В Украине возобновился интерес к «чистой» энергетике

Игорь Орел / УНИАН

По итогам года ожидается ввод в эксплуатацию рекордных для нашей страны 500-600 МВт мощностей «альтернативки». К модному тренду подключились даже частные домохозяйства, активно устанавливающие солнечные электростанции.

В Украине в январе-сентябре 2017 года было введено 201,9 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики. Скромный результат, но это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, общая установленная мощность «альтернативки» с начала этого года в нашей стране выросла на 18% и составляет теперь 1320 МВт.

О таких темпах последние несколько лет можно было только мечтать. При этом доля возобновляемой энергетики в общем балансе пока занимает ничтожно малые 1,6%.

Удалось ли государству создать тепличные условия для развития этого сектора в Украине, а также побороть сложившиеся мнение о коррупционности отечественной «альтернативной» энергетики?

Во-первых, в Украине действует один из самых высоких «зеленых» тарифов в Европе, который также значительно выше, чем для других видов отечественной генерации: до 17 евроцентов за 1 кВт-ч, что в переводе - около 5,3 грн за 1 кВт-ч. Кроме этого, Украина гарантирует покупку электроэнергии по этому спецтарифу до 2030 года.

Во-вторых, после Революции достоинства была ликвидирована норма о местной составляющей - для получения «зеленого» тарифа сначала 30%, а позднее 50% оборудования, используемого при строительстве объектов возобновляемой энергетики, должны были быть отечественного происхождения.

Наверное, все помнят коррупционный шлейф, который тянулся за украинской возобновляемой энергетикой времен беглого президента Виктора Януковича, когда «зеленая» энергетика была отдана на съедение приближенным к первому лицу компаниям.

Так, скандальная Activ Solar Андрея Клюева реализовала строительство крупнейшей солнечной станции в Европе в Крыму, а также ряд других масштабных проектов в южных областях страны, а другой друг и земляк экс-президента Ринат Ахметов построил в Запорожской области крупнейшую ветровую электростанцию Украины.

При этом из-за требования о местной составляющей украинский рынок «альтернативной» энергетики был практически закрыт для крупных иностранных и местных компаний, не связанных с Януковичем.

Теперь же норма об обязательности отечественного оборудования заменена на механизм поощрительных надбавок (до +10% к зеленому тарифу), что учитывает интересы отечественных производителей, а также обеспечивает свободный доступ новых игроков на рынок.

В то же время механизм стимулирования через «зеленый» тариф в нашей стране продолжает подвергаться критике из-за своей дороговизны, однако путь, по которому сейчас идет Украина, в свое время прошли страны Европы, которые добились существенных результатов в развитии «чистой» энергетики.

Справедливости ради стоит отметить, что все чаще в высоких кабинетах обсуждается новый для нашей страны механизм аукционов, когда компании конкурируют за возможность производить и продавать свою электроэнергию в сеть, предлагая наименьший тариф.

Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Алексей Оржель отметил, что идея проведения таких конкурсов положительная, так как в таком случае будут соблюдены интересы потребителя и инвестора, при этом в Украине существует ряд проблем, не позволяющих сегодня внедрить данную систему, и как эти проблемы будут решены, пока неизвестно.

«Это возможно, и к этому идет мировая практика, но есть одно «но» в наших условиях – кто-то должен сформировать лот. В текущей ситуации земля под объект отводится местными советами, введение в эксплуатацию – это Госархстройинспекция, вопросы подключения – это другая частная компания–монополист, с которой очень сложно договорится, и последний момент: получение лицензии и тарифа - это НКРЭКУ», - отметил эксперт.

Показательным примером является Германия, где механизм аукционов заработал с 2015 года. Правда, к тому времени возобновляемая энергетика уже обеспечивала 50% немецкой генерации, против 1,6% у нас.

«Германия - показательный пример. С 2015 года у них введена система аукционов, когда 50% генерации в Германии были из возобновляемых источников. Бывают дни, когда более 55% в их общей генерации закрывает «чистая» энергетика», - отметил эксперт.

По его словам, в Германии две системы действуют параллельно. Страна выполняет свои обязательства по «зеленому» тарифу для «старых» станций, а для новых предлагает аукционы.

«Германия довыполняет взятые на себя обязательства по выплате высокого «зеленого» тарифа, а с 2015 года действуют новые правила тендеров для новых объектов и там, действительно, есть показатели и 8, и 9 евроцентов, и меньше даже, но опять-таки Германия – это стабильная экономика со стабильными правилами», - отмечает Оржель.

Рекордный 2017 год: быть или не быть?

Можно ли говорить о долгожданном прорыве? Новостные агентства еженедельно сообщают о введенных новых мощностях возобновляемой энергетики, а иностранные компании тиражируют пресс-релизы о заинтересованности в реализации проектов «чистой» энергии в Украине.

