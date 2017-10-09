Рост цен производителей в Украине в сентябре ускорился до 1,6%, в годовом измерении замедлился до 22,4% – Госстат

Госстат указывает, что в то же время в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу 2016 года) рост цен производителей по итогам сентября замедлился – до 22,4% с 23,6% по итогам августа.
По данным статведомства, в целом за девять месяцев 2017 года цены производителей Украины увеличились на 10,1%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров в сентябре цены повысились на 4,8%, в т.ч. в добыче сырой нефти - на 10,5%, железных руд - на 7,3%, каменного угля - на 4,3%.
В перерабатывающей промышленности продукция подорожала на 2%, в частности, в производстве электрооборудования на 5,9%, металлургическом производстве - на 3,4%, производстве продуктов нефтепереработки - на 3,3%, резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции - на 1,2%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 1,0%.
В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошел рост цен на 1,9%. При этом в производстве напитков подорожание составило 4,6%, табачных изделий - 4,2%, мяса и мясных продуктов - 4,1%, переработке и консервировании фруктов и овощей - 3,5%, производстве молочных продуктов - 2,0%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 0,7%. В то же время в производстве сахара зафиксировано снижение цен на 4,5%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - на 0,8%.
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 1,1%, что обусловлено удешевлением электроэнергии на 1,2%.
Как сообщалось, потребительские цены в Украине в сентябре подскочили на 2%, а в годовом измерении инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в сентябре 2017 года, %
|сентябрь 2017 к августу 2017
|сентябрь 2017 к декабрю 2016
|сентябрь 2017 г. к сентябрю 2016
|январь-сентябрь 2017 к январю-сентябрю 2016
|Промышленность всего
|1,6
|10,1
|22,4
|29,8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|4,8
|13,1
|35,1
|56,6
|Добыча каменного угля
|4,3
|35,1
|70,5
|43,0
|Добыча сырой нефти и природного газа
|3,2
|8,3
|13,3
|41,2
|Добыча металлических руд
|7,1
|2,5
|29,3
|66,6
|Перерабатывающая промышленность
|2,0
|12,4
|19,9
|22,6
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|1,9
|9,3
|14,1
|16,0
|производство мяса и мясных продуктов
|4,1
|26,7
|29,5
|22,3
|производство молочных продуктов
|2,0
|9,7
|25,7
|27,3
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|0,7
|11,4
|15,7
|13,4
|производство сахара
|-4,5
|5,5
|12,4
|14,5
|производство напитков
|4,6
|13,7
|17,3
|14,2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи , кожаных изделий и других материалов
|0,8
|8,1
|8,7
|5,3
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|1,5
|7,2
|6,7
|6,3
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|2,1
|17,4
|46,7
|71,5
|Производство химических веществ и химической продукции
|0,6
|13,6
|17,9
|12,7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|1,0
|8,2
|9,8
|9,0
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|1,2
|10,1
|11,3
|11,5
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|3,1
|17,8
|30,9
|35,9
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|1,1
|9,2
|11,3
|10,8
|Производство электронного оборудования
|5,9
|13,8
|17,0
|10,5
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|0,6
|9,4
|10,8
|10,4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|0,4
|15,1
|17,9
|15,2
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|-1,1
|0,7
|20,8
|34,7
Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции
Данные: Госстат