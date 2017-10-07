Аліна Бовт / Depo.ua

Партнером Зюкова-младшего по бизнесу называют "заместителя министра угольной промышленности "ЛНР" Александра Мельничука.

Более трех лет с начала войны на Донбассе прошло, а новости о том, как украинские политики сотрудничают с "Л-ДНР" не заканчиваются. И уже даже никого не удивляют. Может ли, например, экс-нардеп от "Партии регионов" Владимир Струк, который активно подыгрывал "ЛНР" в 2014 году и создавал вооруженные отряды, строить бюветы в украинском Сватово? Может и строит. С божьего благословения, как говорит мэр города Владимир Рыбалко.

Или вот советник министра энергетики Юрий Зюков (заместитель министра в 2014-2015 годах, - Ред.), который в прошлом году "засветился" в скандале со связями с "ЛНР" - может он или члены его семьи поддерживать связи с "партнерами" по ту сторону линии разграничения, еще и на этом зарабатывать?

На днях известный блогер и журналист Денис Казанский обнародовал информацию, согласно которой в то время, как Зюков-старший был заместителем министра, в Польше открыто работала фирма Doncoaltrade, которой владел его сын Роман вместе с "заместителем министра угольной промышленности "ЛНР" Александром Мельничуком. Мол, ничего личного, просто бизнес. Угольный бизнес сына украинского чиновника и коллаборациониста, приспешника страны-агрессора - России. И фирма эта работала соответственно: через Россию поставляла уголь из "ЛНР" в Польшу.

"Мельничук высылает на Россию уголь, который добыт на контролируемых ими ("ЛНР", - Ред.) территориях, а также уголь, закупленный у людей, которые добывают его в шахтах. Представители мафии - владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, в то время как его официальная цена на польской границе составляет 140 долларов", - пишет польское издание Dziennik, которое и раскопало эту схему.

Россияне трактуют уголь как импорт из Украины, потому что фирма, которая его вывозит, формально зарегистрирована в Киеве. Украина же считает это контрабандой, поскольку не имеет контроля ни над границей, ни над экспортом из Луганска.

Доставкой угля в Польшу и занималась Doncoaltrade, с 2012 года зарегистрированная в городе Катовице.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита из оккупированных районов Донбасса, но пообещал шефу Зюкова, министру энергетики Украины Игорю Насалику, что такие поставки будут запрещены.

Роман Зюков подтвердил, что основал компанию Doncoaltrade с Александром Мельничуком, но все обвинения отверг. По его словам, после начала российской агрессии на Донбассе он не имеет отношения к этой фирме. Сам он находится за границей, а бизнес в "ЛНР" у него давно "отжали".

Впрочем, это не первый скандал со связями с "ЛНР" для семьи Зюковых. Когда Юрия Зюкова хотели назначить на должность заместителя, появилась информация, что в 2014 году он работал в "министерстве энергетики "ЛНР". Обвинил Зюкова в причастности к террористам народный депутат от БПП Владислав Голуб.

Зюков отрицал свою причастность к "ЛНР", и говорил, что он чуть ли не "майдановец". "Я никогда не работал в так называемой "ЛНР". Мало того, вся моя семья не по своей воле уехала с этой территории. Там остался мой дом, мои родственники, которые считают меня врагом", - рассказывал Зюков.

Он заверил, что уехал с неподконтрольной Украине территории в апреле 2014 года и не имеет в своей собственности на Донбассе каких-либо нелегальных шахт. "После этого я не мог работать там априори, я - граждан Украины", - заявил тогда Зюков, заверив, что его семья боролась на Майдане.

Вместе с тем, в СМИ можно найти упоминания о якобы сотрудничестве Зюкова с оккупантами.

Например, российская "Новая газета" 24 октября 2016 года опубликовала расследование "Власть взяла контрабанда", где довольно подробно рассказывается о том, кто такой Зюков, и как он через своего человека - того самого Мельничука - сотрудничал с властью "ЛНР" с 2014 года.

"Зюков - личность для луганского региона и угольной отрасли известная. В 1990-х он был директором шахты им. Космонавтов в Ровеньках. Тогда к нему приехали представители донецкого группировки "Люкс" и предложили взаимовыгодное сотрудничество. В 2002 году, когда Виктор Янукович стал премьер-министром, Зюков стал гендиректором ГП "Ровенькиантрацит"...

В 2004 году Зюкова повышают до директора "Луганской угольной компании" (20 шахт). В 2006-м Зюков становится заместителем министра угольной промышленности. Через некоторое время Зюков возвращается на "Ровенькиантрацит", но в 2010 увольняется. В это время у него возникает конфликт с "Люксом", на Зюкова заводят уголовное дело, из-за чего на некоторое время ему приходится уехать из Украины. За это время "Ровенькиантрацит" отошли Ринату Ахметову, копанками стал заниматься старший сын Януковича - Александр, а контроль за ними осуществлял сын Александра Ефремова - Игорь, - отмечает издание.

