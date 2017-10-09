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В 2020 году в Украине впервые пройдет ПА НАТО, - депутат Рады Фриз
07:19 09.10.2017 |
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко", председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Организации Североатлантического договора (ПА НАТО) Ирина Фриз заявляет, что Парламентская ассамблея НАТО пройдет в Украине в 2020 году.
Об этом Фриз сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Важная и невероятно хорошая новость! Постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в Киеве! Нам предоставили это право в 2020 году", - написала она.
По мнению Фриз, такое решение свидетельствует не только о проявлении поддержки Украине со стороны Парламентской ассамблеи НАТО, но также и о тесном сотрудничестве.
Как сообщали Українські Новини, ранее глава представительства НАТО в Украине Александр Винников допускал проведение сессии Парламентской ассамблеи альянса в Украине, но не ранее 2019 года.
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