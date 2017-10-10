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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Детская болезнь правизны. Поможет ли националистический маневр амбициям Садового

17:37 10.10.2017 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

"Поправение" партии "Самопоміч" открывает перед ней некоторые новые возможности, но и несет при этом не меньшие риски.

Последние события политической жизни Украины, в частности, "прорыв Саакашвили", голосование за закон о реинтеграции Донбасса и разворачивание кампании по возвращению Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины, обозначили достаточно любопытную тенденцию заметного "поправения" политической силы Андрея Садового "Самопоміч".

Обусловленная тактической целесообразностью необходимость для патриотически-популистской части украинской оппозиции быть или хотя бы казаться большими патриотами, чем президент Петр Порошенко и его партнеры из "партии войны" - "Народного фронта", выводит изначально либеральную и реформаторскую "Самопоміч" на электоральное поле их заклятых друзей из "Свободы", "Правого сектора" и "Национального корпуса", где, как не трудно догадаться, и так достаточно тесно. Все это открывает перед политсилой Садового некоторые новые возможности, но и несет при этом не меньшие риски.

Как известно, "Самопоміч" прошла в 2014 г. в парламент, используя старый добрый прием украинской политической игры, условно называемый "третья сила". Позиционируя себя как "продвинутых" евроинтеграторов, либералов, технократов и антикоррупционеров, не запачканных работой во власти, партия Садового составила некую альтернативу и пророссийским экс-"регионалам", и поднадоевшим деятелям из национал-демократического движения.

При этом спешка, с которой партия готовилась к выборам, вынудила их не слишком тщательно подбирать кадры, что до сих пор рождает периодические скандалы. За три года каденции парламентская фракция "Самопомочі" потеряла ровно четверть личного состава. Последний случай произошел буквально на днях, когда из-за особого мнения по вопросу реинтеграции Донбасса из фракции изгнали Наталью Веселову. Кстати, такая вот непримиримость к альтернативным точкам зрения - один из симптомов "поправения".

Все остальные симптомы также на поверхности. Это и знаменитая акция по блокаде "торговли на крови" с оккупированным Донбассом, и категоричное неприятие Минских соглашений и любых, пусть и чисто формальных компромиссов в вопросе войны на Донбассе, и странные как для респектабельных политиков акции прямого действия вроде голодовки Березюка и Сыроед, и все чаще звучащая из уст "самопомічників" осторожная антизападная риторика.

Такое "поправение" является естественным следствием выхода "Самопомочі" из коалиции и перехода в оппозицию к Порошенко. Играть в продвинутых прозападных реформаторов в качестве оппозиции к прозападному реформатору Порошенко может для "Самопомочі" и было бы возможно, если бы они отметились хоть какими-то реформаторскими инициативами, а на одной лишь вычурной и бессмысленной демагогии Олега Березюка и Оксаны Сыроед далеко не уедешь. Да и интеллигентный оппозиционер - это слишком скучно для избирателя, а потому быть "непримиримым ультрапатриотом" куда выгоднее.

И теперь мы наблюдаем, как "Самопоміч" все ближе и ближе подбирается к нише "Свободы" - своего главного конкурента на малой родине во Львове. Но если раньше Садовый был как бы интеллигентной и разумной альтернативой агрессивным, бескомпромиссным и невзвешенным "свободовцам", то теперь разницу между этими партиями в некоторых вопросах заметить очень сложно.

Планы на будущее в этой связи у партии Садового можно предположить следующие. Учитывая, что главные фишки "Самопомочі" 2014 г. неактуальны - их лица уже не новые, а реформаторских инициатив от них никто не дождался, орлы Садового, похоже, всерьез рассчитывают повторить подвиг "Свободы" 2012 г., когда националисты на волне ненависти к обнаглевшим "регионалам" сумели привести фракцию в парламент с очень неплохим как для них результатом.
Сегодня ситуация некоторым образом схожа. Есть определенная усталость и неудовлетворенность от действий нынешней власти, а вместе с ней и соблазн поддаться на ультрапатриотическую риторику в надежде на радикальные решения. Вот только дважды войти в одну и ту же реку, как известно, невозможно, и шансы "Самопомочі" повторить подвиг "Свободы" не слишком велики, тем более что его повторения жаждет и сама "Свобода", которая никуда не делась, а вместе с ней и другие партии правого крыла, в том числе и серьезно выросший "Нацкорпус" Андрея Билецкого.

Но сильная конкуренция не единственная преграда на пути реализации этого плана. Как бы не нагнетали истерию о "внутренней оккупации" и "зраде" националисты, Порошенко - это далеко не Янукович, а БПП совсем не "регионалы", и если за "Свободу" в 2012-м голосовали после знаменитого побоища во время ратификации Харьковских соглашений во многом в расчете, что кто-то наконец-то набьет "регионалам" в Раде морды, то сейчас и аналог Харьковских соглашений - законы о реинтеграции Донбасса - в сравнение с ними не идет, и драку при их принятии дракой не назовешь. В общем, число избирателей, мечтающих, чтобы БПП и "фронтовикам" в парламенте "били морды", до критической отметки никак не дотягивает. Да и, несмотря на все "поправение", "Самопоміч" все также остается собранием интеллигентных демагогов, физически неспособных бить кому-либо морды. Главным героем парламентской "реинтеграции" стал как раз "свободовец" Левченко, а не его партнер по дымовым шашкам из "Самопомочі" Семенченко. Последний, кстати, как поговаривают в кулуарах, сам получил пару тумаков от "фронтовика" Тетерука. Так что перспективы "Самопомочі" занять нишу "Свободы" и им подобных не слишком впечатляют.

Отдельным небезынтересным аспектом метаморфоз "Самопомочі" является их влияние на президентские амбиции лидера партии Садового. Последний своего желания возглавить страну никогда слишком сильно не скрывал, но за последние годы в этом вопросе у Андрея Ивановича все меньше оснований для оптимизма. Первой его ошибкой было то, что он попытался усидеть сразу на двух стульях - регионального политика во Львове и всеукраинского политика с президентскими амбициями. Второй, плавно вытекающий из первого, - неспособность разобраться с мусорной проблемой во Львове. И если за два года направление эволюции "Самопомочі" не изменится, а Садовый все же решится пойти на выборы, то он будет штурмовать Банковую в качестве кандидата-националиста, что вряд ли пойдет ему на пользу.

Во-первых, Садовый, как ни крути, слишком интеллигентен для патриота-радикала и будет в этой роли неубедителен. Во-вторых, опять же его ждет слишком жесткая конкуренция от того же Тягнибока, Билецкого, Яроша и в чем-то Ляшко. Ну и, в-третьих, образом ультрапатриота Садовый загоняет себя в роль технического кандидата, ведь он лишь подыграет Порошенко в его попытке переизбраться на второй срок. Чем сильнее будут дробиться голоса за патриотических и ультрапатриотических альтернативных Порошенко кандидатов, тем больше шансов, что Петр Алексеевич выйдет во второй тур вместе с кем-то пророссийским. И тогда все избиратели Садового хочешь не хочешь, а будут вынуждены голосовать за ненавистного "барыгу", ведь чем заканчиваются игры в "протывсихив", мы все прекрасно знаем на примере Януковича.

Ну и напоследок еще одна деталь: сползанием в правый край и Садовый лично, и его "Самопоміч" загоняют себя назад во львовское или галичанское политическое "гетто", из которого партия львовского мэра так убедительно выпрыгнула во всеукраинскую политику. Очень может быть, что "Самопоміч" закончит так же, как и начала, вернувшись на малую родину.
 

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