным образом".
Речь, по мнению АВС, идет о ведении в действие 155 статьи испанской конституции. Она подразумевает в случае отказа того или иного региона подчиняться испанскому законодательству введение прямого правления из центра. При этом распускаются все органы регионального самоуправления: правительство и парламент. Они лишаются прав управлять местными финансами, полицией, системой медобслуживания, образования и так далее. Но сначала Конституционный суд Испании отменит "дорожную карту" Пучдемона.
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