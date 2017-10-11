Каталонская республика анонсирована, но не провозглашена

Глава Каталонии анонсировал независимость своего региона, основываясь на результатах незаконного референдума, но отделяться от Испании не спешит. DW разбиралась почему.

Карлес Пучдемон, председатель Женералитата, органа каталонского самоуправления, включающего региональный парламент и правительство, анонсировал 10 октября перед каталонскими депутатами создание независимой республики. Однако он тут же объявил, что официальное провозглашение ее суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и на котором 38 процентов каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса, высказались за суверенитет. Этот референдум был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.

Что касается приостановки процесса отделения, то каталонский лидер сослался на необходимость сесть за стол переговоров с правительством Испании "для диалога", чтобы "полюбовно решить" спорные вопросы. Этого якобы требуют обстоятельства, многие каталонцы и европейские лидеры.

Однако подобная "дорожная карта" обретения Каталонией независимости отвергается испанским правительством, заявляющим, что не допустит развала государства: ни сейчас, ни через несколько недель. Она же, судя по первым откликам, резко критикуется оппозиционными силами Испании - Испанской социалистической рабочей партией и центристской партией "Граждане". Ее лидеры изъявили готовность поддержать центральное правительство во всех мерах, направленных на сохранение целостности государства.

"Дорожная карта" сторонников независимости

"В этом предложении Пучдемона я не нахожу ничего нового", - заявила в беседе с DW политолог Мария дель Кармен Родригес, научный сотрудник мадридского Центра политических исследований. О своем намерении анонсировать независимость, а потом обсуждать с центральным правительством детали отделения сторонники независимости говорили еще несколько лет назад. Новое в этом вопросе лишь желание привлечь к переговорам неких международных посредников, "учитывая жесткую отрицательную позицию испанских властей в вопросе о суверенитете".

Политолог отметила, что заявление Пучдемона о независимости и его "дорожная карта" вызвала даже более резкую реакцию правительства, чем можно было ожидать. Одновременно его "карта" разочаровала каталонских сепаратистов-радикалов, которые надеялись уже сегодня отпраздновать "историческую дату". Так что, каталонский лидер "оказался между двух огней": его критикуют как сторонники независимости, так и ее противники, резюмировала политолог.

Жесткое предупреждение

Возможные действия правительства в случае официального объявления независимости пояснил пресс-секретарь правящей Народной партии (НП) Пабло Касадо. В его заявлениях, в первую очередь, обращает на себя внимание изменение тона НП и правительства. Так, если раньше они называли своих каталонских оппонентов "сторонниками независимости", то теперь употребляется термин "мятежники". Касадо отметил, что лидер партии и премьер-министр Мариано Рахой "готов применить все положения, предусмотренные конституцией и уголовным кодексом, для недопущения каталонской независимости".

Представитель НП обещал, что правительство будет действовать "твердой рукой, без комплексов", что "инициаторы независимости могут попасть в тюрьму" и, в любом случае, "им ничего не сойдет с рук". Касадо напомнил о трагической судьбе каталонского лидера Льюиса Компаниса, который провозгласил независимость Каталонии в 1934 году, за что поплатился жизнью. Затем пресс-секретарь НП полностью исключил какое-либо международное посредничество в конфликте между Испанией и Каталонией, подчеркнув, что речь идет о сугубо внутреннем деле" испанцев. К тому же, правительству в подобной ситуации "не о чем договариваться с мятежниками".

Поступить по закону

"Конечно, сравнение с Компанисом несколько утрировано, - отметил в беседе с DW член мадридской коллегии адвокатов Антонио Лосада. - В Испании давно нет смертной казни. Однако, такие деяния как мятеж, в организации которого может быть обвинен Пучдемон, если все же объявит независимость, карается 30 годами заключения". Кроме того, на всех членов каталонской администрации уже заведено дело за проведение референдума. Они обвиняются в неподчинении суду, запретившему голосование, превышении служебных полномочий и нецелевом использовании госсредств. Если два первых правонарушения наказываются штрафом, то последнее - сроком до 8 лет лишения свободы, заключил юрист.

Но взятие под стражу руководителя Каталонии по обвинению в мятеже - это лишь часть мер, которые может принять правительство, отмечает газета АВС. Основная мера - это введение прямого правления в регионе с предварительной заморозкой его автономных прав и полномочий. Как заявил газете профессор конституционного права Мадридского университета Хорхе де Эстебан, "правительство в виду складывающейся ситуации имеет все основания действовать самым решительным образом".

Речь, по мнению АВС, идет о ведении в действие 155 статьи испанской конституции. Она подразумевает в случае отказа того или иного региона подчиняться испанскому законодательству введение прямого правления из центра. При этом распускаются все органы регионального самоуправления: правительство и парламент. Они лишаются прав управлять местными финансами, полицией, системой медобслуживания, образования и так далее. Но сначала Конституционный суд Испании отменит "дорожную карту" Пучдемона.