Именно Зюкова российские журналисты называют одним из основателей схем нелегальной добычи угля в луганском регионе и его дальнейшей реализации в обход государства.

"5 апреля 2014 года Зюков очередной раз занимает пост заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины. Он сразу же пытается вернуть контроль над копанками, а параллельно лоббирует завоз угля из ЮАР", - говорится в материале.

"Новая газета" пообщалась с представителями оккупационной власти на Луганщине, которые рассказали о роли Зюкова в угольном бизнесе с "ЛНР". В материале утверждается, что тот самый Мельничук, с которым сын Зюкова переправлял уголь в Польшу, во времена Украины был директором Ровеньковской нефтебазы, на которую поставляли топливо фирмы олигарха Сергея Курченко.

Вот цитаты из расследования:

"В Ровеньках всегда была и есть нефтебаза Мельничука, а это человек Зюкова Юрия Евгеньевича", - рассказывает луганский казак Вадим.

"Весной 2014 года на базе у Мельничука хранилось 800 тонн солярки - вернее, печного топлива, принадлежащего Зюкову Юрию Евгеньевичу, - рассказывает атаман Конкин. - Звонят мне из Луганска от Болотова (на тот момент - главарь "ЛНР", - Ред.) и говорят: такие-то люди приедут за топливом, их надо принять. Затем поступил приказ: оставить бензовозы и встретить других ребят. Приехали: шикарно одетые, все в черном, в "разгрузках", в "брониках" легких. Кто это был, до сих пор не знаю. Они с Мельничуком поговорили, свозили его в посадку и начали вывозить его топливо. Я знал и Мельничука, и его отца, поэтому когда он пришел и попросил о помощи, то мы договорились, что он будет платить зарплату моим казакам, а они будут осуществлять охрану всех его предприятий. В это время атаманы Козицын и "Рим" (Александр Гейдей - бывший командин казаков "ЛНР", - Ред.) поставили свои таможни при выезде из города. Я съездил к обоим и предложил, что тоже поставлю свой пост и буду брать и из того, и из другого. Потом Козицын дал команду, что "казак казака грабить не может". Тогда ввели пропуска, все знали, что объект находится под охраной такого-то казачьего полка, и никто не трогал".

"Наши казаки охраняли "копанки", которые принадлежали Зюкову, их было около 30 в 2014-2015 годах, - говорит луганский казак Вадим. - Плюс Мельничуку и Зюкову принадлежит горно-обогатительный комбинат "Дарьевская".

"Зачем Мельничук приходил к Плотницкому (главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, - Ред.), мы все знаем - он сделал Плотницкому предложение, которое его устроило. Он разработал план перемещения угля на Украину из копанок - конечно, Плотницкому идея понравилась. Уголь с копанок пошел и на Россию - через предприятия типа "Луганскуголь".

С начала 2015 года Мельничук становится заместителем министра угольной промышленности "ЛНР" Лямина и одновременно является бизнес-партнером сына Зюкова по поставке угля из "ЛНР" в Польшу.

Но это не все. Сам Зюков-старший является давним соратником нардепа Натальи Королевской - еще одной известной личности из Луганской области, которая поменяла, как и Зюков, не одну политическую силу. Королевская - уроженка Красного Луча. В этом крае якобы и до сих пор успешно работают ее "копанки", хотя сам нардеп это всегда отрицала.

Недавно журналисту Денису Казанскому удалось "раскопать" подробности коррупционной схемы Королевской по незаконному вывозу лома цветных металлов из Украины на Россию через ОРДЛО. По словам Казанского, в начале марта ему в руки попали документы, которые свидетельствуют, что Королевская ведет незаконный бизнес на оккупированном Донбассе.

В апреле 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Службе безопасности разобраться со связями Зюкова с "ЛНР". Тогда же "Цензор.НЕТ" обнародовал данные по Зюкову, полученные от источников в правоохранительных органах. Согласно этим данным, Зюков был организатором схемы по реализации горюче-смазочных материалов и угля в "ЛНР", имеет зарегистрированные там предприятия, активно возил уголь через неподконтрольную Украине границу с Россией, а кроме того, имеет с десяток оффшорных компаний, через которые и реализует уголь ГОК "Дарьевская". И со временем свои привычки работать с оккупантами не оставил.

Собственно, и на посту первого заместителя министра Зюков активно продвигал закупку Украиной угля у боевиков, был ее главным лоббистом.

О результатах расследования по поручению премьера ничего неизвестно, а Зюков и до сих пор работает советником Насалика. И от этого становится еще интереснее, что же именно он "советует" министру.