Кроме того, эксперты ожидали по итогам года рекордный для нашей страны показатель введенных новых мощностей: рост в 5 раз по сравнению с прошлогодним – до 550-600 МВт.

В довоенные времена ежегодно вводилось вдвое меньше «альтернативных» МВт, среднегодовой показатель составлял порядка 300 МВт.

Но прогнозам экспертов, видимо, не суждено сбыться, а все из-за нерасторопности украинской власти.

Стоит отметить, что строительство и ввод в эксплуатацию «альтернативных» электростанций в Украине - задача не из легких, не считая самого строительства, инвестор погружается в бюрократическое болото всевозможных справок и разрешений.

Последним же испытанием для будущего счастливого обладателя энергообьекта является получение «зеленого» тарифа в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Только вот с 26 ноября, согласно президентскому указу о ротации членов комиссии, в отставку уходят очередные 2 из нынешних 4 членов, что приведет к потере кворума и возможности для Нацкомиссии принимать какие-либо решения, в том числе по «зеленым» тарифам.

Как так получилось? Для планового переизбрания членов НКРЭКУ, еще в мае 2017 года, должна была быть создана Конкурсная комиссия, в которую должны войти два члена от парламента, два от президента и один от Кабмина.

По состоянию на начало октября, только Верховная Рада заполнила свою квоту, при этом ни правительство, ни президент еще не воспользовались своим законным правом.

Масло в огонь подливает тот факт, что активный период ввода объектов возобновляемой энергетики в этом году был запланирован именно на осень.

«Логика строительства, особенно, солнечных станций, предполагает ввод либо весной перед солнечным периодом, либо же осенью - перед зимой. Активный период реализации проектов в этом году выпал на осень, но пока полное непонимание, сколько объектов остановится, а сколько успеет «добежать» до конечной даты - 26 ноября. В комиссии на рассмотрении сейчас находятся порядка 15 будущих лицензиатов, по которым регулятор успевает провести решения», - отметил Оржель.

По его слова, данная ситуация вызывает полное недоумение у инвесторов: как один из важнейших органов в стране может перестать работать на целых три месяца.

«Получается ситуация, когда бизнес не знает, что ему делать. Они пытаются сейчас успеть пройти процедуру в НКРЭКУ… Инвесторы просто разводят руками, они не понимают, как такое может быть. Исходя из тех сроков, которые предписаны в указе президента о ротации и конкурсной комиссии, если сегодня и начнут все это пытаться решить, то рабочий состав регулятора появится не раньше двадцатых чисел февраля 2018 года», - отмечает эксперт, и добавляет, что сейчас спрогнозировать, сколько же все-таки будет введено по итогу года новых объектов, практически невозможно.

Личная электростанция: модный тренд или доходный бизнес

Пейзажи «солнечных» плантаций в Украине уже никого не удивляют. Интерес же вызывают дома самих украинцев, крыши которых все чаще оборудованы мини-электростанциями.

Так, проезжая Кропивницкий нельзя не обратить внимание на загородные участки, где вместо типичных овощных грядок «высажены» ряды солнечных панелей, а в центре Николаева без труда наталкиваешься на производящие электричество крыши, а первая такая станция появилась во Львовской области еще в 2013 году.





Наблюдения подтверждает и статистика: в первом полугодии 2017 года более 500 домохозяйств установили собственные солнечные электростанции, что в 5 раз больше, чем в первом полугодии 2016 года. Всего в Украине уже более 1600 семей вырабатывают электричество и имеют возможность продавать его по «зеленному» тарифу.

Общая мощность установленных панелей составляет порядка 25 МВт – конечно, хотелось бы большего, однако тенденция, бесспорно, позитивная, учитывая то, что на начало 2015 года домохозяйства производили около нуля МВт электроэнергии.

Повышенный спрос населения на солнечные панели, в первую очередь, объясняется принятым в 2015 году законом, которым установлен «зеленый» тариф на уровне 18,09 евроцентов (около 5,5 грн) за 1 кВт-ч на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт.

Проще говоря, в дневное время суток, когда вы практически не потребляете электроэнергию, ваша солнечная панель работает на максимуме и продает в сеть электричество по 18,09 евроцентов за 1 кВт-ч. При этом вечером, когда ваша станция не работает, вы покупаете электричество из сети по обычному тарифу: 1,68 грн за 1 кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч, или 0,9 грн за 1 кВт-ч при меньшем потреблении.

От теории к практике

Как рассказал владелец первой домашней солнечной электростанции в Украине, житель Львовской области Роман Бабячок, станция окупается в течение 6-7 лет. На продолжительность этого периода влияет мощность самой установки, потребление домохозяйства, а также географическое расположение.

«Станция окупится в границах 6-7 лет. В пасмурных регионах, например, Львовщина, Тернопольшина, люди стараются установить больше фотомодулей – это дороже стоит, но поднимается генерация. На юге Украины больше солнечной радиации, поэтому можно меньше денег вложить и получить такой же эффект, как и во Львовской области», - отмечает Бабячок.

