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Луценко: заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ РФ криминальный авторитет Тюрин, бывший гражданский муж Максаковой
12:35 09.10.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой.
"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки Министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Тюрин Владимир Анатольевич, гражданин Российской Федерации", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.
По словам генпрокурора, следствие уверено, что убийство Д.Вороненкова связано с его показаниями о присутствии российских войск на территории Украины и в деле о государственной измене экс-президента В.Януковича.
"Данные действия (дача показаний в Украине - ИФ.) Вороненкова привели к обеспокоенности высших кругов Кремля и по точно установленной версии следствия руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия по убийству или устранению, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля", - добавил Ю.Луценко
По его словам, чтобы не допустить этих свидетельств Д.Вороненкова в украинских и международных судах представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".
Генпрокурор отметил, что у В.Тюрина были и личные мотивы устранения Д.Вороненкова.
"Заказчик имел личные мотивы для убийства - 8 лет тому назад он был гражданским мужем Максаковой, которая, как известно, на момент убийства была женой господина Вороненкова", - уточнил генпрокурор.
Он так же добавил, что В.Тюрин согласился на убийство в обмен на преференции со стороны спецслужб РФ относительно осуществления контроля криминальных группировок на территории России и стран СНГ.
Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.
У убийцы Д.Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец, с 2012 года - в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко, он был задержан 16 июля.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в начале сентября заявил, что заказчик убийства Д.Вороненкова находится на территории РФ и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами.
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