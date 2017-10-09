Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат

Цены в промышленности Украины в сентябре выросли на 1,6% после повышения на 0,4% в августе и 1,8% – в июле, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Госстат указывает, что в то же время в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам сентября замедлился – до 22,4% с 23,6% по итогам августа.

По данным статведомства, в целом за девять месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 10,1%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров в сентябре цены повысились на 4,8%, в т.ч. в добыче сырой нефти - на 10,5%, железных руд - на 7,3%, каменного угля - на 4,3%.

В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 2%, в частности, в производстве электрооборудования на 5,9%, металлургическом производстве - на 3,4%, производстве продуктов нефтепереработки - на 3,3%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 1,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 1,0%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошел рост цен на 1,9%. При этом в производстве напитков подорожание составило 4,6%, табачных изделий - 4,2%, мяса и мясных продуктов - 4,1%, переработке и консервировании фруктов и овощей - 3,5%, производстве молочных продуктов - 2,0%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 0,7%. В то же время в производстве сахара зафиксировано снижение цен на 4,5%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,8%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 1,1%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 1,2%.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в сентябре подскочили на 2%, а в годовом измерении инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в сентябре 2017 года, %

сентябрь 2017 к августу 2017 сентябрь 2017 к декабрю 2016 сентябрь 2017 г. к сентябрю 2016 январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016 Промышленность всего 1,6 10,1 22,4 29,8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 4,8 13,1 35,1 56,6 Добыча каменного угля 4,3 35,1 70,5 43,0 Добыча сырой нефти и природного газа 3,2 8,3 13,3 41,2 Добыча металлических руд 7,1 2,5 29,3 66,6 Перерабатывающая промышленность 2,0 12,4 19,9 22,6 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 1,9 9,3 14,1 16,0 производство мяса и мясных продуктов 4,1 26,7 29,5 22,3 производство молочных продуктов 2,0 9,7 25,7 27,3 производство хлеба и хлебобулочных изделий 0,7 11,4 15,7 13,4 производство сахара -4,5 5,5 12,4 14,5 производство напитков 4,6 13,7 17,3 14,2 Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов 0,8 8,1 8,7 5,3 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 1,5 7,2 6,7 6,3 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 2,1 17,4 46,7 71,5 Производство химических веществ и химической продукции 0,6 13,6 17,9 12,7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 1,0 8,2 9,8 9,0 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 1,2 10,1 11,3 11,5 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 3,1 17,8 30,9 35,9 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 1,1 9,2 11,3 10,8 Производство электронного оборудования 5,9 13,8 17,0 10,5 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 0,6 9,4 10,8 10,4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 0,4 15,1 17,9 15,2 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха -1,1 0,7 20,8 34,7

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции

Данные: Госстат