По данным специалиста по солнечной энергетике Ивана Перепелицы, доходность домашней станции - 15% годовых, против 5% годовых валютного депозита в банке. И такая станция прослужит не менее 30 лет.

Учитывая гарантированный «зеленый» тариф до 2030 года, привязанный к евро, инвестиция является достаточно оправданной.

«Поставить станцию на 10 кВт стоит около 10 тысяч долларов. В эту цену входит стоимость панелей, инвертор, монтаж и счетчик, который стоит от 10-15 тысяч гривен в зависимости от области. Если это хороший производитель, станция будет 25-30 лет работать на 100% по заявленной мощности, а так станция может и сто лет работать, но через 100 лет значительно снизится ее мощность. Качественный инвертор будет работать 50-100 лет, никаких проблем с ним нет», - рассказал специалист.

Он отметил, что европейское оборудование позиционируется как более долговечное, при этом важно обращать внимание на тип самих панелей.

«Важно, какие у вас панели: поликристаллические или монокристаллические, потому что поликристаллические имеют меньший срок службы. Производители пишут одинаковый срок для этих панелей, но в действительности монокристаллические дольше проработают», - отметил Перепелица.

Процесс установки максимально разрешенной для домохозяйств станции на 30 кВт занимает не больше 2 месяцев, при этом небольшую станцию, которая целиком может уместиться на крыше вашего дома, можно ввести и за более короткое время.

По словам эксперта, для 30 кВт станции нужна площадь в 200 кв. м, а значит в большинстве случаев ее частично или полностью придется размещать на земельном участке, а также подавать заявление на увеличение мощности (обычно в договоре на электроснабжение указана мощность 10 кВт), да и сам монтаж займет более длительное время.

«По факту этот процесс занимает около 1,5 месяца, если станция крупная, например, на 30 кВт, и она будет размещена не только на крыше, но и на земле. Сама станция относительно монтируется быстро. Если у вас 10 кВт, вы ее монтируете, подаете заявку в облэнерго на «зеленый» тариф, и все. В течение 10 дней вам ставят счетчики, и пошла генерация», - подчеркнул Перепелица.

Зимой генерация значительно падает, по словам эксперта, где-то в 6 раз, однако этого все равно хватает для обеспечения домохозяйства электроэнергией.

«Зимой генерации примерно в 6 раз меньше, чем летом, но если у вас, например, домохозяйство потребляет 200-250 кВт в месяц, то вам хватит генерации панелей на 10 кВт», - сообщил он.

Невидимая рука монополиста

На первый взгляд все с домашними электростанциями понятно, помимо экологичности и автономности, очевидна еще и экономическая выгода, были бы деньги. Однако получить разращение на подключение своей станции, а значит начать вырабатывать электроэнергию и зарабатывать, не так просто.

Палки в колеса инициативным гражданам вставляют обыкновенные служащие облэнерго, наделенные, кажется, неограниченной властью: выдавать разращения.

«Моя станция во Львове – это первая в Украине солнечная станция. Я ее построил в 2013 году и в течение года не мог ее зарегистрировать, это было просто нежелание со стороны облэнерго, и только после революции мне разрешили это сделать», - рассказывает Бабячок.

По его словам, сейчас «Львовоблэнерго» взялось за дореволюционную практику.

«Во Львове мы не можем зарегистрировать солнечные станции в садовом обществе. Постоянные отмазки, отписки, на все это идут месяца. Мы уже больше года не можем зарегистрировать станцию. У нас даже есть ответ НКРЭКУ, что, действительно, эту станцию можно зарегистрировать через трехсторонний договор. Мы это передали в облэнерго, и уже третий месяц ждем ответа. Вся эта система не работает, потому что есть олигарх, который не хочет терять свою прибыль», - отмечает Бабячок.

Он подчеркнул, что предоставил компании аналогичный договор с «Киевэнерго», что также не оказало никакого эффекта.

«Я им предоставляю постановление НКРЭКУ и закон Украины, где написано, что в таком случае заключается трехсторонний договор, а у них не заключается. Я им даю договор «Киевэнерго», где при аналогичной ситуации договор был заключен. То есть, это просто нежелание», - отмечает житель Львовской области.

По его словам, подобные ситуации вызваны пробелами в законодательстве, что дает возможность облэнерго трактовать законы на свое усмотрение.

«Олигарх – это олигарх. Он хочет иметь вечного раба, который ему будет платить деньги», - сказал он, добавив, что, например, в Германии за три года было установлено несколько миллионов солнечных станций в частных домах, а в Украине за три года – 1600. Это вызвано тем, что в Германии, помимо работающего законодательства и верховенства права, существует льготное налогообложение для домашних станций, дешевые кредиты на их установку и прочее.

«А у нас масса разных проблем: начиная с того, что люди просто не имеют денег», - резюмировал Бабячок.